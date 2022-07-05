Galatasaray'da Botheim gerçekleri! Transferden neden vazgeçildi?

TAMAMEN VAZGEÇİLDİ

Krasnodar kulübü 2. Başkanı olan Demirbilek'in Botheim ile sözleşme imzalanmasının Galatasaray'ı ciddi bir tazminat yükü ile karşı karşıya getireceği yönünde uyarılarda bulunduğu ve bunun üzerine sarı-kırmızılı idarecilerin de 22 yaşındaki futbolcudan tamamen vazgeçtiği öğrenildi.

Birçok kulübün tazminat korkusu sebebiyle transferinde geri çekildiği Erik Botheim, bunun üzerine İtalyan ekibi Salernitana ile anlaşmıştı.