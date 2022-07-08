Göztepe Halil Akbunar'ın adresini açıkladı! Artık Belçika'da

Kulüpten yapılan açıklamada, "Resmi işlemleri bugün tamamlanan kaptanımız Halil Akbunar'ın transferi ve bonservis bedeli konusunda Belçika ekibi KVC Westerlo ile yapılan görüşmelerde anlaşmaya varılmıştır.

Kaptan Halil'e emekleri için teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.