Joao Pedro'nun menajerinden flaş Galatasaray itirafı

Transferde önemli isimlerle temaslarını sürdüren Galatasaray ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Portekizli yıldız oyuncu Sergio Oliveira'yı İstanbul'a getiren Sarı-Kırmızılılar, Brezilya asıllı İtalyan yıldız ile ilgili mesai harcamaya devam ediyor.
Galatasaray'ın Cagliari ile yaptığı pazarlıklarda yıldız oyuncunun menajerine takıldığı iddia edildi. Ancak tecrübeli futbolcunun menajeri, İtalyan medyasına transferle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
İtalyan medyasından Centotrentuno Pedro transferi ile ilgili flaş ifadeler kullandı. Cagliari Başkanı Tommaso'nun Türk medyasına Galatasaray'dan yüksek komisyon istediğini söylediği Joao Pedro'nun menajeri Piccioli, "Galatasaray'dan komisyon istemedim. Avukatlık ücreti istedim. Şu an Galatasaray dışında bir kulüple görüşmemiz yok" ifadelerini kullandı.