Milli Takımımız Britanya'yı farklı geçti

A Milli Basketbol Takımımız, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu ilk tur son maçında deplasmanda Büyük Britanya'yı 85-71 yendi. İngiltere'nin Newcastle kentindeki Vertu Motors Arena'da yapılan müsabakaya iyi başlayan ay-yıldızlı ekip, ilk 5 dakikada skoru 13-5'e getirdi.

SIRA İKİNCİ TURDA

Britanya ardından oyunu dengelese de ilk çeyrek 20-18 12 Dev Adam lehine sona erdi. Başa baş başlayan ikinci çeyrekte son bölümde açılan Ay-Yıldızlılar, devreyi 41-32 önde tamamladı. Üçüncü çeyrekte oyunun kontrolünü elinde bulunduran A Milli Takım, farkı çift hanede tutmayı başardı. Müsabakanın son çeyreğine ay-yıldızlıların 62-51 üstünlüğüyle geçildi. Takımımız son çeyrekte de rakibine şans tanımadı ve pardeden 85-71 galip ayrıldı. Bu sonuçla A Milli Takım, ilk tur elemelerini 2 galibiyetle tamamladı. Ayyıldızlılar, elemelerin ikinci turunda Letonya, Belçika ve Sırbistan ile karşılaşacak.