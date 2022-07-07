SON DAKİKA | ⚽ Fenerbahçe'nin Instagram hesabı neden kapatıldı? Fenerbahçe Instagram hesabına ne oldu?

Fenerbahçe Kulübü, sosyal medyada bir hayli önem vermesiyle tanınıyor. Türkiye'de Galatasaray'ın ardından en çok takipçisi bulunan spor kulübü olan sarı-lacivertlilerin Instagram hesabının neden kapatıldığına dair henüz net bir açıklama gelmedi.
FENERBAHÇE ISNTAGRAM HESABI NEDEN KAPATILDI?
Fenerbahçe Instagram hesabının kapatılmasının ardından taraftarlar konuyla ilgili araştırmalara başladı. Fenerbahçe yönetiminden henüz bir resmi açıklama yapılmadı. Hesap ise 10 dakiknın ardından erişime tekrar açıldı.
Günün ilerleyen saatlerinde sarı lacivertli ekipten konuyla ilgili açıklama gelmesi bekleniyor.