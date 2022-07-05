Halil Akbunar, Westerlo için Belçika’da

1 MİLYON EURO KASAYA GİRECEK

Anlaşmanın ardından Halil Akbunar, dün yaptığı yolculuğun ardından Belçika'ya ulaştı. Deneyimli kanat oyuncusunun Westerlo ile idmanlara başlayacağı öğrenilirken, Göztepe'den henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Göztepe'nin transferden 1 milyon Euro civarında bir gelir elde etmesi bekleniyor.