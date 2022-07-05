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    Portekiz medyasından bomba iddia! Galatasaray Joao Novais ile ilgileniyor

    Portekiz medyası, Galatasaray’ın geçen sezon Aytemiz Alanyaspo’rda kiralık olarak forma giyen 28 yaşındaki yıldız oyuncuyla ilginlediğini yazdı. İşte sizler için derlediğimiz 5 Temmuz tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Portekiz’den Novais iddiası

    Portekiz'den Galatasaray ile ilgili flaş iddia... Gelecek sezon şampiyon olarak taraftarına mutluluk yaşatmak isteyen Sarı-Kırmızılılar'ın geçen sezon Aytemiz Alanyaspor'da kiralık olarak forma giyen Joao Novais ile ilgilendiği iddia edildi. Portekiz medyasından JN'ye göre Cimbom, yıldız oyuncu için transfer girişiminde bulundu. Görüşmelerin devam ettiği de vurgulandı... Haberde, Sarı-Kırmızılılar'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk'un da bu transferi çok istediği belirtildi. Galatasaray'ın ilgilendiği iddia edilen Novais 6, 8 ve 10 numarada oynayabiliyor. Sarı-Kırmızılılar'da orta transferi için daha önce William Carvalho, Idrissa Gueye, Chiquinho gibi yıldızların ismi gündeme gelmişti. Galatasaray Yönetimi'nin kısa süre içinde orta sahaya transfer yapması bekleniyor. 2018 yılından beri Portekiz temsilcisi Braga'da forma giyen 28 yaşındaki Novais'in güncel piyasa değeri ise 3 milyon Euro... Tecrübeli oyuncunun Braga ile olan sözleşmesi gelecek sezon sona eriyor. Braga'nın bu yüzden yıldız oyuncuyu elden çıkarmak istediği belirtildi. Geride kalan sezonda Alanyaspor ile 29 lig maçına çıkan Novais, 3 gol atarken 8 de asiste imza attı.



    EMRE AKBABA DÖKTÜRÜYOR
    Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken Emre Akbaba performansıyla fark yaratıyor. Cimbom'da kampın en dikkat çeken ismi, performansıyla büyüleyen Emre Akbaba... Tüm çalışmalarda en önde olan Akbaba, Teknik Direktör Okan Buruk tarafından devamlı onore ediliyor. Geride kalan sezon Aytemiz Alanyaspor'da kiralık olarak forma giyen tecrübeli futbolcu, Akdeniz ekibindeki başarılı performansıyla dikkat çekti. Emre Akbaba, şu anki formuyla ilk 11'e göz kırpıyor.



    ASLAN AVUSTURYA'YA UÇUYOR
    Galatasaray'ın Avusturya kampı programı belli oldu. Cimbom, Perşembe günü Avusturya'ya uçacak. Graz kentine gidip, oradan karayoluyla Bad Waltersdorf kasabasına geçecek ve ilk çalışmasını yapacak. Cimbom 4 hazırlık maçı oynayacak. Galatasaray, 9 Temmuz'da Sturm Graz, 13 Temmuz'da Fehervar, 16 Temmuz'da Sigma Olomouc ve 19 Temmuz'da Pardubice ile karşılaşacak.



        CİMBOM'DA KRİZ SÜRÜYOR
        Galatasaray'da Mostafa Mohamed krizi büyüyor...Bilindiği gibi Cimbom, yıldız oyuncunun opsiyon hakkını kullanmış ve Zamalek'e 4 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti. Ancak o ödeme gerçekleşmedi. Galatasaray'ın nakit sorunu olduğu için Başkan Dursun Özbek ve yönetim Muhammed'in bonservis ücretini kendi imkanlarıyla ödemek istedi. Ancak Bankalar Birliği bu ödemeyi kabul etmedi. Galatasaray kısa vadeli bu ödemeleri çözmek için kredi planını devreye soktu. Yönetim bireysel nakit teminatı vererek kulübün kredi kullanması için uğraş veriyor. Cimbom'da geçen sezon 27 Süper Lig maçında forma giyen Mostafa Mohamed inişli-çıkışlı bir grafik sergiledi. Tecrübeli oyuncu 27 maçta 7 gol atarken 3 de asist yaptı. G.Saray, Mısırlı yıldız futbolcu Mohamed ile 2025 yılına kadar anlaştı.

        ZAMALEK SIKIŞTIRIYOR
        Mısır kulübü Zamalek, Mohamed'in bonservis ücretinin bir an önce ödenmesi için G.Saray'a baskı yapıyor.



        KAZIMCAN SİFTAH YAPTI
        Cimbom yeni sezon çalışmalarına dün yaptığı idmanla devam etti. Sarı-Kırmızılılar'ın İzmir ekibi Altay'dan kadrosuna kattığı yeni transferi Kazımcan Karataş dünkü antrenmanda yer aldı. Genç oyuncunun ilk çalışmada heyecanı gözlerinden okunuyordu. Sarı-Kırmızılılar'da futbolcuların oldukça moralli oldukları gözlendi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, oyuncularıyla tek tek ilgilendi.



        CYLE LARIN CLUB BRUGGE'DA
        Beşiktaş'ın eski yıldızı Cyle Larin, Belçika Ligi ekiplerinden Club Brugge'a transfer oldu. Yıldız oyuncunun Club Brugge ile 3 yıllık anlaşmaya imza attığı belirtildi. 4 yıl önce Beşiktaş'a transfer olan başarılı futbolcu sergilediği futbolla taraftarların gönlünde taht kurdu. 27 yaşındaki futbolcu Siyah-Beyazlı formayla 109 maça çıktı. Cyle Larin bu süreçte 39 gol ve 9 asist üretti.



            HAJİ WRİGHT BEKLEMEDE!
            Trabzonspor, Haji Wright'ı kadrosuna katmak için yabancı kontenjanında boşluk açabilmeyi bekleyecek. Bordo- Mavililer eğer yabancı kontenjanında yer açabilirse oyuncunun kulübüyle aradaki küçük rakamsal farklılıkları gidererek Haji Wright'ı kadrosuna katmaya çalışacak. Bu arada oyuncu da menajeri ile haber yollayarak, bir an önce sürecin tamamlanmasını beklediğini dile getirdi.



            TRABZONSPOR SLOVENYA'DA
            Trabzon'un Slovenya kampı dün başladı. Kamp kadrosuna tam 13 oyuncu dahil edilmedi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın ekibiyle birlikte belirlediği bu isimlerden Gervinho ve Bruno Peres sakatlıkları nedeniyle kadroya dahil edilmedi. Erce Kardeşler, Trondsen, İsmail Köybaşı, Abdulkadir Parmak, Flavio, Yunus Mallı, Diabate, Salih Kavrazlı, Enis Destan, Batuhan Kör ve Fode Koita da kadroya alınmadı.



            KARTAL'IN HEDEFİ AMARTEY
            Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadar Romain Saiss, Gedson Fernandes ve Cenk Tosun ile sözleşme imzalayan siyah-beyazlılar, yabancı bir stoperi kadrosuna katmak üzere. Beşiktaş'ın Welinton'un yerine düşündüğü ismin Daniel Amartey olduğunu öne sürüldü. Footballghana.com'un haberine göre; İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'de forma giyen futbolcu için Beşiktaş önemli bir aşama kaydetti. Haberde, Beşiktaş'ın 27 yaşındaki savunma oyuncusu ile sözleşme imzalamaya yakın olduğu ifade edildi.


                KOMBİNEDE HAYAL KIRIKLIĞI
                Beşiktaş yönetimi, kombine satışlarında büyük hayal kırıklığı yaşadı. Geçen sezon 22 bin kombine satın alan taraftarların sadece 9 bini kombinelerini yeniledi. Böylece yüzde 40'lık bir düşüş yaşayan siyah beyazlılarda kombineler, beklenen ilgiyi görmedi.



                AKDENİZ'DE TÜRK RÜZGARI
                Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye, 96 madalyayla genel sıralamada birinciliğini korudu.. Oran kentinde 25 Haziran'da açılışı gerçekleştirilen oyunların 9'uncu günü tamamlandı. Organizasyonda dün 4 altın, 2 gümüş ve 6 bronz toplam 12 madalya kazanan Türkiye, 9'uncu günün sonunda, 42 altın, 25 gümüş, 36 bronz toplam 103 madalyayla genel sıralamadaki birinciliğini sürdürdü. Sıralamada İtalya 2'nci sıradaki yerini korurken, Fransa, ev sahibi Cezayir'i geçerek 3. sıraya yükseldi. Bu arada 7'si altın toplam 15 madalya kazanan Türkiye Atletizm Milli Takımı, oyunlarda madalya sıralamasında ilk kez zirvede yer almayı başardı.



                FİLEDE GÜMÜŞTE KALDIK
                Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda finalde İtalya'ya 3-1 yenilen Kadın Milli Voleybol Takımı, gümüş madalya elde etti. Tekvando branşında ise Nafia Kuş, 67 kiloda finalde karşılaştığı Faslı Fatima-Ezzahra Aboufaras'ı 5-0 yenerek altın madalya kazandı.



                    ANTALYASPOR'DA 3 İMZA BİRDEN
                    Süper Lig ekiplerinden FT Antalyaspor, Fernando Lucas Martins, Ruud Boffin ve Güray Vural ile sözleşme yeniledi. Antalyaspor Asbaşkanı Fesih Tamince Antalyaspor'un gelecek sezon çok iddialı olacağının altını çizerek, yeni sözleşmelerin kulübe hayırlı olmasını diledi.



                    FİLENİN SULTANLARI TAYLAND İLE EŞLEŞTİ
                    A Milli Kadın Voleybol Takımı, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Milletler Ligi'nin çeyrek finalinde Tayland ile karşılaşacak. ABD, Brezilya, İtalya, Çin, Japonya, Sırbistan, Türkiye ve Tayland çeyrek finalde mücadele etmeye hak kazanmışlardı. FIVB Kadınlar Milletler Ligi Finalleri 13-17 Temmuz'da başkent Ankara'da yapılacak.



                    MANCHESTER CİTY, KALVİN PHİLLİPS'İ KAPTI
                    İngiltere Premier Lig'de son 2 sezonun şampiyonu Manchester City, orta saha oyuncusu Kalvin Phillips'i Leeds United'dan transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 26 yaşındaki İngiliz milli futbolcu ile 6 yıllık sözleşme imzalandı. Phillips'in bonservis bedelinin 45 milyon sterlin olduğu iddia edildi.



                        OZAN VE ALLAHYAR'DAN 7.5 MİLYON EURO
                        Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı, Ozan Tufan ve Allahyar transferleri için Fenerbahçe'ye 7.5 milyon Euro bonservis ödediğini açıkladı. Deneyimli oyuncu Ozan Tufan için 3 milyon Euro ödediklerini söyleyen Ilıcalı, Allahyar için ise 4.5 milyon Euro+sonraki satıştan yüzde 50 pay şeklinde anlaştıklarını ifade etti. Öte yandan Acun Ilıcalı, "Ortaya koymak istediğim projeler sonucunda Hull City'nin maçlarını TV8'den yayınlama kararı aldık" ifadesini de kullandı. Kasasına toplam 7.5 milyon Euro koyan Fenerbahçe transferler için çok önemli bir kaynak elde etmiş oldu.



                        LIVERPOOL TAKİPTE
                        Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki yıldızı Arda Güler, İngiliz devi Liverpool'un takibine girdi. Liverpool'lu yetkililerin Arda Güler'i bu sezon yakından takip edeceği ve lig maçlarına temsilci göndereceği öğrenildi. Arda Güler, geçtiğimiz sezonun 2. yarısında forma şansı bulduğu maçlardaki performansıyla büyük beğeni toplamış ve adından fazlasıyla söz ettirmişti.



                        SAKATLARDAN MÜJDELİ HABER
                        Miguel Crespo, Luiz Gustavo, Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş'a İstanbul'da yapılan kontrollerde önemli bir bulguya rastlanmadı. Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Graz kenti yakınlarındaki Bad Radkersburg bölgesinde sürdüren Fenerbahçe'de Crespo, Gustavo ve Serdar Aziz'in kampa getirilmemiş, adalesinde ağrı hisseden Mert Hakan Yandaş ise tedavi olmak için İstanbul'a dönmüştü. Yapılan kontroller neticesinde bu dört oyuncuda herhangi bir sakatlık bulgusuna rastlanmadı. 4 oyuncunun 20 Temmuz tarihinde Polonya'da oynanacak Şampiyonlar Ligi 2'nci ön eleme turunda Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e karşı oynanacak maçta görev almaları bekleniyor.

                        F.BAHÇE'NİN RAKİBİ MOL FEHERVAR
                        Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde yeni sezona Avusturya'da hazırlanan Fenerbahçe'nin 6 Temmuz Çarşamba günü Macaristan ekibi Mol Fehervar ile oynayacağı hazırlık maçının günü değişti. Fenerbahçe-Mol Fehervar maçı bugün saat 19.30'da oynanacak. Mücadele S Sport ve Sport Plus'tan yayınlanacak. F.Bahçe Avusturya'daki ilk maçında Partizan'ı 1-0 mağlup etmişti.

                        GABRİEL JESUS ARSENAL İLE İMZALADI
                        İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, Brezilyalı futbolcu Gabriel Jesus'u M. City'den transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 25 yaşındaki Brezilyalı santrfor ile uzun süreli sözleşme imzalandı. Arsenal, Jesus'un bonservis bedeline ilişkin bilgi vermedi ancak İngiliz basını, transferin 45 milyon sterlin karşılığında gerçekleştiğini öne sürdü.

                        NOVAK DJOKOVİC ÇEYREK FİNALDE
                        Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek erkeklerde Novak Djokovic, tek kadınlarda ise Ons Jabeur çeyrek finale adlarını yazdırdı. Tek erkeklerde dünya sıralamasının ilk basamağında yer alan Djokovic, dünya 104 numarası Hollandalı Tim van Rijthoven'i 6-2, 4-6, 6-1 ve 6-2'lik setlerle 3-1 yenerek çeyrek finale kaldı.

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                        Haberler Spor Portekiz medyasından bomba iddia! Galatasaray Joao Novais ile ilgileniyor
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