Tiago Çukur’da işlem tamam

Forvet transferi için Sörloth ve Mariano Diaz'a odaklanan Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi... Sarı-Lacivertli yönetim daha önce menajerler aracılığıyla önerilen milli futbolcu Tiago Çukur için oyuncu ve kulübü ile prensip anlaşmasına vardı. Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki forvet oyuncusu için kulübü Watford'a yaklaşık 1 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi. Tiago Çukur için Watford'a öte yandan bazı bonuslar ve sonrati satıştan da pay verilecek. Sarı-Lacivertliler'in geleceğe dönük yatırım transferi olarak gördüğü 19 yaşındaki futbolcu, kariyerinde 1 kez A Milli Takımımız'ın formasını giydi. Hollanda vatandaşlığı da bulunan 1.96 doğumlu Tiago Çukur, özellikle hava toplarında etkili bir futbolcu olarak ön plana çıkıyor. Genç oyuncusunun kısa süre içinde imzayı atması bekleniyor.