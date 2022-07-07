Galatasaray Kaan Ayhan transferini bitiriyor! Flaş gelişme...

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Bir yerli oyuncu ile daha anlaşmak isteyen Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. Milli futbolcu Kaan Ayhan'ın menajeri Ersin Akan, sosyal medya hesabından Nef Stadyumu'nda bulunduğunu belli eden bir paylaşım yaptı.