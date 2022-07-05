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    • Spor
    • 05.07.2022 13:02
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    • 05.07.2022 13:04
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    Fenerbahçe'ye Tisserand'dan kötü haber! İtalyanlar duyurdu...

    Gelecek sezon için yapacağı transferler kadar takımdan gönderilecek oyuncular da merak uyandıran Fenerbahçe'de Marcel Tisserand krizi yaşanıyor. Sarı lacivertlilerin yollarını ayırmak istediği oyuncu için Udinese'nin devrede olduğu söyleniyordu ancak takım stoper mevkisine başka bir oyuncu katacak. Peki oyuncunun durumu ne olacak? İşte detaylar...

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Fener’e İtalya’dan kötü haber!

    Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Fenerbahçe'de bir yandan da takımdan ayrılacak isimlerle ilgili çalışmalar devam ediyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un elden çıkarılmasını istediği ve adı Udinese ile anılan Marcel Tisserand için ise İtalya'dan gelen haberler sarı-lacivertlilerde moralleri kaçırıyor.

    ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR YAPILIYOR
    Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde yeni sezona ligde şampiyonluk, Avrupa'da ise başarı parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe'de takıma katılacak oyuncuların yanı sıra takımdan ayrılacak oyuncularla ilgili de yönetim, önemli çalışmalar yapıyor.

    KULÜP TEKLİFLERE AÇIK

    Yabancı oyunculardan Steven Caulker, Max Meyer, Lemos ve Samatta ile yola devam etmek istemeyen takımın dünyaca ünlü teknik direktörü Jorge Jesus, Marcel Tisserand için ise, "Teklif gelmesi halinde satılsın" şeklinde rapor vermişti.

    Jesus'un takımda düşünmediği isimlerden olan Tisserand'ın adı bir süredir Udinese ile anılırken, İtalya'dan Fenerbahçe'ye kötü bir haber geldi.

        KÖTÜ HABER GELDİ

        İtalyan basınında yer alan haberlerde Udinese'nin stoper bölgesi için CSKA Moskova'dan Jaka Bijol'u transfer etmek istediği ve Rus ekibine Sloven savunma oyuncusu için 5 milyon Dolar teklif edildiği yazıldı.

        Fenerbahçeli Marcel Tisserand'ın ise Udinese için stoperde son seçenek olduğu vurgulandı. Udinese'nin transfer planlarında en sona bıraktığı Tisserand'ın böylelikle sarı-lacivertlilerden ayrılması biraz daha zorlaştı.

        YILLIK 2 MİLYON EURO ALIYOR

        Öte yandan Fenerbahçe'de takımda düşünülmeyen isimlerden olan Tisserand'ın yıllık 2 milyon Euro'ya yakın olan kazancı da ayrılık sürecini daha sancılı hale getiriyor. Bazı kulüplerin Kongolu stoperin yüksek maaşı nedeniyle transferinde geri adım attığı konuşuluyor.
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            Haberler Spor Fenerbahçe'ye Tisserand'dan kötü haber! İtalyanlar duyurdu...
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