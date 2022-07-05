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    • 05.07.2022 13:55
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    • 05.07.2022 14:06
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    Galatasaray'da Botheim gerçekleri! Transferden neden vazgeçildi?

    Galatasaray'ın transfer gündemine aldığı Erik Botheim hakkında flaş gerçekler ortaya çıktı. İtalyan ekibi Salernitana ile anlaştığı öğrenilen Botheim ile pazarlık masasından kalkan taraf Galatasaray olmuştu. Peki ama neden? Detaylar haberimizde...

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel Haber | İşte Botheim gerçekleri...

    Galatasaray'ın transferi için bir süre önce devreye girdiği forvet oyuncusu Erik Botheim, Salernitana ile anlaşma sağladı. Yeni takımı ile sözleşme imzalamak üzere İtalya'ya giden Norveçli futbolcunun transferi ile ilgili girişimlerde bulunan Galatasaray yönetiminin, Botheim'de geri adım atmasının sebepleri de ortaya çıktı.

    İTALYAN EKİBİ İLE ANLAŞTI
    Yabancı oyuncu transferinde henüz istediği adımları atamayan Galatasaray'da bir süre önce gündeme gelen Norveçli forvet Erik Botheim, İtalyan kulübü Salernitana ile anlaştı.

    Salernitana ile sözleşme imzalamak üzere İtalya'ya giden ve önce sağlık kontrolünden geçecek olan Botheim'den Galatasaray'ın vazgeçmesinin nedenleri de belli oldu.

    SAVAŞ DOLAYISIYLA SÖZLEŞMESİNİ FESHETMİŞTİ
    3 Ocak 2022'de Bodo Glimt'ten 7.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Rus ekibi Krasnodar'a imza atan Botheim, Rusya-Ukrayna savaşını gerekçe göstererek kulübü ile sözleşmesini feshetmişti.

    Bonservisi elinde olan Botheim'e Avrupa'dan birçok kulübün olduğu gibi Galatasaray da ilgi göstermiş ve oyuncunun menajeri ile masaya oturulmuştu.

        TRANSFERDE GERİ ADIM ATMIŞTI
        Galatasaray'ın 22 yaşındaki forvet ile maddi konularda orta yolu bulmaya yakın olmasına rağmen yıldız oyuncunun Rus ekibi Krasnodar ile yaşadığı sözleşme problemi sebebiyle bu transferde geri adım attığı öğrenildi.

        UEFA ve FIFA Rus ekiplerinde forma giyen yabancı oyunculara 2022-2023 sezonunun sonuna kadar başka kulüplerde kiralık forma giyebilme imkanı tanırken, Krasnodar, Botheim'in sözleşmesini haksız gerekçeyle feshettiğini taliplerine duyurmuştu.

        FESİH ŞARTLARI ARAŞTIRILMIŞTI
        Krasnodar kulübü Erik Botheim'i alan kulübün 20 milyon Euro tazminat ödeyeceğini savunurken, bunun üzerine Galatasaray yönetimi Avrupa'da önemli hukukçularla Norveçli futbolcunun sözleşme fesih şartlarını inceletmek için bir araya gelmişti.

        Botheim'in sözleşmesi için önemli hukukçularla görüşen yönetimin, Galatasaray kongre üyesi olan ve Krasnodar kulübünde yöneticilik yapan Bahattin Demirbilek ile de bu konuda masaya oturduğu öğrenildi.

        TAMAMEN VAZGEÇİLDİ
        Krasnodar kulübü 2. Başkanı olan Demirbilek'in Botheim ile sözleşme imzalanmasının Galatasaray'ı ciddi bir tazminat yükü ile karşı karşıya getireceği yönünde uyarılarda bulunduğu ve bunun üzerine sarı-kırmızılı idarecilerin de 22 yaşındaki futbolcudan tamamen vazgeçtiği öğrenildi.

        Birçok kulübün tazminat korkusu sebebiyle transferinde geri çekildiği Erik Botheim, bunun üzerine İtalyan ekibi Salernitana ile anlaşmıştı.

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        Haberler Spor Galatasaray'da Botheim gerçekleri! Transferden neden vazgeçildi?
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