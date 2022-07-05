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    Fenerbahçe William Carvalho ile Vinicius Souza transferinde aksilik yaşarsa Alex Kral’ı gündemine alacak

    Defansif orta saha için William Carvalho ile Vinicius Souza isimleri üzerinde yoğunlaşan Fenerbahçe, bir aksilik çıkması durumunda bonservisi Spartak Moskova’da bulunan Çek yıldız Alex Kral’ı gündemine aldı. Satın alma opsiyonuyla kiralama seçeneği üzerinde duruluyor...

    Carvalho olmazsa ‘Kral’ı gelecek
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    Fenerbahçe ön libero mevkisi için çalışmalarını sürdürüyor. Real Betis forması giyen William Carvalho ile bonservisi Lommel'de olan Vinicius Souza için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de bir önemli isim daha gündeme geldi. Sarı-Lacivertliler, geçen sezonu West Ham'da kiralık geçiren Çek yıldız Alex Kral için harekete geçti. Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki Alex Kral ile yapılan görüşmelerde aşama kaydettiği öğrenildi. Rus basınına göre, başarılı oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Spartak Moskova ile pazarlıklar sürüyor.



    SPARTAK 12 MİLYON ÖDEMİŞTİ
    Spartak, bonservis için 5 milyon Euro istiyor, ancak kiralama seçeneği de masada. Spartak Moskova, Kral'ı 2019'da 12 milyon Euro'ya transfer etmişti. Ancak savaş nedeniyle hem Rus kulüplerinin UEFA organizasyonlarından men edilmesi hem de başarılı oyuncunun West Ham'da bekleneni verememesi nedeniyle piyasa değeri düştü. Ruslar'a göre Spartak, Çek yıldızı 5 milyon Euro'ya bırakmaya hazır. Spartak Moskova'nın Alex Kral'ı bir kez daha kiralayabileceği de belirtildi. Fenerbahçeli kurmaylar da Carvalho ve Vinicius Souza transferinde aşama kaydedemezse Alex Kral'ı kadroya dahil etme kararı aldı.



    SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALAMA SEÇENEĞİ MASADA
    24 yaşında ve 1.87 boyunda olan Alex Kral, 31 kez Çek Cumhuriyeti formasını giyerken bu maçlarda 2 gole imza attı.

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    Haberler Spor Fenerbahçe William Carvalho ile Vinicius Souza transferinde aksilik yaşarsa Alex Kral’ı gündemine alacak
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