Galatasaray'da Oliveira bitti! Sırada Carvalho ve Umut var...

Galatasaray'da son 24 saat içerisinde transferde büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Gelecek sezon şampiyonluk olmak için kolları sıvayan sarı-kırmızılı yönetim yıldız oyuncularla görüşmelerini sürdürüyor. Transfer için Avrupa turuna çıkan Başkanvekili Erden Timur bir yıldızın transferini bitirdi, diğeri de sırada...
ANLAŞMA TAMAM
Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Roma'da geçiren 30 yaşındaki Sergio Oliveira'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Erden Timur, 4 saatlik pazarlıklar sonrasında yıldız orta saha oyuncusu ve kulübü ile anlaşma sağladı.
ANLAŞMA 3 MİLYON EURO
Cimbom, Roma'da kiralık oynayan ve bonservisi Portekiz devinde bulunan Sergio Oliveira ile 4 yıllık anlaşmaya vardı. Portekizli orta saha oyuncusu için kulübü Porto'ya 3 milyon Euro bonservis ödenecek.