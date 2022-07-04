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    • Spor
    • 04.07.2022 11:44
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    • 04.07.2022 11:44
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    Djokovic kolayca çeyrek finalde!

    Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek erkeklerde Novak Djokovic, tek kadınlarda ise Ons Jabeur çeyrek finale adlarını yazdırdı.

    AA
    Djokovic kolayca çeyrek finalde!

    İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın 7. günü maçları sona erdi.

    Tek erkeklerde dünya sıralamasının ilk basamağında yer alan Djokovic, dünya 104 numarası Hollandalı Tim van Rijthoven'i 6-2, 4-6, 6-1 ve 6-2'lik setlerle 3-1 yenerek çeyrek finale kaldı. Sırbistanlı tenisçi, bu turda 10 numaralı seribaşı İtalyan Jannik Sinner ile karşılaşacak.

    Tek kadınlarda, sezonun formda tenisçilerinden dünya 2 numarası Tunuslu Jabeur ise 24 numaralı seribaşı BelçikaElise Mertens'i 7-6 ve 6-4'lük setlerin ardından 2-0'la geçerek çeyrek finalde Çek Marie Bouzkova'yla eşleşti.

    DJOKOVIC BU TURNUVAYI SEVİYOR

    Sırp tenisçi Novak Djokovic, tenis camiasının en prestijli turnuvalarından olan Wimbledon'ı daha önce altı kez kazandı. Yıldız isim, bu yıl da kupanın en güçlü adaylarından biri olarak gösteriliyor.

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