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    • Spor
    • 08.07.2022 13:46
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    • 08.07.2022 13:59
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    Göztepe Halil Akbunar'ın adresini açıkladı! Artık Belçika'da

    Göztepe, oyuncusu Halil Akbunar'ın Belçika ekibi Westerlo'ya transfer olduğunu açıkladı... Kulüpten yapılan açıklamada evrakların bugün tamamlandığı, transferin gerçekleştiği duyuruldu...

    takvim.com.tr
    İşte Halil Akbunar’ın yeni adresi

    Göztepe, yıldız futbolcusu Halil Akbunar'ın Belçika ekiplerinden KVC Westerlo'ya transfer olduğunu duyurdu.

    Kulüpten yapılan açıklamada, "Resmi işlemleri bugün tamamlanan kaptanımız Halil Akbunar'ın transferi ve bonservis bedeli konusunda Belçika ekibi KVC Westerlo ile yapılan görüşmelerde anlaşmaya varılmıştır.

    Kaptan Halil'e emekleri için teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

    GÖZTEPE'DE EFSANE OLDU

    Antalyaspor ve Göztepe altyapılarında oynadıktan sonra sarı kırmızılıların A Takımı'na çıkan Halil Akbunar, İzmir ekibiyle 310 karşılaşmaya çıkarken, 49 gol ve 52 asistlik performans sergilemişti.

        MİLLİ FORMAYA KADAR YÜKSELMİŞTİ

        Yıldız futbolcu, Göztepe forması altında gösterdiği performans ile A Milli Takım'a da seçilmişti. Alt yaş kategorilerinde de milli formayı giyen futbolcu, U20 Takımı ile 11 maçta 2 gol kaydederken, U19 Takımı ile 2 maça çıkmıştı.

        Transfermarkt verilerine göre oyuncunun piyasa değeri 3.50 milyon Euro olurken, Westerlo ile oyuncu arasında 1 yıllık anlaşma yapıldı.

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        Haberler Spor Göztepe Halil Akbunar'ın adresini açıkladı! Artık Belçika'da
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