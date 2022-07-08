Galatasaray’da transfer şov başladı! Yıldız isimlerle tek tek anlaşma sağlanıyor: Aslan 4 köşe

Savunmaya Abdülkerim Bardakçı'yı transfer eden Galatasaray sonrasında derin bir sessizliğe büründü. İtalya'ya giden Galatasaray Başkanvekili Erden Timur bombaları tek tek patlatıyor.
Sarı-Kırmızılılar, Cagilari forması giyen forvet arkası Joao Pedro ile el sıkıştı. Cimbom, Porto'nun orta sahası Sergio Oliveira ile de anlaşma sağladı. Timur, 4 saatlik pazarlıklar sonrasında yıldız orta saha oyuncusu ve kulübü ile söz kesti.
3 MİLYON EURO ÖDEYECEK
Cimbom, geçen sezon Roma'da kiralık oynayan ve bonservisi Portekiz devinde bulunan Sergio Oliveira ile 4 yıllık anlaşmaya vardı. Portekizli orta saha oyuncusu için kulübü Porto'ya 3 milyon Euro bonservis ödenecek.