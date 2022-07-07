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    • Spor
    • 07.07.2022 12:07
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    • 07.07.2022 12:09
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    TFF açıkladı! Tüm liglerde seyirci yasağı kaldırıldı...

    Türkiye Futbol Federasyonu yaptığı açıklama ile Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de de deplasman yasağının uygulanmayacağını açıkladı. İşte detaylar...

    TFF açıkladı! Artık Türkiye’de deplasman yasağı yok

    Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in ardından Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig maçlarında da deplasman seyircisi yasağını kaldırdı.

    TFF'den yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, 2022-2023 Futbol Sezonunda, Süper Lig'in ardından Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakalarında da deplasman seyircisi yasağı kaldırılmıştır.

    Bu kararla birlikte, üç ligde de ev sahibi kulüplerin, misafir takımın yazılı onayı ve İl veya İlçe Spor Güvenlik Kurulu'nun uygun bulması halinde, en fazla %10 olan misafir takım seyirci kapasitesi %30'a yükseltilmiştir.

    Ev sahibi kulüplerin, stadyum oturma kapasitesinin en az %5'i oranında misafir takım seyircileri için yer ayırma zorunluluğu devam edecektir. Buna ilaveten, her üç ligde de kulüplerin anlaşması ve İl veya İlçe Spor Güvenlik Kurulları'nın onayıyla, misafir takım tribünleri, ev sahibi kulüpler tarafından kullanılabilecektir.

    Düzenlemenin detayları Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig statülerinde ilan edilecektir.

    Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız." ifadelerine yer verildi.

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