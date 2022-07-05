Galatasaray'da Botheim gerçekleri! Transferden neden vazgeçildi?

Galatasaray'ın transferi için bir süre önce devreye girdiği forvet oyuncusu Erik Botheim, Salernitana ile anlaşma sağladı. Yeni takımı ile sözleşme imzalamak üzere İtalya'ya giden Norveçli futbolcunun transferi ile ilgili girişimlerde bulunan Galatasaray yönetiminin, Botheim'de geri adım atmasının sebepleri de ortaya çıktı.
İTALYAN EKİBİ İLE ANLAŞTI
Yabancı oyuncu transferinde henüz istediği adımları atamayan Galatasaray'da bir süre önce gündeme gelen Norveçli forvet Erik Botheim, İtalyan kulübü Salernitana ile anlaştı.
Salernitana ile sözleşme imzalamak üzere İtalya'ya giden ve önce sağlık kontrolünden geçecek olan Botheim'den Galatasaray'ın vazgeçmesinin nedenleri de belli oldu.
SAVAŞ DOLAYISIYLA SÖZLEŞMESİNİ FESHETMİŞTİ
3 Ocak 2022'de Bodo Glimt'ten 7.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Rus ekibi Krasnodar'a imza atan Botheim, Rusya-Ukrayna savaşını gerekçe göstererek kulübü ile sözleşmesini feshetmişti.
Bonservisi elinde olan Botheim'e Avrupa'dan birçok kulübün olduğu gibi Galatasaray da ilgi göstermiş ve oyuncunun menajeri ile masaya oturulmuştu.