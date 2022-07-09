Valerien Ismael'den oyuncularına uyarı: Reaksiyon göstereceksiniz

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam ediyor. Beşiktaş'ın dünkü an- trenmanında teknik direktör Valerien Ismael oyuncularına sık sık uyarılarda bulundu. Pas ve top kapma üzerine yoğunlaşılan bu çalışmalardan birinde Fransız çalıştırıcı takıma yönelik, "Kaybetmek önemli değil. Topu herkes kaybedebilir. Önemli olan vereceğiniz reaksiyon. Kaybettikten sonra o topu geri almak için reaksiyon göstereceksiniz. Sizden bunu istiyorum" uyarısında bulundu. Bu arada Siyah-beyazlıların Avusturya kampında yapılan taktik antrenmanlarda ilk günden bu yana sürekli olarak çift forvetli sistem denemesi yaptığı da dikkatlerden kaçmıyor.
BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ WERDER BREMEN
Beşıktaş yeni sezonun ilk hazırlık maçında bugün 17.00'de Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen ile karşı karşıya gelecek. Siyah- Beyazlılarda yeni transferlerden Gedson Fernandes ve Cenk Tosun'un süre alabileceği belirtildi.
ÖRNEK PROFESYONEL
Fırtına'nın Slovak yıldızı Hamsik, 27 Haziran'dan itibaren hem Trabzon hem de kamptaki tüm çalışmalarda yer alan isim oldu. Marek Hamsik, antrenmanlarda çalışkanlığı ile dikkati çekerken antrenman bitiminde de sahadan en son ayrılan oyuncuların başında geliyor. Genç oyuncularla kampta tek tek ilgilenen Hamsik, teknik direktör Abdullah Avcı'nın da en büyük destekçilerinden.