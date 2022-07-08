Beşiktaş'ın yeni transferi Cenk Tosun: Şampiyonluk için geldim

Beşiktaş'ın yeni transferi Cenk Tosun, Avusturya kampında verdiği röportajda İngiltere günlerini ve mevcut durumu değerlendirdi. Tecrübeli golcü "Ben buradan hiç ayrılmadım zaten. Kısa bir tatil gibi oldu. Büyük umutlarla gittim Premier Lig. Ama sakatlıklar ve hoca değişiklikleri beni etkiledi. Ama genel olarak benim için çok güzel bir tecrübe oldu. Daha güçlü ve tecrübeli bir Cenk olarak geldim. Yine şampiyonluklara açım. İnşallah bu sene çok katkı vermeyi düşünüyorum" dedi. Yeni transfer Weghorst hakkında da konuşan Cenk, "Weghorst'un Almanya'da yaptıkları çok iyiydi. Mario Gomez benzeri bir forvet. İnşallah Gomez etkisi yapar. Weghorst'la Muleka'nın gelmesine çok sevindim. Rekabet her zaman iyidir" ifadelerini kullandı.