Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Milli Takımımız Britanya'yı farklı geçti

    A Milli Basketbol Takımımız, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu ilk tur son maçında deplasmanda Büyük Britanya'yı 85-71 yendi. İngiltere'nin Newcastle kentindeki Vertu Motors Arena'da yapılan müsabakaya iyi başlayan ay-yıldızlı ekip, gülen taraf oldu.

    12 Dev Adam Britanya’yı farklı geçti

    A Milli Basketbol Takımımız, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu ilk tur son maçında deplasmanda Büyük Britanya'yı 85-71 yendi. İngiltere'nin Newcastle kentindeki Vertu Motors Arena'da yapılan müsabakaya iyi başlayan ay-yıldızlı ekip, ilk 5 dakikada skoru 13-5'e getirdi.

    SIRA İKİNCİ TURDA
    Britanya ardından oyunu dengelese de ilk çeyrek 20-18 12 Dev Adam lehine sona erdi. Başa baş başlayan ikinci çeyrekte son bölümde açılan Ay-Yıldızlılar, devreyi 41-32 önde tamamladı. Üçüncü çeyrekte oyunun kontrolünü elinde bulunduran A Milli Takım, farkı çift hanede tutmayı başardı. Müsabakanın son çeyreğine ay-yıldızlıların 62-51 üstünlüğüyle geçildi. Takımımız son çeyrekte de rakibine şans tanımadı ve pardeden 85-71 galip ayrıldı. Bu sonuçla A Milli Takım, ilk tur elemelerini 2 galibiyetle tamamladı. Ayyıldızlılar, elemelerin ikinci turunda Letonya, Belçika ve Sırbistan ile karşılaşacak.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Başkan Erdoğan sevgisi sözlerine yansıdı!
    Haberler Spor Milli Takımımız Britanya'yı farklı geçti
        SON DAKİKA