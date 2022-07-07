Beşiktaş Jackson Muleka'yı resmen duyurdu! İşte sözleşme şartları





İşte o açıklama:

Profesyonel Futbolcu Jackson Muleka Kyanvubu'nun transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Standard de Liege SA Kulübü'ne net 3.350.000 Euro transfer bedeli ödenecektir.

Oyuncu ile 2022-2023 sezonundan başlamak üzere beş sezon için sezon başına net 1.000.000 Euro ödenecek şekilde anlaşmaya varılmıştır.