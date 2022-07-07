Trabzonsporlu Berat Özdemir'den flaş açıklamalar! Hull City'ye gidiyor mu?

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Trabzonspor'da kampın dördüncü gününde Berat Özdemir, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 2020-21 sezonunun devre arasında bordo mavili takıma transfer olan ve toplam 51 Süper Lig karşılaşmasında forma giyen Berat Özdemir, Hull City'ye transfer olacağına yönelik iddiaları, yeni sezon hedeflerini ve sezonun ikinci devresinde performansındaki düşüşü değerlendirdi.
'UMARIM TEKRAR ŞAMPİYON OLURUZ'
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın takım motivasyonunu sağladığını ve yine şampiyonluğu hedeflediklerini ifade eden Berat, "Hocamız ilk gün yaptığımız konuşmasında, Ağustos ayının ektiklerimizi biçebileceğimiz bir ay olduğunu gösterdi. Şampiyonluğun tadını bir kere aldık. Biz futbolcular doyumsuzuzdur. Şampiyonluğa hepimiz doyumsuzuz. Geçen sene çok güzel hazırlandık, bir aile olduk. Bu sene umarım daha da iyilerini başarıp tekrar şampiyonluğa ulaşırız" dedi.
'SÜPER KUPA DA HEDEFİMİZ'
Yeni sezonda yapılan transferlerle kadronun genişlediğini söyleyen Özdemir, "Geçen sezondan daha fazla sayıda maç oynayacağız. O yüzden geniş bir kadromuz var ve daha da genişletmeye çalışıyoruz. Kimin performansı düşerse, onun performansını yukarı çekebilecek o kalitede ve dengede belki de daha iyi oyuncular var elimizde. Süper Kupa da bizim için hedef. Trabzonspor'un olduğu yerde her zaman hedefler vardır, hedefler de kupadır. Umarım Süper Kupa'yı da camiamıza kazandırırız" diye konuştu.