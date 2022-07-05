Kerem Aktürkoğlu, GSYİAD tarafından 'Yılın Sporcusu' seçildi

Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) tarafından verilen "Galatasaray'da Yılın Sporcusu" ödülünün sahibi sarı kırmızılıların yıldız kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu oldu. Futbolcu, ödülünü kulübün başkanı Dursun Özbek'ten aldı.
Ödül töreninde konuşan Dursun Özbek, "Kerem Aktürkoğlu'na transfer olduğu günden beri Galatasaray'da duruşuyla, katkısıyla teşekkür ediyorum." dedi.
Özbek, "Kerem bundan sonra da Galatasaray'a büyük katkılar yapacaktır, buna eminim. Günü geldiğinde Türkiye'yi yurt dışında temsil edeceğinden hiç şüphem yok." diye konuştu.