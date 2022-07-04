Beşiktaş ile sözleşmesini tamamlayan ve kulüpten ayrılan Cyle Larin'in yeni adresi belli oldu.
BELÇİKA'YA TRANSFER OLDU
Kanadalı hücumcu, Belçika Pro Lig ekiplerinden Club Brugge'a transfer oldu.
DÜNYA KUPASI DETAYI
Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncu ile 3 yıllık anlaşma imzalandığı duyurulurken, oyuncunun Dünya Kupası'nda boy göstereceğine de dikkat çekildi.
DÖRDÜNCÜ FARKLI KULÜBÜ
Siyah beyazlı formayla 109 karşılaşmaya çıkan Larin, 39 kez gol atma sevinci yaşarken, 9 da asist yaptı. Orlando City ve Zulte Waregem'de de forma giyen oyuncu, dördüncü farklı kulübünde forma giyecek.