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    Galatasaray kararı verdi! Diagne ve Morutan yolcu

    Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen isimlerden olan Morutan ve Diagne için ayrılık yolu gözüktü. Mbaye Diagne için kulüp arayışlarını sürdürüyor. Sarı- Kırmızılılar'da Senegalli golcünün sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.

    Diagne ve Morutan yolcu

    Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen isimlerden olan Morutan ve Diagne için ayrılık yolu gözüktü... Teknik Direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği isimlerden olan Morutan için Ankaragücü ısrarını sürdürüyor. Romen oyuncunun kiralanmasını isteyen Buruk, oyuncunun daha da güçlenmesini istiyor. Tecrübeli hoca yıldız oyuncunun 11'de oynayacağı bir takıma gitmesini istiyor. Galatasaray Yönetimi, ve menajeri Mbaye Diagne için kulüp arayışlarını sürdürüyor. Sarı- Kırmızılılar'da Senegalli golcünün sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor. Aslan, yıldız oyuncu için girişimde bulunacak kulüp için büyük kolaylık sağlayacak.

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    Haberler Spor Galatasaray kararı verdi! Diagne ve Morutan yolcu
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