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    Santrfor arayışlarına hız veren Fenerbahçe Hertha Berlin'in yıldızı Piatek için harekete geçti

    Marka bir golcü arayışlarını hızlandıran Sarı-Lacivertliler, Polonyalı yıldız Krzysztof Piatek’in menajeri ile temasa geçti.Geçen sezon Fiorentina'da kiralık olarak forma giyen yıldız golcünün Fenerbahçe'ye vereceği cevap merakla bekleniyor.

    Piatek sürprizi
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    Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe'de golcü arayışları sürüyor. Alexander Sörloth ve Belotti gibi isimlerle ilgilenen Sarı- Lacivertliler'in gündemine sürpriz bir isim geldi. Fenerbahçe'nin Hertha Berlin forması giyen Polonyalı golcü Krzysztof Piatek ile temasa geçtiği öğrenildi. 27 yaşındaki oyuncunun menajeri ile temas kuran Sarı-Lacivertliler, yıldız oyuncunun transfer şartlarını değerlendirmeye aldı. Piatek ve Fenerbahçe Yönetimi'nin önümüzdeki günlerde yeniden bir araya geleceği ve anlaşma zemini arayacağı belirtildi.



    2025 YILINA KADAR HERTHA'DA
    Geçen sezon Fiorentina'da kiralık olarak forma giyen yıldız golcünün Fenerbahçe'nin teklifine vereceği cevap merak ediliyor. Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olan golcü futbolcu geride kalan sezonda Seria A'da 14 karşılaşmada görev aldı. 3 gole imza attı. 23 kez Polonya Milli Takım formasını giyen Piatek, 10 kez rakip fileleri havalandırdı. 2020 yılında Alman kulübüne transfer olan tecrübeli oyuncunun sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. Alman Bild Gazetesi de yıldız oyuncunun yeni sezonda takımda düşünülmediğini okuyucularına duyurdu.



    NORVEÇ'TEN KİNG İDDİASI
    Norveç medyası, F.Bahçe'nin golcü adayları arasında Joshua King'in olduğunu yazdı. Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olan King'in bonservisi elinde. 30 yaşındaki futbolcu son olarak Watford'da oynadı. Piatek Polonya Milli Takımı'nda 23 kez forma giydi. Yıldız oyuncu, Milan ve Genoa'da da forma giydi.

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    Haberler Spor Santrfor arayışlarına hız veren Fenerbahçe Hertha Berlin'in yıldızı Piatek için harekete geçti
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