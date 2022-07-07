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    • Spor
    • 07.07.2022 11:39
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    • 07.07.2022 11:46
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    Galatasaray'da Oliveira bitti! Sırada Carvalho ve Umut var...

    Okan Buruk'un isteği doğrultusunda transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da öncelik orta saha transferi... Porto'dan Sergio Oliveira ile anlaşmaya vardığı iddia edilen sarı kırmızılıların bir yıldızı daha kadrosuna katmaya hazırlandığı iddia edildi. Fenerbahçe'nin de uzun süredir peşinde olduğu William Carvalho, Galatasaray ile anlaşmak üzere...

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Taraftara bayram hediyesi!

    Galatasaray'da son 24 saat içerisinde transferde büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Gelecek sezon şampiyonluk olmak için kolları sıvayan sarı-kırmızılı yönetim yıldız oyuncularla görüşmelerini sürdürüyor. Transfer için Avrupa turuna çıkan Başkanvekili Erden Timur bir yıldızın transferini bitirdi, diğeri de sırada...

    ANLAŞMA TAMAM

    Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Roma'da geçiren 30 yaşındaki Sergio Oliveira'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Erden Timur, 4 saatlik pazarlıklar sonrasında yıldız orta saha oyuncusu ve kulübü ile anlaşma sağladı.

    ANLAŞMA 3 MİLYON EURO

    Cimbom, Roma'da kiralık oynayan ve bonservisi Portekiz devinde bulunan Sergio Oliveira ile 4 yıllık anlaşmaya vardı. Portekizli orta saha oyuncusu için kulübü Porto'ya 3 milyon Euro bonservis ödenecek.

        CARVALHO DA TAMAM

        Galatasaray'ın bir başka Portekizli yıldız William Carvalho transferinde ise sona yaklaştığı iddia edildi. Galatasaray, ön liberoda oynayan Carvalho ile anlaşma sağladı. Real Betis ve Galatasaray arasındaki pazarlıklar son aşamaya geldi.

        CENK ERGÜN SEVILLA'YA GİDECEK
        Sportif Direktör Cenk Ergün'ün Carvalho'nun kulübü Real Betis ile görüşmek ve oyuncunun kulübüyle anlaşmak için kısa süre içinde Sevilla'ya gitmesi bekleniyor.

        SIRADA UMUT VAR

        Sarı-kırmızılıların Oliveira ve Carvalho sonrası golcü oyuncu Umut Bozok'a imza attırması bekleniyor. Daha önce Trabzonspor ile pazarlık masasına oturan ancak Galatasaray'da oynamak istediğini her fırsatta dile getiren tecrübeli golcünün transferi de bitmek üzere…
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            Haberler Spor Galatasaray'da Oliveira bitti! Sırada Carvalho ve Umut var...
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