Beşiktaş sonunda golcüsüne kavuştu! Weghorst İstanbul'da

Weghorst rüzgarı esiyor. 1 yıllığına kiralık olarak anlaşma sağlanan Hollandalı santrfor imza için gün sayarken Siyah-Beyazlı taraftarlar "Yeni Mario Gomez'imizi bulduk" diyerek büyük bir sevinç yaşıyor. 1.97 boyuna karşın teknik özellikleri ile de dikkat çeken Hollandalı santrfor gol vuruşları ile Alman yıldız Mario Gomez'i andırıyor... Pivot santrfor ekolünün son harikası olan Weghorst kanatlardan gelen toplarda omdukça etkili. Bundesliga ve Premier Lig deneyimi yaşayan Hollandalı golcünün Siyah-Beyazlı takımda Mario Gomez etkisi yapması bekleniyor.
WEGHORST GECE YARISI İSTANBUL'A AYAK BASTI
Beşıktaş'ın uzun uğraşlar sonucunda kadrosuna kattığı Hollandalı santrfor Wout Weghorst dün gece İstanbul'a geldi. Hollandalı forveti kulüp yetkilileri karşıladı. İstanbul'a gelmesinin ardından konaklayacağı otele geçen Weghorst bugün sağlık kontrolünden geçecek. 29 yaşında ve 1.97 boyunda olan Weghorst 13 kez Hollanda Milli Takım formasını giydi. Bu maçlarda 3 gole imza attı.