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    • Spor
    • 05.07.2022 14:23
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    • 05.07.2022 14:35
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    Kerem Aktürkoğlu, GSYİAD tarafından 'Yılın Sporcusu' seçildi

    Galatasaray'da gösterdiği performans ile taraflı tarafsız herkesin sevgisini kazanan Kerem Aktürkoğlu, Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) tarafından 'Yılın Sporcusu' seçildi. Yıldız futbolcunun töreninde Dursun Özbek de konuştu. İşte detaylar...

    ’Yılın Sporcusu’ Kerem oldu!

    Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) tarafından verilen "Galatasaray'da Yılın Sporcusu" ödülünün sahibi sarı kırmızılıların yıldız kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu oldu. Futbolcu, ödülünü kulübün başkanı Dursun Özbek'ten aldı.

    Ödül töreninde konuşan Dursun Özbek, "Kerem Aktürkoğlu'na transfer olduğu günden beri Galatasaray'da duruşuyla, katkısıyla teşekkür ediyorum." dedi.

    Özbek, "Kerem bundan sonra da Galatasaray'a büyük katkılar yapacaktır, buna eminim. Günü geldiğinde Türkiye'yi yurt dışında temsil edeceğinden hiç şüphem yok." diye konuştu.

        Yıldız oyuncu Kerem Aktürkoğlu ise, "Ben Galatasaray'a hayallerimle geldim. Hayallerimi adım adım gerçekleştiyorum. Bundan sonra da hayallerim var. Bu hayaller için geride durmayacağım. Öncelikle Galatasaray armasını en iyi şekilde taşıyacağım. Sonrasında hayat bize ne getirir bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

        ÖZELEŞTİRİ YAPTI

        Ödül töreni sonrasında ise kulüp televizyonuna konuşan Kerem Aktürkoğlu, "Süper Lig'i ve Avrupa'yı aynı seviyede götüremedik. Bu sene çok daha başarılı olacağımıza inanıyorum. Bu sene Avrupa maceramız yok. Galatasaray buna alışık değil. Bizim için kötü bir durum. Seneye hak ettiğimiz yerde olacağız." dedi.

        OKAN BURUK'A ÖVGÜ

        Aktürkoğlu, "Okan Hoca çok cana yakın. Sıcakkanlı bir insan. Bu sezon çok başarılı olacağız. Bunda da en büyük etken hocamızın bizlere yaklaşımı olacak." şeklinde konuştu.

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