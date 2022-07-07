Galatasaray'da Oliveira bitti! Sırada Carvalho ve Umut var...

Galatasaray'da son 24 saat içerisinde transferde büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Gelecek sezon şampiyonluk olmak için kolları sıvayan sarı-kırmızılı yönetim yıldız oyuncularla görüşmelerini sürdürüyor. Transfer için Avrupa turuna çıkan Başkanvekili Erden Timur bir yıldızın transferini bitirdi, diğeri de sırada...