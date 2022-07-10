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    Fenerbahçe Bordeaux’un Honduraslı sağ kanat oyuncusu Alberth Elis’e talip oldu

    Fransa’da 3. Lig’e düşürülen Bordeaux’un Honduraslı sağ kanat oyuncusu Alberth Elis’e Fenerbahçe’nin talip olduğu iddia edildi. Elis’in menajeri de transfere yeşil ışık yaktı. İşte sizler için derlediğimiz 10 Temmuz tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Sürpriz aday Alberth Elis

    Fenerbahçe'nin son olarak Fransa'da 3. Lig'e düşürülen Bordeaux'un Honduraslı yıldız kanat oyuncusu Alberth Elis'i transfer etmek için hamlede bulunduğu iddia edildi. Honduras basınından Hondudiario haberine göre, Fenerbahçe, Elis'e ilgi gösteriyor. Bordeaux'tan ayrılmak isteyen Alberth Elis'in menajeri, Daniel Solis, oyuncunun kulübü ile görüşmelerin sürdüğünü duyurdu. Solis, "Oyuncum ile birlikte rekabet edebileceğimiz ve gelişeceğimiz bir lig için karar almaya çalışıyoruz.'' ifadelerini kullandı. 26 yaşında ve 1.80 boyunda olan Alberth Elis, sağ kanat dışında solda ve santrfor mevkilerinde forma giyebiliyor. Daha önce de birçok kez F.Bahçe'nin gündemine gelen Alberth Elis, sağ kanatta görev yapıyor.



    F.BAHÇE ALLAHYAR'I RESMEN AÇIKLADI
    Fenerbahçe, İranlı santrfor Allahyar Sayyadmanesh'in Hull City'ye transferini resmen açıkladı. Açıklamada "Oyuncumuz Allahyar Sayyadmanesh'in İngiltere'nin Hull City takımına kalıcı transferi tamamlanmıştır. Oyuncuya bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi. Sarı-Lacivertlilerin kasasına Allahyar Sayyadmanesh ve Ozan Tufan'ın satışından 7.5 milyon Euro girdi.



    RENNES KİM'DEN VAZGEÇMİYOR
    Fransız kulübü Rennes'in kurmayları hafta içinde İstanbul'a gelerek Kim Min Jae için masaya oturacak. Rennes 18 milyon Euro'yu gözden çıkarmış durumda. Fransa Ligi takımlarından Rennes, Kim Min Jae transferinden vazgeçmiyor. Güney Koreli stoperin 18 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödemeye hazır olan Fransı kulübü bu parayı taksitle ödemek istemiş ancak Fener yönetimi kabul etmemişti. Fransa basınında yer alan haberlere göre Fransız kulübünün yetkilileri hafta içinde bir kez daha Fenerbahçe'nin kapasını çalacak. Fiyatın artırılması ya da taksitlerin azaltılması seçeneklerinin masada olduğu iddia ediliyor. Ancak kulübe yakın kaynaklar teknik direktör Jesus'un Kim'in takımda kalmasından yana tavır koyduğunu da ifade ediyorlar.



        PELKAS VAZGEÇMİYOR
        Jorge Jesus'un sisteminde kendisine yer kapmaya çalışan Dimitris Pelkas, antrenmanların en çalışkan simlerinden birisi olarak dikkat çekiyor. Yunun oyuncu hazırlık maçlarında ilk 11 şansını pek bulamasa da oyuna sonradan girdiği maçlarda istekli görüntüsüyle dikkat çekti. Pelkas, "Bu sezon daha güçlüyüz. Ben de takımıma maksimum katkıyı vermek istiyorum" ifadelerini kullandı.



        OLIVEIRA'DAN 4 YILLIK İMZA
        G.Saray, Porto'dan Oliveira'yı 3 milyon Euro bonservis bedeli ile kadrosuna kattı. Portekizli 4 yıllık imza attı Galatasaray, Porto'dan Sergio Oliveira'yı 4 yıllığına kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Oliveira için Porto ile 3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağlandığını açıklayan Sarı-Kırmızılı kulüp, 30 yaşındaki futbolcuya da senelik 2 milyon 750 bin Euro ödeneceğini duyurdu. Sergio Oliveira, "Galatasaray'ın bir parçası olacağım için çok mutlu ve onurlu hissediyorum. Kanımın son damlasına kadar mücadele edeceğim" diyerek taraftara seslendi.



        GALATASARAY'DAN TATSIZ BAŞLANGIÇ
        Galatasaray, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında bu ülkenin Sturm Graz ekibine 2-1 yenildi. Cimbom'un maçtaki tek golünü 7. dakikada Oğulcan Çağlayan kaydetti... Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, buradaki ilk hazırlık maçında dün Sturm Graz'a 2-1 mağlup oldu. 7. dakikada Galatasaray öne geçti. Emre Akbaba'nın topuk pasıyla savunmanın arkasında topla buluşan Oğulcan Çağlayan, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlarla buluşturdu. 54. dakikada Gazibegovic'in sağdan yaptığı ortada penaltı noktası gerisinde topla buluşan Hojlund, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 1-1 57. dakikada Sturm Graz öne geçti. Abdülkerim Bardakcı'nın hatası sonrası Sturm Graz Horvat'ın golüyle 2-1 öne geçti. Maçta başka gol olmayınca Sturm Graz sahadan galip ayrıldı. G.Saray'da Sturm Graz karşısında yeni transfer Abdülkerim ilk 11'de oynadı. Genç oyuncular da karşılaşmada süre aldı.



            ÇOK KALİTELİ İSİMLER GELDİ
            Kartal'ın Cezayirli futbolcusu Rachid Ghezzal, Siyah- Beyazlılar'ın hücum hattına Cenk Tosun, Jackson Muleka ve Wout Weghorst'u transfer etmesinin kendisini sevindirdiğini söyledi. Cezayirli yıldız, "Çok kaliteli isimleri transfer ettik" dedi.



            BEŞİKTAŞ'TA BAYRAM COŞKUSU
            Kartal, Avusturya kampında bayramlaştı. Futbolcular, Valerien Ismael'in elinden öptü ve harçlık istedi. Beşiktaş'ta dün bayramlaşma günüydü... Siyah-Beyazlı futbolcular ve teknik ekip dün bayramlaştı. Futbolcuların Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'i elinden öptüğü görüntüler sosyal medyada da gündem oldu. Bir başka dikkat çekici görüntü ise Necip Uysal ile Rıdvan Yılmaz ile arasındaydı. Beşiktaş'ın altyapısından yetişen Rıdvan Yılmaz, kulübün simge isimlerinden Necip Uysal'ın elinden öptü. Siyah- Beyazlılar'da yeni transferlerin de kampa katılımıyla tam bir kolej havası oluştu. Teknik Direktör Valerien Ismael, oyuncularıyla sürekli iletişim halinde...



            ATİBA'NIN ELİNİ ÖPTÜLER
            Atiba'nın bayramlaşma sırasında bir hayli keyifli olduğu gözlendi. Siyah- Beyazlı genç oyuncular onun elini öptü.



                BEŞİKTAŞ'TAN KEYİFLİ PROVA
                W.Bremen ile oynadığı hazırlık maçında 1-0 geriye düşen Kartal, Salih (pen) ve Oğuzhan Akgün ile galip geldi. Avusturya'da kamp yapan Beşiktaş, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Almanya temsilcisi Werder Bremen'i 2-1 mağlup etti. Tiroli Stadı'ndaki müsabakaya Beşiktaş, kalede Ersin Destanoğlu, savunmada Welinton Souza, Necip Uysal, sağ kenarda Valentine Rosier, sol kenarda Umut Meraş, orta alanda Josef de Souza, Gedson Fernandes ile başladı. Siyah-beyazlı takımın hücum hattını ise Ajdin Hasic, Tyler Boyd ve Cenk Tosun oluşturdu. Werder Bremen 48. dakikada Eren Dinkçi ile 1-0 öne geçti. Beşiktaş, 77'de Salih Uçan'ın penaltı golüyle skora denge getirdi: 1-1. 77. dakikada Emirhan Delibaş'ın pasında Oğuzhan Akgün topu düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi ve Beşiktaş'a maçta galibiyeti getirdi: 2-1.



                WEGHORST VE MULEKA KAMPA KATILDI
                Beşiktaş'ta yeni transferler Muleka ve Weghorst, Avusturya kampına katıldı. İki oyuncu kampa katıldıktan sonra Valerien Ismael ile kısa süreli bir toplantı gerçekleştirdi. İki oyuncu da halinden bir hayli memnundu.



                HAYALİM TÜRKİYE'NİN TEMSİLCİSİ OLMAK
                Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, hayalinin Türkiye'nin takım olarak yurt dışındaki temsilcisi olmak olduğunu söyledi İngiliz ekibi Hull City'nin Başkanı Acun Ilıcalı, başkan yardımcısı Tan Kesler, teknik direktör Shota Arveladze ve futbolcu Ozan Tufan basın toplantısı düzenledi. Ilıcalı, "Bu haziran itibarıyla transfer dönemi de başladığı için, takımın kadrosuyla ilgili tam anlamıyla biz tasarruf sahibi olabiliyoruz. Çok önemli bir döneme giriyoruz. Benim hayalim, Türkiye'nin yurt dışındaki temsilcisi olmak, takım olarak" ifadelerini kullandı.



                    ENATO SANCHES PSG'YE GİDİYOR!
                    24 yaşındaki orta saha oyuncusu Renato Sanches, PSG'ye transfer olmaya yaklaştı. RMC Sport'un haberine göre; oyuncunun kulübü Lille ile PSG arasındaki görüşmeler sona yaklaştı. Yine haberde yer alan bilgiye göre; Sanches'in de Cristophe Galtier'in takımına katılmak için istekli olması nedeniyle transfer kısa süre içerisinde gerçekleşecek.



                    BODRUMSPOR'UN HEDEFİ JAHOVİC
                    Spor Toto 1'inci Lig'in yeni ekiplerinden Bodrumspor, Göztepe ile yollarını ayıran Adis Jahovic'i renklerine bağlamak için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Jahovic'in de Bodrumspor'a olumlu yaklaştığı ve transferin en kısa zamanda gerçekleşebileceği kaydedildi. 35 yaşındaki oyuncu, Konyaspor, Yeni Malatyaspor ve Antalyaspor formalarını da giydi.



                    63 MİLYON EURO'YA ALDI BEDAVAYA YOLLADI!
                    Fiorentina, Real Madrid'in Sırp forveti Luka Jovic'le 2+2 yıllık sözleşme imzaladı. Madrid ekibi bedelsiz olarak gönderdiği deneyimli oyuncu için 63 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti. 2021-22 sezonunda Real Madrid formasıyla 19 resmi maçta görev yapan Luka Jovic rakip fileleri 1 kez havalandırırken, 3 golün de pasını verdi.



                        FODE KOİTA'YA MAAŞ ENGELİ!
                        Yeni sezonda düşünülmeyen Fode Koita, direkt 11 oynayabileceği bir takıma transfer olmak için kulüp arayışını sürdürüyor. Ancak oyuncunun yüksek ücreti takım bulmakta zorlanmasına neden oluyor. Bordo- mavili takımdan yılda 1 milyon 400 bin Euro'nun üzerinde bir rakam kazanan Koita'ya yönetim her türlü kolaylığı gösterecek.



                        FIRTINA TREZEGUET VE LARSEN'E KAVUŞTU!
                        Yeni sezon öncesi hazırlıkları kapsamında Slovenya'da kamp yapan Trabzonspor'da, Danimarkalı oyuncu Jens Stryger Larsen ve Trezeguet de kampa katıldı. Trabzonspor'un 30 kişilik futbolcu kadrosunda kampa katılan oyuncu sayısı 28'e yükseldi. Karadeniz Fırtınası'nda teknik direktör Abdullah Avcı, basın mensuplarıyla antrenman öncesi bayramlaştı. Bordo-mavili takımın teknik adamı, saha kenarında çikolata ikram ettiği basın mensuplarıyla bayramlaştıktan sonra bir süre sohbet etti.



                        HAJİ WRIGHT OLMAZSA SILVA VAR!
                        Fode Koita'nın takımdan ayrılması beklenen Trabzonspor'da forvet arayışları sürerken gündeme sürpriz bir isim geldi. Geçtiğimiz sezon Antalyaspor'da forma giyen Haji Wright ile anlaşan ve oyuncuyu hazır da bekleten Trabzonspor, Wolwerhampton'ın genç forveti Fabio Silva'yı gündemine aldı. Bordo-Mavili kulübün Haji Wright transferinde beklenmeyen bir pürüz çıkması durumunda 20 yaşındaki Portekizli futbolcuyu yedekte tuttuğu ifade ediliyor.

                        TARIK ÇETİN İÇİN GERİ SAYIM
                        Trabzonspor, Çaykur Rizespor'un 25 yaşındaki file bekçisi Tarık Çetin'i kadrosuna katmak için harekmete geçmişti. Kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncu için yeşilmavililerle masaya oturulacak. Görüşmenin buyramdan hemen sonra gerçekleşeceği ifade edildi. Trabzonspor'un kalecileri Erce Kardeşler ve Arda Akbulut gelecek sezon başka takımlarda forma giyecekler.

                        TRABZON BARTRA İÇİN ISRARCI!
                        İspanyol medyasından Diario Sport'un haberine göre Trabzonspor, Real Betis forması giyen stoper Bartra'nın peşini bırakmıyor. Haberde, Bordo-Mavililer'in transferde çok ısrarcı olduğu vurgulandı. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı da bu transfere onay vermişti.

                        EMREHAN GEDİKLİ FORMAYI ZORLUYOR
                        19 yaşındaki forvet, yarım sezonluk periyotta pek fazla şans bulamasa da kampa oldukça hazır geldi ve kısa sürede teknik direktör Abdullah Avcı'nın gözüne girdi. Emrehan Gedikli, yeni sezonda formayı zorlayabileceği ifade ediliyor.

                        GUSTAVO'YA YOL GÖRÜNDÜ
                        F.Bahçe'de Willian Arao transferinin gerçekleşmesiyle aynı mevkide forma giyen Luiz Gustavo ile yolların ayrılması bekleniyor. Gustavo yıllık 4 milyon Euro kazanıyor.

                        DINAMO KIEV MEYDAN OKUDU
                        Dinamo Kiev'de teknik direktör Mircea Lucescu'nun yardımcılığını yapan Ognjen Vukojevic, Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'ndaki Fenerbahçe eşleşmesi açıklamalarda bulundu. Vukojevic, "Fenerbahçe iyi bir takım, çok organizeler. Teknik direktörlerini yakından tanıyoruz, daha önce birçok kez karşılaşmıştık. Bireysel olarak güçlü oyunculara sahipler ancak bence hala biz daha güçlüyüz ve daha motiveyiz. Polonya'daki maçta taraftarlarımızın stadı doldurarak destek olacağına inanıyoruz" dedi.

                        ONYEKURU'DAN FLAŞ HAMLE
                        Daha önce 3 kez Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru'dan flaş bir hamle geldi. Bir ara ismi yeniden Sarı-Kırmızılılar ile anılan Nijeryalı futbolcu transfer görüşmeleri yapmak için dün İstanbul'a geldi. Galatasaray'ın Onyekuru konusunda bir girişim yapmayı düşünmediği, başta Adana Demirspor olmak üzere Süper Lig'den 4 takımın transfer için devrede olduğu belirlendi.

                        MORUTAN İÇİN GÖZLER BURUK'TA
                        Geleceği belirsizliğini koruyan isimlerden birisi de Olimpiu Morutan için Süper Lig'den 7 kulübünün kiralama teklifi yaptığı öğrenildi. Yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un Rumen yıldız için vereceği raporu bekliyor.

                        NİKOLA KALİNİC ARTIK BARCELONA'DA
                        İspanya ACB Ligi ekiplerinden Barcelona, geçtiğimiz sezon Kızılyıldız'da forma giyen ve hakları Valencia'da olan Nikola Kalinic'i kadrosuna kattığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, Barcelona, Sırp oyuncunun haklarının devri için Valencia ile anlaşmaya vardığı belirtildi. Kalinic uzun bir süre Fenerbahçe Beko'da forma giymişti.

                        LUCAS TORREİRA JUVE'Yİ İSTİYOR!
                        Geçtiğimiz sezonu Fiorentina'da geçiren orta saha oyuncusu Lucas Torreira, kulübü Arsenal'e döndü. Sport Italia'ya konuşan menajer Pablo Bentancur, "Torreira, Juventus'a gider mi? Aslında İtalya'da kalmak istediğini söyleyebilirim. Ancak Arsenal onu Amerika programına çağırdı. Şu anda Arsenal'in programının bir parçası gibi görünüyor." dedi.

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                        Haberler Spor Fenerbahçe Bordeaux’un Honduraslı sağ kanat oyuncusu Alberth Elis’e talip oldu
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