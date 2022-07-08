Jorge Jesus'tan Berisha kararı! Alman golcünün bileti kesildi...

Fenerbahçe bir yandan transfer çalışmalarına devam ederken bir yandan da takımdan gönderilecek isimler için yoğun mesai harcıyor. Teknik direktör Jorge Jesus, Samatta'dan sonra geçen sezon da beklentileri karşılayamayan Alman golcü ile ilgili kararını yönetime sundu.
Sarı-lacivertli takıma geçen sezon transfer olan Mergim Berisha'nın bileti kesildi. Jesus'un kararı sonrası harekete geçen Fenerbahçe yönetiminin tecrübeli oyuncunun menajeri ile temas kurduğu ve ayrılık kararını ilettiği belirtildi.
FRİKİK GOLÜ DİKKATLERİ TOPLAMIŞTI
Teknik direktör Jorge Jesus, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde oynanan Shkupi ve Tirana maçlarında Berisha'yı ilk 11'de sahaya sürmüştü. Hatta yıldız oyuncu attığı muhteşem frikik golüyle dikkat çekmişti.