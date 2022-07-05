Beşiktaş sonunda golcüsüne kavuştu! Weghorst İstanbul'da

Weghorst rüzgarı esiyor. 1 yıllığına kiralık olarak anlaşma sağlanan Hollandalı santrfor imza için gün sayarken Siyah-Beyazlı taraftarlar "Yeni Mario Gomez'imizi bulduk" diyerek büyük bir sevinç yaşıyor. 1.97 boyuna karşın teknik özellikleri ile de dikkat çeken Hollandalı santrfor gol vuruşları ile Alman yıldız Mario Gomez'i andırıyor... Pivot santrfor ekolünün son harikası olan Weghorst kanatlardan gelen toplarda omdukça etkili. Bundesliga ve Premier Lig deneyimi yaşayan Hollandalı golcünün Siyah-Beyazlı takımda Mario Gomez etkisi yapması bekleniyor.