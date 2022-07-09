Valerien Ismael'den oyuncularına uyarı: Reaksiyon göstereceksiniz





SEZON BAŞLAMADAN 84 MİLYON KAZANDI

Trabzonspor, sponsorluk, kombine ve forma satışından müthiş bir gelir elde etti. Forma göğüs sponsorluğu için Vestel ile yeniden anlaşan ve bu yıl kasasına 33 milyon TL koyan Bordo-Mavililer, kombine satışında da 15 bin rakamını geçti ve oradan da kasasına 30 milyon TL'ye yakın para koydu. Bordo-Mavililer son olarak 5 gün önce gelecek sezon giyeceği formaları satışa çıkartmıştı. Şampiyonluk formasıyla birlikte tanıtımı yapılan çubuklu ve mavi renkteki formalardan 5 bin gün içerisinde 35 bin adet satış gerçekleşti. Kulüp buradan da kasasına 21 milyon TL civarında girdi sağladı. Böylelikle Trabzonspor yeni sezon öncesi toplamda 84 milyon TL'ye yakın bir girdi sağlamış oldu.