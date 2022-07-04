Akdeniz Oyunları’nda madalya yağmuru! (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda madalyaları toplamaya devam ediyoruz. Dünkü müsabakalarda Atıcılıkta Oğuzhan Tüzün, tekvandoda Merve Dinçel, Hatice Kübra İlgün, atletizm erkekler 200 metrede Ramil Guliyev altın madalya kazandı. Halterde Nuray Güngör, tekvandoda Hakan Reçber ve atletizm erkekler 4x400 takımımız gümüş madalya elde etti. Yelkende Ecem Güzel, yüzmede Mert Kılavuz, kadınlar 4x200m bayrak takımımız ise bronz madalya kazandı. Türkiye, oyunlarda klasmanda ise liderliğini devam ettirdi.

BRİTANYA GP'SİNİ SAİNZ KAZANDI GUANYU ZHOU'NUN ARACI TAKLA ATTI

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 10. ayağı Büyük Britanya Grand Prix'sini Ferrari takımının İspanyol pilotu Carlos Sainz 2:17:50.311'lik derecesiyle kazandı. Sainz böylelikle kariyerinin ilk etap zaferine ulaştı. Liderin 3.779 saniye sonrasında yarışı tamamlayan Red Bull takımın Meksikalı pilotu Sergio Perez ikincilik, liderin 6.225 saniye arakasındaki Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ise üçüncülük elde etti. Yarıştaki kaza sonrası aracı taklalar atan Guanyu Zhou'nun sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

RIDVAN İMZAYA HAZIR

Rıdvan Yılmaz yurt dışı kampından önce Frankfurt'a imza atmazsa, kampa katılacak. Yaşanan belirsizliğe karşın Frankfurt yerel basını, Rıdvan'ın yakında imza atacağını duyurdu. Beşiktaş'ın 6.5 milyon Euro artı bir sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında Eintracht Frankfurt'a sattığı Rıdvan Yılmaz'ın bonservis bedeli taksitle ödenmek istenirken, Beşiktaş kulübü parayı peşin talep ediyor.

ATIBA İLE 1 YIL DAHA

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 9 sezondur formasını giyen Kanadalı futbolcu Atiba Hutchinson ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Geride kalan 9 sezonda Beşiktaş forması altında 325 maça çıkan 39 yaşındaki futbolcu 26 gol atıp, 37 de asist yaparken, 3 lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

FORMALAR GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Trabzonspor, 2022-2023 sezonunda giyeceği formaların görselini yayımladı. Bordo- mavililerin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Fırtına 2022-2023 yeni sezon formaları ile yeni zaferlere ve kupalara hazır. Bu henüz fragman; takipte kal şampiyon takımın taraftarı" denildi.

TREZEGUET: HEDEFİM ŞAMPİYONLUK

Trabzonspor'un yeni transferi Trezeguet, büyük hedeflere ulaşmak için Bordo-Mavili kulübü tercih ettiğini söyledi. Daha önce Anderlecht ve Al Ahly'de şampiyonluk yaşayan Mısırlı futbolcu, "Trabzonspor'a yeniden şampiyon olmak için geldim. İyi bir takıma sahibiz" diye konuştu.

BELOTTİ ÇOK PAHALI!

Fenerbahçe'nin radarında olan İtalyan santrfor Andrea Belotti'nin bonservisi elinde olmasına rağmen ciddi bir maliyetinin olduğu öğrenildi. Belotti'nin sadece imza parası için 7 ile 10 milyon Euro arası rakamlardan söz ediliyor. Ancak İtalyan futbolcunun menajeri ile temasların devam ettiği de gelen haberler arasında.

ENNER VALENCİA BOŞ GEÇMİYOR

Takımda kalmak için büyük çaba harcayan Enner Valencia, Partizan maçının tek golünü atarak bir kez daha göze girdi. Valencia, idmanlardaki hırsı ve performansıyla da dikkat çekmeyi başarıyor. Ekvadorlu forvet kendisine teklifler olmasına karşın takımda kalmak istiyor.

RENNES KİM İÇİN GELDİ

Kim Min Jae'yi kadrosuna katmak isteyen Rennes'li yöneticilerin cuma günü İstanbul'a gelerek Fenerbahçeli kurmaylarla görüştüğü öğrenildi. Ancak Fransız kulübü yetkililerin Güney Koreli stoper için ne Fenerbahçe'ye ne kadarlık bir teklif sunduğu açıklanmadı. Jesus'un takımda kalmasını istediği Kim Min Jae'nin büyük ihtimalle sezonu çubuklu forma ile tamamlaması bekleniyor.

MERT HAKAN İSTANBUL'DA

Adalesinde ağrı olan Mert Hakan Yandaş, Avusturya kampından İstanbul'a geri döndü. Başarılı oyuncunun MR'ının çekileceği ve sonucun ardından tedavi programı uygulanacağı belirtildi.

OSAYI TRANSFERİ RAFA KALDIRDI

Fenerbahçe'de Osayi Samuel rüzgarı esmeye devam ediyor. Son Partizan maçında sahanın en iyi ismi olarak gösterilen Osayi Samuel'in performansının ardından teknik direktör Jorge Jesus'un sağ bek transferini tamamen rafa kaldırdığı öğrenildi. Yeni sezonda Osayi Fenerbahçe'nin 1 numaralı sağ beki olacak. Gelen bilgilere göre Portekizli teknik adam Burak Kapacak'ı da Osayi'nin yedeği olarak düşünüyor. Antrenmanlarda ve hazırlık maçlarında Burak Kapacak'ı savunmanın sağında deniyor. Osayi'nin performansının böyle devam etmesi durumunda Nijerya asıllı oyuncuya Avrupa'nın önemli kulüplerinden teklif gelme ihtimalinin yüksek olduğu da ifade ediliyor.

KASIMPAŞA PETRETTA'YI KADROSUNA KATTI

Süper Lig ekibi Kasımpaşa, İtalyan sol bek Raoul Petretta'yı kadrosuna kattığını açıkladı. 25 yaşındaki Petretta'nın son olarak İsviçre'nin Basel takımında forma giydiği belirtildi. Yıldız oyuncunun, Kemerburgaz tesislerinde gerçekleştirilen ve sportif direktör Muhammed Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu törenle sözleşmeyi imzaladığı kaydedildi.

GÖZTEPE'DE BAKU LEGİA'YA TRANSFER OLDU

TFF 1. Lig ekibi Göztepe iç ve dış transferde hareketli günler yaşıyor. Dış transferde forvet Obinna Mamah ve orta saha Romal Palmer ile sözleşme imzalayan Sarı-Kırmızılılarda, Makana Baku'yla yollar ayrıldı. Geçen sezon Almanya'nın Holstein Kiel takımından transfer edilen 24 yaşındaki futbolcu, Polonya temsilcisi Legia Varşova'ya transfer oldu.

FABİO CARVALHO'NUN YENİ DURAĞI LİVERPOOL

Liverpool, Fulham'ın genç yeteneği Fabio Carvalho'yu resmen renklerine bağladı. 10 numara mevkisinde forma giyen oyuncu, 5.9 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edildi. Portekizli oyuncu, 5 yıllık sözleşmeyi imzaladı. 19 yaşındaki Carvalho, Liverpool'un bu sezon öncesi Darwin Nunez ve Calvin Ramsay'in ardından 3. transferi oldu.

CEM BÖLÜKBAŞI ADA'DAKİ YARIŞI 18. SIRADA BİTİRDİ

Formula 2 Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Türk pilot Cem Bölükbaşı, Büyük Britanya'da düzenlenen sezonun 7. ayağındaki ana yarışı 18. sırada tamamladı. 5,8 kilometrelik pistte gerçekleştirilen yarış, 29 tur üzerinden yapıldı. Logan Sargeant (Carlin takımı) birinci, Theo Pourchaire (ART) 2'nci, Liam Lawson (Carlin) ise 3'üncü sırayı aldı.

BAŞAKŞEHİR DUARTE'NİN TAPUSUNU İSTİYOR

Süper Lig'in iddialı takımlarından Medipol Başakşehir, Brezilyalı stoper Leo Duarte'nin bonservisini almak için resmi teklif yaptı. Leo, kariyerine Başakşehir'de devam etmeye sıcak bakıyor. Milan'dan kiralanan ve kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki Duarte, geçen sezon Süper Lig'de 33 karşılaşmada görev aldı.

MUSTAFA DENİZLİ'DEN KAZIMCAN'A ÖVGÜ

Ümit Milli Takım forması giyen sol bek Kazımcan Karataş'ın geçen sezon Süper Lig'de Altay formasıyla yıldızını parlatmasında pay sahibi olan Teknik Direktör Mustafa Denizli, "Hem çalışkan hem de saha içinde ve dışında ne kadar düzgün bir karakter olduğunu biliyorum. Oynamaya başladığı günden beri hep aşama kaydetti" dedi. Denizli, genç futbolcunun A Milli Takım düzeyine çıkacak kapasitede olduğunu sözlerine ekledi.

OLİVEİRA ROMA'YI İSTİYOR!

Adı Galatasaray ile anılan Porto'nun yıldızı Sergio Oliviera ile ilgili Portekiz medyasından flaş bir iddia ortaya atıldı. Abola'nın haberine göre, tecrübeli oyuncu geçen sezon olduğu gibi Roma'da forma giymek istiyor. Bonservisi Porto'da olan yıldız oyuncu geçen sezonu Roma'da kiralık geçirmişti.

SÜPER LİG'DE FİKSTÜR BÜGÜN ÇEKİLİYOR

Süper Lig'de 2022-2023 sezonu fikstürü bugün çekilecek ve heyacan kaldığı yerden devam edecek. 19 takımın mücadele edeceği sezonun fikstürü saat 19.00'da çekilecek. Ünlü sanatçı Göksel, Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak olan fikstür çekiminde konser verecek. Futbol Federasyonu yetkilileri ve kulüp temsilcilerinin katılacağı fikstür çekimi, beIN SPORTS'tan canlı olarak yayınlanacak.

STURM GRAZ'IN RADARINDA

Fenerbahçe'nin genç yıldızı İsmail Yüksek, Partizan maçında sahanın en etkili isimlerinden biri olmayı başardı. Ortaya koyduğu futbol teknik ekip ve taraftarlardan tam not aldı. Genç yeteneği tribünden Sturm Graz scoutları izledi. Avusturya ekibinin scoutlarının bundan sonra İsmail Yüksek'i yakından takip etme kararı aldıkları belirtildi. Ayrıca Burak Kapacak'ı da takibe aldılar.

OKAY YOKUŞLU İÇİN KRİTİK HAFTA

Celta Vigo'daki kontratını sonlandıran milli futbolcu Okay Yokuşlu'nun yeni sezonda hangi takımın formasını giyeceği merakla bekleniyor... Süper Lig'in iki devi Galatasaray ve Beşiktaş, yıldız oyuncuyla ilgilenen kulüpler... Tecrübeli oyuncu transferle ilgili kararını bu hafta verecek.