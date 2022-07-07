Trabzonspor’un yıldızı Edin Visca’dan Slovenya kampında çok özel açıklamalar

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'un yeni sezon hazırlıklarını yaptığı Slovenya kampında Edin Visca, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Şampiyonlar Ligi'nde ilk hedeflerinin gruplara kalmak olduğunu belirten Visca, "Trabzonspor camiası ve taraftarları bunu hak ediyor. Yerli olarak en iyi transferleri yaptık. Şampiyonlar Ligi müziği inşallah bu sene Trabzon'da çalacak" dedi. Tecrübeli oyuncu, "Ağabeyim Konyaspor maçında gelmişti, maçta ağladı. 'Ne kadar güzel, insanlar takımlarını ne kadar çok seviyorlar. Biz bunu görmedik' dedi. Milli takım da var ama Trabzonspor başka bir şey. Arkadaşlarıma tek tek anlattım, 'İnşallah Şampiyonlar Ligi maçına da geleceksiniz' dedim" ifadelerini kullandı. Visca, "32 yaşındayım ama yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Kampta daha iyi hazırlanıp bireysel performansımı daha da artırmak istiyorum" dedi. Basın açıklamasını Türkçe yapan Visca, "Bu dili öğrenmek gerekiyor. Buraya emek veriyor, kazanıyoruz. Türkçe öğrenerek hem Türkiye'ye hem de Türkiye'deki taraftara saygı gösteriyorsun" ifadelerini kullandı.



TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN