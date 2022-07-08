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    Galatasaray’da transfer şov başladı! Yıldız isimlerle tek tek anlaşma sağlanıyor: Aslan 4 köşe

    Galatasaray, İspanyol temsilcisi Real Betis’in 6 numarası William Carvalho transferinde de sona yaklaştı. Başkanvekili Erden Timur dün Umut Bozok ve kulübü Lorient ile masaya oturdu. Anlaşma çok yakın.

    Aslan 4 köşe
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    Savunmaya Abdülkerim Bardakçı'yı transfer eden Galatasaray sonrasında derin bir sessizliğe büründü. İtalya'ya giden Galatasaray Başkanvekili Erden Timur bombaları tek tek patlatıyor.

    Sarı-Kırmızılılar, Cagilari forması giyen forvet arkası Joao Pedro ile el sıkıştı. Cimbom, Porto'nun orta sahası Sergio Oliveira ile de anlaşma sağladı. Timur, 4 saatlik pazarlıklar sonrasında yıldız orta saha oyuncusu ve kulübü ile söz kesti.

    3 MİLYON EURO ÖDEYECEK
    Cimbom,     geçen sezon Roma'da kiralık oynayan ve bonservisi Portekiz devinde bulunan Sergio Oliveira ile 4 yıllık anlaşmaya vardı. Portekizli orta saha oyuncusu için kulübü Porto'ya 3 milyon Euro bonservis ödenecek.

        Tecrübeli oyuncunun bugün İstanbul'da olması bekleniyor. Galatasaray'ın bir başka Portekizli yıldız William Carvalho transferinde ise sona yaklaştığı iddia edildi. Galatasaray, ön liberoda oynayan Carvalho ile anlaşma sağladı. Real Betis ve Galatasaray arasındaki pazarlıklar son aşamaya geldi.

        LORIENT İLE GÖRÜŞTÜ
        Sportif         Direktör Cenk Ergün'ün Carvalho'nun kulübü Real Betis ile görüşmek ve oyuncunun kulübüyle anlaşmak için kısa süre içinde Sevilla'ya gitmesi bekleniyor.

        Milano'da bulunan Galatasaray Başkanvekili Erden Timur, dün Umut Bozok ve Lorient kulübü ile transferi bitirmek için görüştü. Yıldız golcünün de transferi eli kulağında...

            ROMA'DA OYNADI
            Portekizli yıldız futbolcu Sergio Oliveira, geçen sezon Roma'da kiralık olarak forma giydi. 13 kez Portekiz Milli Takım formasını giydi.

            BÜYÜK HÜCUM SİLAHI
            Joao Pedro, Cagliari'de geçen sezon takımının attığı gollerin yarısında pay sahibiydi.

            FENER DE İSTİYORDU
            Galatasaray'ın anlaştığı Carvalho, Fenerbahçe'nin de transfer listesindeydi.
                Bu bayram yetime kurban
                Haberler Spor Galatasaray’da transfer şov başladı! Yıldız isimlerle tek tek anlaşma sağlanıyor: Aslan 4 köşe
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