Joao Pedro'nun menajerinden flaş Galatasaray itirafı

Transferde önemli isimlerle temaslarını sürdüren Galatasaray ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Portekizli yıldız oyuncu Sergio Oliveira'yı İstanbul'a getiren Sarı-Kırmızılılar, Brezilya asıllı İtalyan yıldız ile ilgili mesai harcamaya devam ediyor.