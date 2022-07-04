DÜNYA KUPASI DETAYI

Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncu ile 3 yıllık anlaşma imzalandığı duyurulurken, oyuncunun Dünya Kupası'nda boy göstereceğine de dikkat çekildi.

DÖRDÜNCÜ FARKLI KULÜBÜ

Siyah beyazlı formayla 109 karşılaşmaya çıkan Larin, 39 kez gol atma sevinci yaşarken, 9 da asist yaptı. Orlando City ve Zulte Waregem'de de forma giyen oyuncu, dördüncü farklı kulübünde forma giyecek.