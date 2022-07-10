Fenerbahçe Bordeaux’un Honduraslı sağ kanat oyuncusu Alberth Elis’e talip oldu





HAJİ WRIGHT OLMAZSA SILVA VAR!

Fode Koita'nın takımdan ayrılması beklenen Trabzonspor'da forvet arayışları sürerken gündeme sürpriz bir isim geldi. Geçtiğimiz sezon Antalyaspor'da forma giyen Haji Wright ile anlaşan ve oyuncuyu hazır da bekleten Trabzonspor, Wolwerhampton'ın genç forveti Fabio Silva'yı gündemine aldı. Bordo-Mavili kulübün Haji Wright transferinde beklenmeyen bir pürüz çıkması durumunda 20 yaşındaki Portekizli futbolcuyu yedekte tuttuğu ifade ediliyor.



TARIK ÇETİN İÇİN GERİ SAYIM

Trabzonspor, Çaykur Rizespor'un 25 yaşındaki file bekçisi Tarık Çetin'i kadrosuna katmak için harekmete geçmişti. Kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncu için yeşilmavililerle masaya oturulacak. Görüşmenin buyramdan hemen sonra gerçekleşeceği ifade edildi. Trabzonspor'un kalecileri Erce Kardeşler ve Arda Akbulut gelecek sezon başka takımlarda forma giyecekler.



TRABZON BARTRA İÇİN ISRARCI!

İspanyol medyasından Diario Sport'un haberine göre Trabzonspor, Real Betis forması giyen stoper Bartra'nın peşini bırakmıyor. Haberde, Bordo-Mavililer'in transferde çok ısrarcı olduğu vurgulandı. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı da bu transfere onay vermişti.



EMREHAN GEDİKLİ FORMAYI ZORLUYOR

19 yaşındaki forvet, yarım sezonluk periyotta pek fazla şans bulamasa da kampa oldukça hazır geldi ve kısa sürede teknik direktör Abdullah Avcı'nın gözüne girdi. Emrehan Gedikli, yeni sezonda formayı zorlayabileceği ifade ediliyor.



GUSTAVO'YA YOL GÖRÜNDÜ

F.Bahçe'de Willian Arao transferinin gerçekleşmesiyle aynı mevkide forma giyen Luiz Gustavo ile yolların ayrılması bekleniyor. Gustavo yıllık 4 milyon Euro kazanıyor.



DINAMO KIEV MEYDAN OKUDU

Dinamo Kiev'de teknik direktör Mircea Lucescu'nun yardımcılığını yapan Ognjen Vukojevic, Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'ndaki Fenerbahçe eşleşmesi açıklamalarda bulundu. Vukojevic, "Fenerbahçe iyi bir takım, çok organizeler. Teknik direktörlerini yakından tanıyoruz, daha önce birçok kez karşılaşmıştık. Bireysel olarak güçlü oyunculara sahipler ancak bence hala biz daha güçlüyüz ve daha motiveyiz. Polonya'daki maçta taraftarlarımızın stadı doldurarak destek olacağına inanıyoruz" dedi.



ONYEKURU'DAN FLAŞ HAMLE

Daha önce 3 kez Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru'dan flaş bir hamle geldi. Bir ara ismi yeniden Sarı-Kırmızılılar ile anılan Nijeryalı futbolcu transfer görüşmeleri yapmak için dün İstanbul'a geldi. Galatasaray'ın Onyekuru konusunda bir girişim yapmayı düşünmediği, başta Adana Demirspor olmak üzere Süper Lig'den 4 takımın transfer için devrede olduğu belirlendi.



MORUTAN İÇİN GÖZLER BURUK'TA

Geleceği belirsizliğini koruyan isimlerden birisi de Olimpiu Morutan için Süper Lig'den 7 kulübünün kiralama teklifi yaptığı öğrenildi. Yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un Rumen yıldız için vereceği raporu bekliyor.



NİKOLA KALİNİC ARTIK BARCELONA'DA

İspanya ACB Ligi ekiplerinden Barcelona, geçtiğimiz sezon Kızılyıldız'da forma giyen ve hakları Valencia'da olan Nikola Kalinic'i kadrosuna kattığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, Barcelona, Sırp oyuncunun haklarının devri için Valencia ile anlaşmaya vardığı belirtildi. Kalinic uzun bir süre Fenerbahçe Beko'da forma giymişti.



LUCAS TORREİRA JUVE'Yİ İSTİYOR!

Geçtiğimiz sezonu Fiorentina'da geçiren orta saha oyuncusu Lucas Torreira, kulübü Arsenal'e döndü. Sport Italia'ya konuşan menajer Pablo Bentancur, "Torreira, Juventus'a gider mi? Aslında İtalya'da kalmak istediğini söyleyebilirim. Ancak Arsenal onu Amerika programına çağırdı. Şu anda Arsenal'in programının bir parçası gibi görünüyor." dedi.

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