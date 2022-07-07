Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 07.07.2022 16:50
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.07.2022 17:17
    ABONE OL

    Galatasaray Kaan Ayhan transferini bitiriyor! Flaş gelişme...

    Okan Buruk'un takımın başına geçmesi sonrasında transfer piyasasına hızlı bir giriş yapan Galatasaray, Sergio Oliveira ve William Carvalho ile orta saha sorununu çözüyor. Stoper mevkisini de güçlendirmek isteyen sarı kırmızılılar, milli yıldız Kaan Ayhan ile anlaşmak üzere... İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Galatasaray’da flaş transfer gelişmesi

    Transfer çalışmalarına son hızda devam eden Galatasaray'da Sergio Oliveira ile anlaşma sağlandığı iddia edilirken, William Carvalho ile de anlaşma sağlandığı belirtiliyor.

    2 YERLİ ALINMIŞTI

    Abdülkerim Bardakcı ile ilk transferini gerçekleştiren sarı kırmızılılar, Kazımcan Karataş'ı da kadrosuna kattığını duyurmuştu.

    PAYLAŞIM YAPTI

    Bir yerli oyuncu ile daha anlaşmak isteyen Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. Milli futbolcu Kaan Ayhan'ın menajeri Ersin Akan, sosyal medya hesabından Nef Stadyumu'nda bulunduğunu belli eden bir paylaşım yaptı.

        Kerem Demirbay, Güven Yalçın, Can Bozdoğan ve Berke Özer gibi isimlerin de menajerliğini yapan Akan'ın Kaan Ayhan transferinin detaylarını görüşmek için stadyumda bulunduğu düşünülüyor.

        2,50 MİLYON'A GİTMİŞTİ

        İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo'da forma giyen 27 yaşındaki stoper, 2,50 milyon Euro karşılığında takıma Çizme ekibine transfer olmuştu.

        Yeşil beyazlı ekiple 44 karşılaşmaya çıkan gurbetçi yıldız, bu karşılaşmalarda 1 gol kaydetmişti.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İngiltere Başbakanı Boris Johnson istifa etti
        Haberler Spor Galatasaray Kaan Ayhan transferini bitiriyor! Flaş gelişme...
            SON DAKİKA