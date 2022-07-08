Muleka resmen Beşiktaş’ta (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Beşiktaş, Standard Liege'den Demokratik Kongolu forvet Jackson Muleka'yı 5 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada Muleka'nın bonservisi için Liege'e 3 milyon 350 bin Euro ödeneceği kaydedildi. 23 yaşındaki golcü ise senelik 1 milyon Euro alacak.

SİVAS ANGİELSKİ'Yİ BİTİRMEK ÜZERE

UEFA Avrupa Ligi'nde sahne almaya hazırlanan son Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Sivasspor, transfer çalışmalarına hızla devam ediyor. Sivasspor'un, en son Polonya'da Radomiak forması giyen 26 yaşındaki futbolcu Karol Angielski transferini bitirmesi an meselesi. , geçtiğimiz sezon 35 maçta 18 gol attı.

NADAL WİMBLEDON YARI FİNALİNDEN ÇEKİLDİ

İspanyol tenisçi Rafael Nadal, tek erkekler yarı finaline yükseldiği sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'dan sakatlığı nedeniyle çekildi. Dünya 40 numarası Avustralyalı Nick Kyrgios, iki numaralı seribaşı Nadal'ın turnuvadan çekilmesi nedeniyle yarınki yarı final maçını hükmen kazanarak finale yükseldi.

EYÜP, A.DEMİRSPOR'DAN EZEH'İ TRANSFER ETTİ

Spor Toto 1. Lig temsilcisi Eyüpspor, Adana Demirspor'dan Francis Ezeh'i kadrosuna kattı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Eyüpspor'umuz, Süper Lig ekibi Adana Demirspor'dan Francis Ezeh'i renklerine bağladı. Francis Ezeh'e 'hoş geldin' diyor, eflatun-sarılı formayla başarılar diliyoruz." denildi.

KARŞIYAKA ONUR KALAY'I KADROSUNA KATTI

TFF 3. Lig ekiplerinde Karşıyaka'da transfer harekatı sürüyor. Yeşil-kırmızılı ekip, son olarak Bayburt İl Özel İdare forması giyen Onur Kolay'ı kadrosuna kattı. 31 yaşındaki on numarayı İzmir' getiren Karşıyaka, iki yıllık sözleşmeye imza attırdı. Transferi sosyal medya hesaplarından duyuran İzmir temsilcisi, Onur Kolay'a yeşil-kırmızılı forma altında başarılar diledi.

KORAY ALTINAY 2 YIL ÇAYKUR RİZE'DE

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, sağ bek Koray Altınay ile 2 yıllık anlaşma imzaladı. Açıklamada, "30 yaşındaki tecrübeli futbolcu, kendisini 2 yıllığına yeşil- mavi renklere bağlayan imzayı atmıştır. Koray Altınay'a 'Hoş geldin.' diyor, kendisine başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

F.BAHÇE'DEN 28 ŞAMPİYONLUK AÇIKLAMASI

Fenerbahçe, 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) yaptıkları başvurunun cevabını yeni TFF yönetiminden beklediklerini bildirdi. Açıklamada, "Başvurunun yanıtı TFF'nin yeni başkanı ve yönetiminden beklenmektedir" denildi.

FENERBAHÇE 3 EKSİKLE ÇALIŞTI

Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı için gittiği Avusturya'dan dönen Fenerbahçe, bir günlük iznin ardından çalışmalarına Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde dün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. İdman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından koşu ve çabukluk çalışmalarıyla devam eden antrenmanda 2 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Emre Mor, Bright Osayi-Samuel ve Mert Hakan Yandaş, antrenmanı tedavi programları eşliğinde tamamladılar.

SAMATTA'DA UMUT YOK!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Samatta ile devam etmek istemediği ve oyuncunun başka bir takıma kiralanması ya da satılmasını talep ettiği öğrenildi. Hull City maçında da oynamama ihtimali yüksek.

GALATASARAY AVUSTURYA'DA

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarının yurt dışı etabı için Avusturya'nın Graz kentine gitti. Kara yoluyla Bad Waldersdorf kasabasına geçecek olan Cimbom, 19 Temmuz'a dek çalışmalarını burada sürdürecek. Sarı-Kırmızılılar 9 Temmuz'da Sturm Graz, 13 Temmuz'da Fehervar, 16 Temmuz'da Sigma Olomouc ve 19 Temmuz'da Pardubice ile karşılaşacak. Galatasaray, 26 Temmuz'daki ikinci etap yurt dışı kampına dek hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde devam edecek.

BOEY'DAN FATİH TERİM PAYLAŞIMI

Geçtiğimiz sezonun başında transfer edilen; yaşadığı sakatlıklar nedeniyle formasından uzak kalan Sacha Boey, Fatih Terim'le çekildiği fotoğrafı paylaşarak Okan Buruk ve yönetime göndermede bulundu. Boey geçen sezon Süper Lig'de sadece 13 maçta forma giyerken gol ve asist katkısı sağlayamadı.

DİABATE PARTİZAN'DA

Trabzonspor'un iki sezon önce kadrosuna kattığı Diabate önce Göztepe'ye ardından ise Giresun'a kiralanmıştı. Bu sezon başında da kadro planlamasında düşünülmediği kendisine tebliğ edilen Diabate, Partizan'a transfer oldu. Fırtına, oyuncunun bir sonraki satışından yüzde 5 pay alacak.