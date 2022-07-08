Galatasaray, Marcao için Sevilla ile 15 milyon Euro'ya anlaştı

Ve Marcao, Sevilla'da... Brezilyalı stoperi bir süredir ısrarla isteyen Sevilla, dün Galatasaray'a yaptığı teklifi 12 milyon Euro+3 milyon Euro bonus olmak üzere toplam 15 milyon Euro'ya çıkardı.
Bunun üzerine Galatasaray yönetimi de Zenit'in 15 milyon Eruo teklif ettiği Marcao için Sevilla'nın sunduğu 12+3 milyon Euro'luk teklife "Evet" dedi. Galatasaray'ın İspanyol kulübünün son teklifini kabul etmesinin ardından taraflar arasında kesin anlaşmaya varıldı.
Marcao'nun İspanyol devine transferi artık imzaya kaldı. Galatasaray böylelikle 4 milyon Euro bonservis bedeli ile Portekiz'in Chaves takımından transfer ettiği Brezilyalı stoperden ciddi bir bonservis gelirini kasasına koymayı başardı.