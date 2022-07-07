Trabzonsporlu Berat Özdemir'den flaş açıklamalar! Hull City'ye gidiyor mu?



'SÜPER KUPA DA HEDEFİMİZ'

Yeni sezonda yapılan transferlerle kadronun genişlediğini söyleyen Özdemir, "Geçen sezondan daha fazla sayıda maç oynayacağız. O yüzden geniş bir kadromuz var ve daha da genişletmeye çalışıyoruz. Kimin performansı düşerse, onun performansını yukarı çekebilecek o kalitede ve dengede belki de daha iyi oyuncular var elimizde. Süper Kupa da bizim için hedef. Trabzonspor'un olduğu yerde her zaman hedefler vardır, hedefler de kupadır. Umarım Süper Kupa'yı da camiamıza kazandırırız" diye konuştu.