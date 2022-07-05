Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 05.07.2022 12:21
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.07.2022 12:26
    ABONE OL

    Halil Akbunar, Westerlo için Belçika’da

    Süper Lig'den kümeye düşen Göztepe'nin yıldız oyuncusu Halil Akbunar'ın transfer olacağı kulüp netleşiyor. Sarı kırmızılı ekipte gösterdiği performans ile milli formaya kadar yükselen oyuncu, Belçika ekiplerinden Westerlo'ya transfer olmak için Belçika'ya gitti. Peki Göztepe transferden ne kadar kazanacak? Detaylar haberimizde...

    İHA
    Göztepe’den Belçika’ya transfer!

    Göztepe'nin 28 yaşındaki kanat oyuncusu Halil Akbunar, KVC Westorlo ile anlaşmasının ardından Belçika'ya gitti. Sarı-kırmızılı kulübün transferden 1 milyon Euro gelir elde etmesi bekleniyor.

    WESTERLO İLE ANLAŞILDI
    Spor Toto Süper Lig'den küme düşen Göztepe'de, 28 yaşındaki kaptan Halil Akbunar için Süper Lig'den birçok takım nabız yoklamıştı. Son günlerde Belçika ekibi KVC Westerlo da transfer için devreye girmişti. Sarı-kırmızılı kulüp, Westerlo ile yapılan görüşmeler sonucunda anlaşma sağladı.

    1 MİLYON EURO KASAYA GİRECEK

    Anlaşmanın ardından Halil Akbunar, dün yaptığı yolculuğun ardından Belçika'ya ulaştı. Deneyimli kanat oyuncusunun Westerlo ile idmanlara başlayacağı öğrenilirken, Göztepe'den henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Göztepe'nin transferden 1 milyon Euro civarında bir gelir elde etmesi bekleniyor.
        Kredi
        Haberler Spor Halil Akbunar, Westerlo için Belçika’da
            SON DAKİKA