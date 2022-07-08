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    • Spor
    • 08.07.2022 16:55
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    • 08.07.2022 16:58
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    Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nda Bursaspor ve Türk Telekom'un grupları belli oldu!

    ULEB Avrupa Kupası'nda 2022/23 sezonunun grup kuraları çekildi. Turnuvada Türkiye'yi temsil edecek olan Frutti Extra Bursaspor ve Türk Telekom'un grupları ve dolayısıyla rakipleri belli oldu. Peki temsilcilerimiz hangi grupta yer alacak? Detaylar haberimizde...

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    Rakiplerimiz belli oldu!

    Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nda 2022-2023 sezonu grup kuraları çekildi.

    Çekilişe 14 ülkeden 20 takım katıldı. Türkiye'yi temsil edecek kulüplerden Frutti Extra Bursaspor A Grubu'nda, Türk Telekom ise B Grubu'nda yer aldı.

    Grup aşaması, 18 Ekim'de başlayacak. 10'arlı iki grupta ilk 8 sırayı alan takımlar, 8'li finallere yükselecek. 8'li final eşleşmelerinden itibaren tek maçlı eleme sistemine geçilecek.

    ULEB Avrupa Kupası grupları şöyle:

    A Grubu: Joventut Badalona (İspanya), Cedevita Olimpija (Slovenya), Umana Reyer (İtalya), Frutti Extra Bursaspor, Lietkabelis (Litvanya), Mincidelice JL Bourg (Fransa), Ratiopharm Ulm (Almanya), Germani Brescia (İtalya), U-BT Cluj-Napoca (Romanya), Prometey (Ukrayna)

        B Grubu: Hapoel Tel Aviv (İsrail), Gran Canaria (İspanya), Buducnost VOLI (Karadağ), Dolomiti Energia (İtalya), Türk Telekom, Promiteheas (Yunanistan), Paris Basketball (Fransa), Hamburg Towers (Almanya), Slask Wroclaw (Polonya), London Lions (Büyük Britanya)

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        Haberler Spor Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nda Bursaspor ve Türk Telekom'un grupları belli oldu!
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