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    Galatasaray, Marcao için Sevilla ile 15 milyon Euro'ya anlaştı

    Galatasaray, Marcao için Sevilla ile 12 milyon Euro+3 milyon Euro bonuslar karşılığında anlaştı. Transfer artık imzaya kaldı. Marcao geçen sezon Galatasaray forması altında Avrupa Ligi'nde sezonun en iyi 11'ine seçilmişti.

    15 milyon euro’ya Sevilla’da

    Ve Marcao, Sevilla'da... Brezilyalı stoperi bir süredir ısrarla isteyen Sevilla, dün Galatasaray'a yaptığı teklifi 12 milyon Euro+3 milyon Euro bonus olmak üzere toplam 15 milyon Euro'ya çıkardı.

    Bunun üzerine Galatasaray yönetimi de Zenit'in 15 milyon Eruo teklif ettiği Marcao için Sevilla'nın sunduğu 12+3 milyon Euro'luk teklife "Evet" dedi. Galatasaray'ın İspanyol kulübünün son teklifini kabul etmesinin ardından taraflar arasında kesin anlaşmaya varıldı.

    Marcao'nun İspanyol devine transferi artık imzaya kaldı. Galatasaray böylelikle 4 milyon Euro bonservis bedeli ile Portekiz'in Chaves takımından transfer ettiği Brezilyalı stoperden ciddi bir bonservis gelirini kasasına koymayı başardı.

        Bir süredir Sevilla ile anlaşma sağlayan ve kulüplerin el sıkışmasını bekleyen Marcao'nun da kısa süre içinde İspanya'ya giderek yeni takımıyla sözleşme imzalaması bekleniyor.

        Galatasaray'ın 2019 yılında kadrosuna kattığı Marcao, Sarı- Kırmızılı forma ile tüm kulvarlarda 140 maça çıktı ve 2 gol atıp 1 de asist yaptı. Marcao geçen sezon Galatasaray forması altında Avrupa Ligi'nde sezonun en iyi 11'ine seçilmişti.
        Emre AKDENİZ
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