Eintracht Frankfurt transferi yılan hikayesine dönen Rıdvan Yılmaz yuvada kalıyor

Beşiktaş'ın genç sol beki Rıdvan Yılmaz'ın Frankfurt'a transferi sonuca varmadı. Siyah-Beyazlılar, Alman ekibi ile bonuslar dahil 6.5 milyon Euro'ya anlaşmış sonrasında sadece taksitlerle ilgili bir görüşme gerçekleştirmişti. Sürecin uzamasıyla birlikte Frankfurt'un da geri attı, Beşiktaş'ın ilk şartları kabul etmesine rağmen transferi bitirecek resmi yazıyı göndermedi. Takımın Avusturya kampına dahil olan 21 yaşındaki oyuncuya yeni teklif gelmemesi halinde Beşiktaş yönetimi oyuncuyla vakit kaybetmeden sözleşme yenileme görüşmelerine başlayacak. Yönetimin 1 milyon Euro üzerinde maaş teklifinin yanında genç oyuncunun gönlünü yapmak için sözleşme teklifine Frankfurt ile anlaştığı bedele yakın bir rakamı serbest kalma maddesi olarak eklemeyi düşündüğü belirtildi. Rıdvan Yılmaz, şu anda Avusturya kampında çalışmalarını sürdürüyor. Eintracht Frankfurt'a transferi adeta yılan hikayesine dönen Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş'ta kalacak.

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