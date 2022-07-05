Fenerbahçe'ye Tisserand'dan kötü haber! İtalyanlar duyurdu...

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Fenerbahçe'de bir yandan da takımdan ayrılacak isimlerle ilgili çalışmalar devam ediyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un elden çıkarılmasını istediği ve adı Udinese ile anılan Marcel Tisserand için ise İtalya'dan gelen haberler sarı-lacivertlilerde moralleri kaçırıyor.
ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR YAPILIYOR
Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde yeni sezona ligde şampiyonluk, Avrupa'da ise başarı parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe'de takıma katılacak oyuncuların yanı sıra takımdan ayrılacak oyuncularla ilgili de yönetim, önemli çalışmalar yapıyor.
KULÜP TEKLİFLERE AÇIK
Yabancı oyunculardan Steven Caulker, Max Meyer, Lemos ve Samatta ile yola devam etmek istemeyen takımın dünyaca ünlü teknik direktörü Jorge Jesus, Marcel Tisserand için ise, "Teklif gelmesi halinde satılsın" şeklinde rapor vermişti.
Jesus'un takımda düşünmediği isimlerden olan Tisserand'ın adı bir süredir Udinese ile anılırken, İtalya'dan Fenerbahçe'ye kötü bir haber geldi.