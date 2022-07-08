Jorge Jesus'tan Berisha kararı! Alman golcünün bileti kesildi...

JESUS KARARINI ÖZETLEMİŞTİ

Portekizli teknik adam, Berisha'ya, Al Shamal karşısında ikinci yarıda şans verirken, Avusturya'nın Graz şehrinde Partizan ve Mol Fehervar takımları ile yapılan karşılaşmalarda 1 dakika bile oynatmadı. Jesus'un son iki maçtaki tercihi aslında Berisha ile ilgili aldığı kararı özetliyordu.