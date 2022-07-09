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    • Spor
    • 09.07.2022 14:13
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    • 09.07.2022 14:13
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    Joao Pedro'nun menajerinden flaş Galatasaray itirafı

    Son dakika Galatasaray haberleri | Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da İtalya'da forma giyen Joao Pedro için sıcak saatler yaşanıyor. Tecrübeli ismin menajeri İtalyan medyasına konuşurken, "Şu anda Galatasaray dışında bir kulüple görüşmemiz yok." dedi.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Pedro’nun menajerinden G.Saray itirafı

    Transferde önemli isimlerle temaslarını sürdüren Galatasaray ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Portekizli yıldız oyuncu Sergio Oliveira'yı İstanbul'a getiren Sarı-Kırmızılılar, Brezilya asıllı İtalyan yıldız ile ilgili mesai harcamaya devam ediyor.

    Galatasaray'ın Cagliari ile yaptığı pazarlıklarda yıldız oyuncunun menajerine takıldığı iddia edildi. Ancak tecrübeli futbolcunun menajeri, İtalyan medyasına transferle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

    İtalyan medyasından Centotrentuno Pedro transferi ile ilgili flaş ifadeler kullandı. Cagliari Başkanı Tommaso'nun Türk medyasına Galatasaray'dan yüksek komisyon istediğini söylediği Joao Pedro'nun menajeri Piccioli, "Galatasaray'dan komisyon istemedim. Avukatlık ücreti istedim. Şu an Galatasaray dışında bir kulüple görüşmemiz yok" ifadelerini kullandı.

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un bu transferi çok istediği, bu yüzden de Sarı-Kırmızılılar'ın transferde ısrarcı olacağı vurgulandı.

        Tecrübeli oyuncunun, kendisiyle devam etmek istediğini söyleyen hocasına, "Asla alt ligde oynamam. Burada kalmayacağım. Beni zorla tutamazsınız" dediği iddia edildi.

        *Joao Pedro'nun detaylı istatistiği için fotoğrafa tıklayın

        Forvet arkası oynayan Joao Pedro, geride kalan sezonda ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çekti. 30 yaşındaki futbolcu, Cagliari'nin attığı gollerin yarısına imzasını attı.

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