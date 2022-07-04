Cristiano Ronaldo, Manchester United antrenmanına katılmadı! Ayrılık yolda...

Manchester United'daki geleceği halen belli olmayan Cristiano Ronaldo, flaş bir hamle yaptı. United'ın gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde olmaması sebebiyle takımdan ayrılmak istediği konuşulan Portekizli yıldız, yeni sezonun ilk idmanına da katılmadı.
FLAŞ HAREKET
Manchester United'dan ayrılması gündemde olan Cristiano Ronaldo flaş bir harekete imza attı. Kulübünün Devler Ligi arenasında yer almayacak olması sebebiyle başka bir takıma transfer olmak isteyen Cristiano Ronaldo, yeni sezonun ilk antrenmanında da yer almadı.
AİLESİNİ BAHANE ETTİ
İngiliz basınında yer alan habere göre, geçtiğimiz günlerde takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildiren Ronaldo, takımının sezon öncesi kampına da ailevi sebepleri bahane göstererek katılmadı.
Geçtiğimiz sezon başında 12 yıl aranın ardından tekrar Manchester United'a dönen Cristiano Ronaldo, kulüpteki ikinci döneminde aradığını bulamamıştı. Alman ekibi Bayern Münih, oyunucuyu transfer etmek için hazır durumda bulunduğu belirtiliyor.