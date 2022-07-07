Galatasaray Kaan Ayhan transferini bitiriyor! Flaş gelişme...

Transfer çalışmalarına son hızda devam eden Galatasaray'da Sergio Oliveira ile anlaşma sağlandığı iddia edilirken, William Carvalho ile de anlaşma sağlandığı belirtiliyor.
2 YERLİ ALINMIŞTI
Abdülkerim Bardakcı ile ilk transferini gerçekleştiren sarı kırmızılılar, Kazımcan Karataş'ı da kadrosuna kattığını duyurmuştu.
PAYLAŞIM YAPTI
Bir yerli oyuncu ile daha anlaşmak isteyen Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. Milli futbolcu Kaan Ayhan'ın menajeri Ersin Akan, sosyal medya hesabından Nef Stadyumu'nda bulunduğunu belli eden bir paylaşım yaptı.