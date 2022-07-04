Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 04.07.2022 15:50
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.07.2022 15:59
    ABONE OL

    Beşiktaş'tan ayrılan Cyle Larin'in yeni takımı belli oldu!

    Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta sezonu tamamlayan Cyle Larin'in yeni takımı belli oldu. Yıldız futbolcu, Belçika ekiplerinden Club Brugge ile anlaşma sağladı. Kanadalı futbolcunun transferi resmi siteden duyuruldu. Peki Cyle Larin'in yeni sözleşmesi kaç yıllık? Detaylar haberimizde...

    Larin’in yeni adresi belli oldu

    Beşiktaş ile sözleşmesini tamamlayan ve kulüpten ayrılan Cyle Larin'in yeni adresi belli oldu.

    BELÇİKA'YA TRANSFER OLDU

    Kanadalı hücumcu, Belçika Pro Lig ekiplerinden Club Brugge'a transfer oldu.

    DÜNYA KUPASI DETAYI

    Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncu ile 3 yıllık anlaşma imzalandığı duyurulurken, oyuncunun Dünya Kupası'nda boy göstereceğine de dikkat çekildi.

    DÖRDÜNCÜ FARKLI KULÜBÜ

    Siyah beyazlı formayla 109 karşılaşmaya çıkan Larin, 39 kez gol atma sevinci yaşarken, 9 da asist yaptı. Orlando City ve Zulte Waregem'de de forma giyen oyuncu, dördüncü farklı kulübünde forma giyecek.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    İşte Temmuz zammıyla değişen ödemeler!
    Haberler Spor Beşiktaş'tan ayrılan Cyle Larin'in yeni takımı belli oldu!
        SON DAKİKA