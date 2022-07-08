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    • Spor
    • 08.07.2022 15:11
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    • 08.07.2022 15:13
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    Işıl Alben Galatasaray'a döndü!

    Geride bıraktığımız iki sezon boyunca BOTAŞ forması giyen kadın basketbolcu Işıl Alben, efsanesi olduğu Galatasaray'a geri döndü. Sarı kırmızılı kulüple 1+1 yıllık kontrat imzalayan Alben'e hoşgeldin mesajı yayınladı. İşte detaylar...

    Işıl Alben yeniden Galatasaray’da

    Galatasaray Kulübü, 36 yaşındaki oyun kurucu Işıl Alben ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.


    Sarı kırmızııların resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Galatasaray Kadın Basketbolu'nun efsane isimlerinden Işıl Alben yeniden parçalı formasına kavuştu. Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren takımımız, Işıl Alben ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.


    İlk olarak 2007-2008 sezonunda çocukluk hayali olan Galatasaray formasını giyen Kaptan Işıl Alben, 2014 yılına kadar 7 sezon başarıyla taşıdığı Galatasaray arması altına 1 EuroLeague Women, 1 EuroCup Women, 1 Türkiye Süper Ligi, 5 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı kupası kazandı.
    2014-2015 sezonu başında Rusya Ligi ekiplerinden Dinamo Kursk'a transfer olan Işıl Alben, 1 yıllık aranın ardından 2015-2016 sezonu başında 5 yıl sürecek 2. Galatasaray dönemine başladı ve kariyerine ve Galatasaray Müzesi'ne 1 EuroCup Women Şampiyonluğu ekleyen takımın kaptanlığını yaptı.


    2020 yılında çocukluk aşkı Galatasaray ile bir ayrılık daha yaşayarak BOTAŞ forması ile 2 sezon geçiren Kaptan Işıl Alben gelecek sezondan itibaren çok sevdiği sarı kırmızılı formasını bir kez daha giymek üzere 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı.
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        Haberler Spor Işıl Alben Galatasaray'a döndü!
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