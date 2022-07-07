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    • Spor
    • 07.07.2022 20:07
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    • 07.07.2022 20:14
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    Beşiktaş Jackson Muleka'yı resmen duyurdu! İşte sözleşme şartları

    Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Beşiktaş, bir süredir peşinde olduğu Jackson Muleka transferini resmen duyurdu. KAP'a yapılan açıklamada Muleka için 3.3 milyon euro bonservis bedeli ödendiği açıklanırken, oyuncuya da 5 yıllık sözleşme boyunca her yıl 1 milyon euro ödeneceği duyuruldu.

    Beşiktaş transferi resmen duyurdu! İşte sözleşme...

    Transfer döneminde adından sıkça söz ettiren Beşiktaş, bir isimde daha mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar bonservisi Standard Liege'de bulunan Jackson Muleka için 3.3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceğini açıkladı. Ayrıca Muleka'yla 5 yıl sözleşme imzalayan Kara Kartal, oyuncuya da her yıl 1 milyon Euro net ücret ödeyecek.



    İşte o açıklama:
    Profesyonel Futbolcu Jackson Muleka Kyanvubu'nun transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Standard de Liege SA Kulübü'ne net 3.350.000 Euro transfer bedeli ödenecektir.
    Oyuncu ile 2022-2023 sezonundan başlamak üzere beş sezon için sezon başına net 1.000.000 Euro ödenecek şekilde anlaşmaya varılmıştır.

    MULEKA KİMDİR?
    Jackson Muleka Kyanvubu (d. 4 Ekim 1999), Demokratik Kongolu futbolcudur. Standard Liège'den kiralık olarak Süper Lig takımlarından Kasımpaşa'da forma giydi.



        *Muleka'nın detaylı istatistiği için fotoğrafa tıklayın

        JACKSON MULEKA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
        Ecofoot Katumbi'de altyapı kariyerine başladı.

        2017'de TP Mazembe'de profesyonel maçlarına çıktı. 2020'de R. Standard de Liège'ye geçti. Buradan Kasımpaşa'ya kiralandı. Aynı zamanda Kongo DC'de de oynamaktadır.

        Santrfor, sol kanat ve sağ kanatta oynayabilen Muleka geçtiğimiz sezon Kasımpaşa ile ligde çıktığı 14 maçta 12 gol atarken 5 de asist yaptı.

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