Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Türkiye ilk kez TAKVİM’den okumuştu! Galatasaray’ın yeni transferi Sergio Oliveira İstanbul'a geldi

    Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Galatasaray’ın yeni transferi Sergio Oliveira, İstanbul’a ayak bastı... TAKVİM, günler öncesinden flaş transferi sayfalarına taşıdı...

    Türkiye ilk kez TAKVİM’den okudu!

    G.Saray yeni transferi Sergio Oliveira'ya dün kavuştu... Portekizli oyuncu İstanbul'a geldi. Havalimanında oldukça heyecanlı olduğu gözlenen tecrübeli oyuncu iddialı açıklamalar yaptı. Portekizli yıldızın transferini TAKVİM olarak günler öncesinden okuyucularımıza duyurduk. 26 Haziran ve 3 Temmuz'daki sayılarımızda Galatasaray'ın Sergio Oliveira'ya olan ilgisinden ve transferin gerçekleşme ihtimalini okuyucularımızla paylaştık. Oliveira, İstanbul'da sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini 4 yıllığına Sarı-Kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza atacak. Tecrübeli orta saha, daha sonra takımın Avusturya'daki kampına dahil olacak. Portekizli yıldız orta saha oyuncusu için Portekiz kulübü Porto'ya 3 milyon Euro bonservis ücreti ödenmesi bekleniyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Elon Musk’tan flaş karar!
    Haberler Spor Türkiye ilk kez TAKVİM’den okumuştu! Galatasaray’ın yeni transferi Sergio Oliveira İstanbul'a geldi
        SON DAKİKA