Beşiktaş Jackson Muleka'yı resmen duyurdu! İşte sözleşme şartları

Transfer döneminde adından sıkça söz ettiren Beşiktaş, bir isimde daha mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar bonservisi Standard Liege'de bulunan Jackson Muleka için 3.3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceğini açıkladı. Ayrıca Muleka'yla 5 yıl sözleşme imzalayan Kara Kartal, oyuncuya da her yıl 1 milyon Euro net ücret ödeyecek.
İşte o açıklama:
Profesyonel Futbolcu Jackson Muleka Kyanvubu'nun transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Standard de Liege SA Kulübü'ne net 3.350.000 Euro transfer bedeli ödenecektir.
Oyuncu ile 2022-2023 sezonundan başlamak üzere beş sezon için sezon başına net 1.000.000 Euro ödenecek şekilde anlaşmaya varılmıştır.
MULEKA KİMDİR?
Jackson Muleka Kyanvubu (d. 4 Ekim 1999), Demokratik Kongolu futbolcudur. Standard Liège'den kiralık olarak Süper Lig takımlarından Kasımpaşa'da forma giydi.