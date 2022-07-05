Fenerbahçe'ye Tisserand'dan kötü haber! İtalyanlar duyurdu...

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Fenerbahçe'de bir yandan da takımdan ayrılacak isimlerle ilgili çalışmalar devam ediyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un elden çıkarılmasını istediği ve adı Udinese ile anılan Marcel Tisserand için ise İtalya'dan gelen haberler sarı-lacivertlilerde moralleri kaçırıyor.