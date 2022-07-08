Göztepe Halil Akbunar'ın adresini açıkladı! Artık Belçika'da

Göztepe, yıldız futbolcusu Halil Akbunar'ın Belçika ekiplerinden KVC Westerlo'ya transfer olduğunu duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Resmi işlemleri bugün tamamlanan kaptanımız Halil Akbunar'ın transferi ve bonservis bedeli konusunda Belçika ekibi KVC Westerlo ile yapılan görüşmelerde anlaşmaya varılmıştır.
Kaptan Halil'e emekleri için teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
GÖZTEPE'DE EFSANE OLDU
Antalyaspor ve Göztepe altyapılarında oynadıktan sonra sarı kırmızılıların A Takımı'na çıkan Halil Akbunar, İzmir ekibiyle 310 karşılaşmaya çıkarken, 49 gol ve 52 asistlik performans sergilemişti.