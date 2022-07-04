Cristiano Ronaldo, Manchester United antrenmanına katılmadı! Ayrılık yolda...

FLAŞ HAREKET

Manchester United'dan ayrılması gündemde olan Cristiano Ronaldo flaş bir harekete imza attı. Kulübünün Devler Ligi arenasında yer almayacak olması sebebiyle başka bir takıma transfer olmak isteyen Cristiano Ronaldo, yeni sezonun ilk antrenmanında da yer almadı.