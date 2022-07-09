Türkiye ilk kez TAKVİM’den okumuştu! Galatasaray’ın yeni transferi Sergio Oliveira İstanbul'a geldi

G.Saray yeni transferi Sergio Oliveira'ya dün kavuştu... Portekizli oyuncu İstanbul'a geldi. Havalimanında oldukça heyecanlı olduğu gözlenen tecrübeli oyuncu iddialı açıklamalar yaptı. Portekizli yıldızın transferini TAKVİM olarak günler öncesinden okuyucularımıza duyurduk. 26 Haziran ve 3 Temmuz'daki sayılarımızda Galatasaray'ın Sergio Oliveira'ya olan ilgisinden ve transferin gerçekleşme ihtimalini okuyucularımızla paylaştık. Oliveira, İstanbul'da sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini 4 yıllığına Sarı-Kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza atacak. Tecrübeli orta saha, daha sonra takımın Avusturya'daki kampına dahil olacak. Portekizli yıldız orta saha oyuncusu için Portekiz kulübü Porto'ya 3 milyon Euro bonservis ücreti ödenmesi bekleniyor.

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