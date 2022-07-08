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    • 08.07.2022 17:05
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    • 08.07.2022 17:23
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    Jorge Jesus'tan Berisha kararı! Alman golcünün bileti kesildi...

    Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer edilen ancak bekleneni veremeyen Mergim Berisha, Jorge Jesus'un da gözüne giremedi. Bu gelişme sonrasında oyuncuyu takımdan gönderme kararı alan sarı lacivertlilerin ilk hedefi oyuncuyu kiralamak... Peki Berisha'yı gelecekte neler bekliyor? Cevabı haberimizde...

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Jesus’tan Berisha kararı!

    Fenerbahçe bir yandan transfer çalışmalarına devam ederken bir yandan da takımdan gönderilecek isimler için yoğun mesai harcıyor. Teknik direktör Jorge Jesus, Samatta'dan sonra geçen sezon da beklentileri karşılayamayan Alman golcü ile ilgili kararını yönetime sundu.

    Sarı-lacivertli takıma geçen sezon transfer olan Mergim Berisha'nın bileti kesildi. Jesus'un kararı sonrası harekete geçen Fenerbahçe yönetiminin tecrübeli oyuncunun menajeri ile temas kurduğu ve ayrılık kararını ilettiği belirtildi.

    FRİKİK GOLÜ DİKKATLERİ TOPLAMIŞTI
    Teknik direktör Jorge Jesus, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde oynanan Shkupi ve Tirana maçlarında Berisha'yı ilk 11'de sahaya sürmüştü. Hatta yıldız oyuncu attığı muhteşem frikik golüyle dikkat çekmişti.

        JESUS KARARINI ÖZETLEMİŞTİ
        Portekizli teknik adam, Berisha'ya, Al Shamal karşısında ikinci yarıda şans verirken, Avusturya'nın Graz şehrinde Partizan ve Mol Fehervar takımları ile yapılan karşılaşmalarda 1 dakika bile oynatmadı. Jesus'un son iki maçtaki tercihi aslında Berisha ile ilgili aldığı kararı özetliyordu.

        4 GOL 2 ASİSTLİK PERFORMANS
        24 yaşındaki Alman golcü, geçtiğimiz yıl eylül ayında Avusturya ekibi Salzburg'tan 5 milyon Euro karşılığında transfer edilmişti. Berisha, geride kalan sezonda Süper Lig'de 22 karşılaşmada forma giyerken 4 gol ve 2 asist üretti.

        Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan genç oyuncunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. Kanarya oyuncusunu ilk etapta kiralamayı planlıyor.

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