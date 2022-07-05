Portekiz medyasından bomba iddia! Galatasaray Joao Novais ile ilgileniyor

Portekiz'den Galatasaray ile ilgili flaş iddia... Gelecek sezon şampiyon olarak taraftarına mutluluk yaşatmak isteyen Sarı-Kırmızılılar'ın geçen sezon Aytemiz Alanyaspor'da kiralık olarak forma giyen Joao Novais ile ilgilendiği iddia edildi. Portekiz medyasından JN'ye göre Cimbom, yıldız oyuncu için transfer girişiminde bulundu. Görüşmelerin devam ettiği de vurgulandı... Haberde, Sarı-Kırmızılılar'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk'un da bu transferi çok istediği belirtildi. Galatasaray'ın ilgilendiği iddia edilen Novais 6, 8 ve 10 numarada oynayabiliyor. Sarı-Kırmızılılar'da orta transferi için daha önce William Carvalho, Idrissa Gueye, Chiquinho gibi yıldızların ismi gündeme gelmişti. Galatasaray Yönetimi'nin kısa süre içinde orta sahaya transfer yapması bekleniyor. 2018 yılından beri Portekiz temsilcisi Braga'da forma giyen 28 yaşındaki Novais'in güncel piyasa değeri ise 3 milyon Euro... Tecrübeli oyuncunun Braga ile olan sözleşmesi gelecek sezon sona eriyor. Braga'nın bu yüzden yıldız oyuncuyu elden çıkarmak istediği belirtildi. Geride kalan sezonda Alanyaspor ile 29 lig maçına çıkan Novais, 3 gol atarken 8 de asiste imza attı.