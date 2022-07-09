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    Valerien Ismael'den oyuncularına uyarı: Reaksiyon göstereceksiniz

    İdmanda oyuncularına uyarılarda bulunan Valerien Ismael, “Topu herkes kaybedebilir. Önemli olan vereceğiniz reaksiyon. Topu geri almak için reaksiyon göstereceksiniz” dedi. İşte sizler için derlediğimiz 9 Temmuz tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Reaksiyon istiyorum!

    Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam ediyor. Beşiktaş'ın dünkü an- trenmanında teknik direktör Valerien Ismael oyuncularına sık sık uyarılarda bulundu. Pas ve top kapma üzerine yoğunlaşılan bu çalışmalardan birinde Fransız çalıştırıcı takıma yönelik, "Kaybetmek önemli değil. Topu herkes kaybedebilir. Önemli olan vereceğiniz reaksiyon. Kaybettikten sonra o topu geri almak için reaksiyon göstereceksiniz. Sizden bunu istiyorum" uyarısında bulundu. Bu arada Siyah-beyazlıların Avusturya kampında yapılan taktik antrenmanlarda ilk günden bu yana sürekli olarak çift forvetli sistem denemesi yaptığı da dikkatlerden kaçmıyor.



    BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ WERDER BREMEN
    Beşıktaş yeni sezonun ilk hazırlık maçında bugün 17.00'de Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen ile karşı karşıya gelecek. Siyah- Beyazlılarda yeni transferlerden Gedson Fernandes ve Cenk Tosun'un süre alabileceği belirtildi.



    ÖRNEK PROFESYONEL
    Fırtına'nın Slovak yıldızı Hamsik, 27 Haziran'dan itibaren hem Trabzon hem de kamptaki tüm çalışmalarda yer alan isim oldu. Marek Hamsik, antrenmanlarda çalışkanlığı ile dikkati çekerken antrenman bitiminde de sahadan en son ayrılan oyuncuların başında geliyor. Genç oyuncularla kampta tek tek ilgilenen Hamsik, teknik direktör Abdullah Avcı'nın da en büyük destekçilerinden.



        SEZON BAŞLAMADAN 84 MİLYON KAZANDI
        Trabzonspor, sponsorluk, kombine ve forma satışından müthiş bir gelir elde etti. Forma göğüs sponsorluğu için Vestel ile yeniden anlaşan ve bu yıl kasasına 33 milyon TL koyan Bordo-Mavililer, kombine satışında da 15 bin rakamını geçti ve oradan da kasasına 30 milyon TL'ye yakın para koydu. Bordo-Mavililer son olarak 5 gün önce gelecek sezon giyeceği formaları satışa çıkartmıştı. Şampiyonluk formasıyla birlikte tanıtımı yapılan çubuklu ve mavi renkteki formalardan 5 bin gün içerisinde 35 bin adet satış gerçekleşti. Kulüp buradan da kasasına 21 milyon TL civarında girdi sağladı. Böylelikle Trabzonspor yeni sezon öncesi toplamda 84 milyon TL'ye yakın bir girdi sağlamış oldu.



        KOİTA KULÜP ARIYOR!
        Trabzonspor'un kadroda düşünmediği isimlerden olan Fode Koita, direkt 11 oynayabileceği bir takıma transfer olmak için kulüp arayışını sürdürüyor. Bordomavili takımdan yılda 1 milyon 400 bin Euro'nun üzerinde bir rakam kazanan Koita'nın bir takım bulması durumunda kulübün gerekli tüm kolaylığın sağlanacağını kendisine tebliğ etti.



        UĞURCAN VE DORUKHAN KAMPA KATILDI
        Trabzonspor, Slovenya'daki kamp çalışmalarına dün yaptığı idmanla devam etti. Kampa Uğurcan Çakır ve Dorukhan Toköz de katıldı. Trabzonspor'da izinleri bitecek Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Jens Larsen, Jean Kouassi, Bakasetas ve Siopis'in de bugün kampa katılması bekleniyor.



            NE ARAYAN VAR NE DE SORAN!
            Galatasaray'ın elden çıkarmak istediği 5 oyuncu için hiçbir teklifin olmaması yönetimi düşündürüyor Galatasaray'da büyük umutlarla transfer edilen ancak performanslarıyla hayal kırıklığı yaşatan 5 oyuncu gönderilecekler listesinde bulunuyor. Sarı- Kırmızılılar, bu oyuncuları kiralamak ya da satmak istiyor. Ancak bu oyuncular için Galatasaray'ın kapısını çalan hiçbir kulüp bulunmuyor. Yaklaşık 30 milyon Euro ödenerek transfer edilen Boey, Cicaldau, Morutan, Diagne ve Luyindama için hiçbir teklifin gelmemesi büyük hayal kırıklığı yaşattı. Boey 1.1, Cicaldau 6.5, Morutan 4.1, Diagne 13 ve Luyindama 5 milyon Euro'ya transfer edildi.



            5 OYUNCUNUN BONSERVİS ÜCRETLERİ
            Diagne 13 milyon Euro
            Cicaldau 6.5 milyon Euro
            Luyindama 5 milyon Euro
            Morutan 4.1 milyon Euro
            Boey 1.1 milyon Euro



            AANHOLT'TAN MÜSLÜM GÜRSES JESTİ!
            G.Saray, yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da yaptığı çift idmanla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen ilk antrenmanda futbolcular, iki grup halinde kuvvet çalışması yaptı. Futbolcular, antrenmanlar sonrasında buzlu suya girdi. Patrick van Aanholt, Türk oyuncuların isteği üzerine Müslüm Gürses'in "Unutamadım" parçasını çalarken, bazı futbolcular da parçaya eşlik etti. Öte yandan Cimbom saat 20.30'daki hazırlık maçında Sturm Graz ile karşılaşacak.



                ŞANLI FORMAYI GİYMEK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM
                Galatasaray'a transfer olmanın mutluluğunu yaşayan Kazımcan Karataş, "Şanlı formamızla sahaya çıkmak için heyecanlanıyorum. Sabırsızlıkla bekliyorum. Heyecanlıyım ama burada olduğum için ayrıca mutluyum. Umarım hem kendim hem de Galatasaray ailesi için güzel başarılara imza atarım. Takım arkadaşlarım geldiğim günden beri aile ortamını bana hissettirdi. Bu aile ortamında bulunduğum için mutlu ve huzurluyum." dedi.



                MARCAO ARTIK SEVILLA'DA
                Marcao Sevilla'da... Sarı- Kırmızılı kulüp dün yıldız oyuncunun transferi ile ilgili olarak resmi açıklamada bulundu. İspanyol ekibi Sevilla'nın internet sitesinde yer alan açıklamada ise 26 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrollerinden geçerek Güney Kore'nin başkenti Seul'de takıma katılacağı ve 5 yıllık sözleşmeye imza atacağı kaydedildi. Açıklamada, 2018- 2019 sezonunun devre arasında Galatasaray'a transfer olan ve Sarı-Kırmızılı takımla 3 kupa sevinci yaşayan Marcao'nun kariyeriyle ilgili detaylara yer verildi. 2019'da 4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'a Transfer olan Marcao, 106 Süper Lig maçına çıktı ve 1 kez Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.



                WELİNGTON OLMAZSA PEZZELLA
                Fenerbahçe'nin transfer çalışmaları hız kesmiyor, bonservisi Parma'da bulunan ve geride kalan sezonu kiralık olarak Atalanta'da geçiren Giuseppe Pezzella'yı menajerlerin Fenerbahçe'ye teklif ettiği iddia edildi. İtalyan basını Parma'nın İtalyan sol bek için 4 milyon Euro bonservis istediği de iddia ediliyor. Atalanta formasıyla 29 maçta süre alan İtalyan oyuncu, 3 asistlik de skor katkısı sağladı.Giuseppe Pezzella'nın Parma ile sözleşmesi 2024 yazında sona eriyor. İtalyan sol bek ülkesinin U21 takımında 14 kez forma giydi. Fenerbahçe'nin sol bek mevkisi için bir süredir Brezilyalı Welington ile ilgilendiği biliniyor.



                    FENER 3 EKSİKLE ÇALIŞTI
                    Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını dün sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışması ile başladı. Ardından sahaya geçen oyuncular, koşu ve çabukluk hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılarak top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel çalışmalarla noktalandı. Bright Osayi- Samuel, Mert Hakan Yandaş ve Emre Mor'un tedavilerine devam edildi.



                    HALİL AKBUNAR WESTERLO İLE ANLAŞTI
                    Göztepe, takım kaptanı Halil Akbunar'ın Belçika ekibi Westerlo'ya transfer olduğunu duyurdu. Açıklamada "Tarihimizin önemli sporcularından biri olmayı başaran, şanlı formamızı gururla taşıyan ve başarıyla terleten, Göztepe'nin çocuğu kaptan Halil Akbunar'a teşekkür ediyoruz. Unutma Kaptan! Burası senin yuvan hoşçakal" denildi.



                    DUARTE VE CHOUİAR BAŞAKŞEHİR'DE
                    Başakşehir, takımda iki sezon kiralık oynayan Brezilyalı Leonardo Duarte'nin transferi için İtalya'nın Milan kulübü ile anlaştı. Duarte, 4 sezon Başakşehir forması giyecek. 25 yaşındaki stoper, geride kalan sezon 33 Süper Lig maçında oynadı. İstanbul ekibi ayrıca son olarak Yeni Malatyaspor'da forma giyen Mounir Chouiar'ı kadrosuna kattı.



                        G.SARAY'LI CANAAN OLYMPİAKOS'A GİTTİ
                        THY Euroleague ekiplerinden Olympiakos, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yunan temsilcisi son olarak Galatasaray NEF'te forma giyen ABD'li basketbolcu Isaiah Canaan'ı transfer etti. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Canaan ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.



                        JEAN MİCHAEL SERİ 3 YIL HULL CİTY
                        İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, yeni sezon transfer çalışmalarına devam ediyor. İngiliz temsilcisi, bir dönem Galatasaray'da forma giyen Fildişi Sahilli futbolcu Jean Michael Seri'yi transfer etti. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, 30 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.



                        KAROL ANGİELSKİ RESMEN SİVAS'TA
                        Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, geçtiğimiz sezon Polonya'da Radomiak Radom forması giyen Karol Angielski ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Karol Angielski geçtiğimiz sezon 35 maçta 18 gol kaydetti. Kariyerinde 103 maça çıkan sporcu 53 kez gol sevinci yaşadı ve 13 kez de asist yaptı.

                        YENİ SAĞ BEK KENAN
                        Geçtiğimiz sezonun son haftalarında Valentin Rosier'in cezalı olduğu maçlarda sağ kanat bek pozisyonuna geçen Kenan Karaman, yeni sezona da hücumda değil bek pozisyonunda hazırlanıyor. Siyah-Beyazlı takımın milli futbolcusu antrenmanlarda sürekli olarak Rosier ile birlikte dönüşümlü olarak sağ kanat bekte görev aldı. Bu süreçte Kenan hücumda hiç oynatılmadı.

                        MOHAMED G.SARAY'DA!
                        G.Saray, Mostafa Mohamed'in 4 milyon dolar olan bonservis bedelini Zamalek'e ödedi. Fransa ve İspanya'dan teklifleri olan golcü oyuncu için henüz karar verilmedi.

                        BAKAYOKO FENER'E ÖNERİLDİ
                        Bonservisi Chelsea'de bulunan ve geçtiğimiz sezonu Milan'da geçiren Fransız defansif orta saha Bakayoko'nun Fenerbahçe'ye teklif edildiği bildirildi. Chelsea, oyuncunun geri dönüşüne sıcak bakmıyor.

                        ANTALYA, DORTMUND İLE HAZIRLIK MAÇI YAPACAK
                        Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, Antalyaspor ile hazırlık maçı yapacaklarını açıkladı. Alman kulübünün sosyal medya hesabından "Nuri Şahin ziyarete geliyor" başlığıyla yapılan açıklamada, 30 Temmuz Cumartesi günü TSİ 18.00'de Almanya'da Nuri Şahin'in çalıştırdığı Antalyaspor ile hazırlık maçı oynanacağı kaydedildi.

                        MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYE 3 OYUNCUSUYLA ANLAŞTI
                        Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, 3 oyuncusuyla sözleşme yeniledi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Mersin ekibi, kaptan Esra Ural Topuz, Asena Yalçın ve Sinem Ataş ile yeniden anlaştı. Açıklama ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi kulübünden yapıldı.

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                        Haberler Spor Valerien Ismael'den oyuncularına uyarı: Reaksiyon göstereceksiniz
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