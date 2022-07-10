Fenerbahçe Bordeaux’un Honduraslı sağ kanat oyuncusu Alberth Elis’e talip oldu

Fenerbahçe'nin son olarak Fransa'da 3. Lig'e düşürülen Bordeaux'un Honduraslı yıldız kanat oyuncusu Alberth Elis'i transfer etmek için hamlede bulunduğu iddia edildi. Honduras basınından Hondudiario haberine göre, Fenerbahçe, Elis'e ilgi gösteriyor. Bordeaux'tan ayrılmak isteyen Alberth Elis'in menajeri, Daniel Solis, oyuncunun kulübü ile görüşmelerin sürdüğünü duyurdu. Solis, "Oyuncum ile birlikte rekabet edebileceğimiz ve gelişeceğimiz bir lig için karar almaya çalışıyoruz.'' ifadelerini kullandı. 26 yaşında ve 1.80 boyunda olan Alberth Elis, sağ kanat dışında solda ve santrfor mevkilerinde forma giyebiliyor. Daha önce de birçok kez F.Bahçe'nin gündemine gelen Alberth Elis, sağ kanatta görev yapıyor.
F.BAHÇE ALLAHYAR'I RESMEN AÇIKLADI
Fenerbahçe, İranlı santrfor Allahyar Sayyadmanesh'in Hull City'ye transferini resmen açıkladı. Açıklamada "Oyuncumuz Allahyar Sayyadmanesh'in İngiltere'nin Hull City takımına kalıcı transferi tamamlanmıştır. Oyuncuya bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi. Sarı-Lacivertlilerin kasasına Allahyar Sayyadmanesh ve Ozan Tufan'ın satışından 7.5 milyon Euro girdi.
RENNES KİM'DEN VAZGEÇMİYOR
Fransız kulübü Rennes'in kurmayları hafta içinde İstanbul'a gelerek Kim Min Jae için masaya oturacak. Rennes 18 milyon Euro'yu gözden çıkarmış durumda. Fransa Ligi takımlarından Rennes, Kim Min Jae transferinden vazgeçmiyor. Güney Koreli stoperin 18 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödemeye hazır olan Fransı kulübü bu parayı taksitle ödemek istemiş ancak Fener yönetimi kabul etmemişti. Fransa basınında yer alan haberlere göre Fransız kulübünün yetkilileri hafta içinde bir kez daha Fenerbahçe'nin kapasını çalacak. Fiyatın artırılması ya da taksitlerin azaltılması seçeneklerinin masada olduğu iddia ediliyor. Ancak kulübe yakın kaynaklar teknik direktör Jesus'un Kim'in takımda kalmasından yana tavır koyduğunu da ifade ediyorlar.