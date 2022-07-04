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    • Spor
    • 04.07.2022 17:21
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    • 04.07.2022 17:23
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    Cristiano Ronaldo, Manchester United antrenmanına katılmadı! Ayrılık yolda...

    İngiltere Premier Lig'de Manchester United forması giyen Cristiano Ronaldo'dan flaş bir hareket geldi. Takımdan ayrılması gündemde olan yıldız futbolcu, Manchester United'ın sezon öncesindeki ilk antrenmanına katılmadı. Bu gelişme, "Ronaldo takımdan ayrılıyor" yorumuna sebebiyet verdi...

    Ronaldo’dan şoke eden hareket!

    Manchester United'daki geleceği halen belli olmayan Cristiano Ronaldo, flaş bir hamle yaptı. United'ın gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde olmaması sebebiyle takımdan ayrılmak istediği konuşulan Portekizli yıldız, yeni sezonun ilk idmanına da katılmadı.

    FLAŞ HAREKET

    Manchester United'dan ayrılması gündemde olan Cristiano Ronaldo flaş bir harekete imza attı. Kulübünün Devler Ligi arenasında yer almayacak olması sebebiyle başka bir takıma transfer olmak isteyen Cristiano Ronaldo, yeni sezonun ilk antrenmanında da yer almadı.

    AİLESİNİ BAHANE ETTİ

    İngiliz basınında yer alan habere göre, geçtiğimiz günlerde takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildiren Ronaldo, takımının sezon öncesi kampına da ailevi sebepleri bahane göstererek katılmadı.

    Geçtiğimiz sezon başında 12 yıl aranın ardından tekrar Manchester United'a dönen Cristiano Ronaldo, kulüpteki ikinci döneminde aradığını bulamamıştı. Alman ekibi Bayern Münih, oyunucuyu transfer etmek için hazır durumda bulunduğu belirtiliyor.
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        Haberler Spor Cristiano Ronaldo, Manchester United antrenmanına katılmadı! Ayrılık yolda...
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