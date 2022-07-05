Kerem Aktürkoğlu, GSYİAD tarafından 'Yılın Sporcusu' seçildi

ÖZELEŞTİRİ YAPTI

Ödül töreni sonrasında ise kulüp televizyonuna konuşan Kerem Aktürkoğlu, "Süper Lig'i ve Avrupa'yı aynı seviyede götüremedik. Bu sene çok daha başarılı olacağımıza inanıyorum. Bu sene Avrupa maceramız yok. Galatasaray buna alışık değil. Bizim için kötü bir durum. Seneye hak ettiğimiz yerde olacağız." dedi.