Sevilla, Marcao için NEF Stadı’nda Futobl Direktörü Cenk Ergün ile görüştü

Geçen sezon oynadığı futbolla Avnrupa piyasasında isim yapan Marcao için İspanyollar İstanbul'a geldi. Sevillalı yöneticiler dün NEF Stadı'nda Futbol Direktörü Cenk Ergün ile bir görüşme yaptılar. Sabah başlayan görüşme yaklmaşık 2.5 saat sürdü. Galatasaray Marcao için 17 milyon Euro isterken, İspanyol kulübü 12 milyon Euro ve bonus önerdi. Galatasaray en son 15 milyon Euro'ya inerek transferi bitirmek istiyor. Sevillalı yöneticilerin kendi arasında durum değerlendirmesi yaptıktan sonra Sarı-Kırmızılı yönetim ile bir kez daha masaya oturacağı öğrenildi. Sevillalı yöneticilerin de 15 milyon Euro'ya çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor. Galatasaray tüm bu gelişmeler yaşanırken Marcao'yu Avusturya kampı kadrosuna aldı. Eğer bugün takım gidene kadar anlaşma sağlanamazsa Marcao Avusturya kampına katılacak. Anlaşma sağlanması halinde de Brezilyalı oyuncu Sevillalı yöneticilerle birlikte İspanya'ya uçacak.