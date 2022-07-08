Galatasaray’da transfer şov başladı! Yıldız isimlerle tek tek anlaşma sağlanıyor: Aslan 4 köşe

Tecrübeli oyuncunun bugün İstanbul'da olması bekleniyor. Galatasaray'ın bir başka Portekizli yıldız William Carvalho transferinde ise sona yaklaştığı iddia edildi. Galatasaray, ön liberoda oynayan Carvalho ile anlaşma sağladı. Real Betis ve Galatasaray arasındaki pazarlıklar son aşamaya geldi.