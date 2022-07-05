Fenerbahçe William Carvalho ile Vinicius Souza transferinde aksilik yaşarsa Alex Kral’ı gündemine alacak





SPARTAK 12 MİLYON ÖDEMİŞTİ

Spartak, bonservis için 5 milyon Euro istiyor, ancak kiralama seçeneği de masada. Spartak Moskova, Kral'ı 2019'da 12 milyon Euro'ya transfer etmişti. Ancak savaş nedeniyle hem Rus kulüplerinin UEFA organizasyonlarından men edilmesi hem de başarılı oyuncunun West Ham'da bekleneni verememesi nedeniyle piyasa değeri düştü. Ruslar'a göre Spartak, Çek yıldızı 5 milyon Euro'ya bırakmaya hazır. Spartak Moskova'nın Alex Kral'ı bir kez daha kiralayabileceği de belirtildi. Fenerbahçeli kurmaylar da Carvalho ve Vinicius Souza transferinde aşama kaydedemezse Alex Kral'ı kadroya dahil etme kararı aldı.