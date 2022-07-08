Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Tiago Çukur’da işlem tamam

    Fenerbahçe, Watford’da forma giyen milli futbolcu Tiago Çukur’un transferi için prensin anlaşmasına vardı. 19 yaşındaki Tiago Çukur, 1'i A Milli Takım'da olmak üzere toplamda 8 kez Ay-Yıldızlı formayı terletti. Genç oyuncu maçlarda gol atamadı.

    Tiago Çukur’da işlem tamam

    Forvet transferi için Sörloth ve Mariano Diaz'a odaklanan Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi... Sarı-Lacivertli yönetim daha önce menajerler aracılığıyla önerilen milli futbolcu Tiago Çukur için oyuncu ve kulübü ile prensip anlaşmasına vardı. Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki forvet oyuncusu için kulübü Watford'a yaklaşık 1 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi. Tiago Çukur için Watford'a öte yandan bazı bonuslar ve sonrati satıştan da pay verilecek. Sarı-Lacivertliler'in geleceğe dönük yatırım transferi olarak gördüğü 19 yaşındaki futbolcu, kariyerinde 1 kez A Milli Takımımız'ın formasını giydi. Hollanda vatandaşlığı da bulunan 1.96 doğumlu Tiago Çukur, özellikle hava toplarında etkili bir futbolcu olarak ön plana çıkıyor. Genç oyuncusunun kısa süre içinde imzayı atması bekleniyor.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Bu bayram yetime kurban
    Haberler Spor Tiago Çukur’da işlem tamam
        SON DAKİKA