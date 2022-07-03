Trabzonspor, yeni transferi Trezeguet’ye kavuştu! Yıldız oyuncu İstanbul'a geldi

Ve Trabzonspor Trezeguet'e kavuştu… Sözleşme uzatılmayan Anthony Nwakaeme'nin yerine sol kanat için bir süredir Mahmoud Trezeguet ile görüşen Bordo- Mavililer, oyuncu ve kulübü Aston Villa ile her konuda anlaşma sağlamıştı. Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı Trezeguet, dün gece Bordo-Mavili kulüple sözleşme imzalamak üzere ülkesi Mısır'dan İstanbul'a geldi. Bugün Trabzon'a geçecek olan 27 yaşındaki kanat oyuncusunun, sağlık kontrolleri sonrası resmi imzayı atması bekleniyor. Bordo- Mavililer, Trezeguet için kulübü Aston Villa'ya 4 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Trezeguet, Trabzonspor'dan ise senelik bonuslarla 2 milyon Euro civarında bir ücret alacak. Yıldız oyuncu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalanacak. Trezeguet ülkemizde 2017-2019 yılları arasında Kasımpaşa forması giymişti.
ABDULLAH AVCI'YA TRANSFER GARANTİSİ
Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor'da başarının en önemli faktörlerinden biri olarak, "Tüm transferlerin kamptan önce hazır hale getirilmesi" gösteriliyordu. Yönetim, bu sezon için de teknik direktör Abdullah Avcı'ya transferde güvence verdi. 9 Temmuz'a kadar acil ihtiyaç duyulan bölgelerdeki eksikleri giderecek olan yönetim yine teknik direktör Abdullah Avcı'ya hazır bir kadro vermek istiyor.
BEŞİKTAŞ'TA NEŞELİ GÜNLER
Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına dün yaptığı idmanla devam etti. Teknik Direktör Valerien Ismael yönetimindeki antrenmanda oyuncuların bir hayli neşeli oldukları gözlendi. Ismael, idman öncesinde oyuncularıyla kısa bir toplantı gerçekleştirdi.