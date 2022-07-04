Antalyaspor'da Güray Vural, Fernando ve Boffin'in sözleşmeleri uzatıldı

Dış transferde Ömer Toprak, Soner Aydoğdu ve Alperen Uysal'ı kadrosuna dahil eden Fraport TAV Antalyaspor, iç transferlere de devam ediyor.
Kırmızı-beyazlı ekip, Güral Vural, Fernando Martins ve Boffin'in sözleşmeleri uzattı. Yeni sezon çalışmalarına devam ettiklerini kaydeden Yönetim Kurulu Üyesi Sami Güral, "Mevcut kadroyu koruyup takıma yeni takviyeler yapıyoruz. Güray ve Fernando'nun 1 yıll kalan sözleşmesini 2 yıl olarak revize ettik. Boffin'le de 1+1 olarak 2 yıl sözleşme imzaladık. Bunun dışında Ömer Toprak, Alperen Uysal ve Soner Aydoğdu transferlerini yaptık. Antalyaspor'umuza hayırlı olsun" dedi. Sami Güral, Haji Wright ile transfer görüşmelerinin devam ettiğini, yeni transfer sürprizleri yapabileceklerini dile getirdi.
Antalyaspor'un gelecek sezon çok iddialı olacağının altını çizen Antalyaspor Kulübü Asbaşkanı Fesih Tamince, yeni transferlerin hayırlı olmasını diledi.
"İNŞALLAH DAHA İYİ PERFORMANS GÖSTERİRİM"
Sözleşmesini uzatan başarılı sol bek oyuncusu Güray Vural, "Antalyaspor'u, camiayı ailecek çok seviyoruz. Geçen yıl göstermiş olduğum performansın bu yıl daha iyisini inşallah gösteririm. Onun için buradayım. Her iki taraf için de hayırlı olsun" şeklinde konuştu.
Daha önce A Milli Takıma katıldığına dikkat çeken Güray Vural, "Yine milli takım için mücadelemi vermeye devam edeceğim. Takdir hocamızın. Şu an gençleşme operasyonu var. Ben her zaman orası için mücadele vermeye devam edeceğim" dedi.