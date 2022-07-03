Trabzonspor, yeni transferi Trezeguet’ye kavuştu! Yıldız oyuncu İstanbul'a geldi





ZENİT 12 MİLYON EURO'YA ÇIKTI

Galatasaray'da, Abdülkerim Bardakcı transferinin ardından gözler Marcao'ya çevrilmişti. Takımdan ayrılmak istediğini kulübe ileten Brezilyalı'nın birinci talibi olan Sevilla ile pazarlıklar sürüyor. Ancak gelen son bilgilere göre Rus kulübü Zenit en yüksek bonservis ücretini teklif eden taraf oldu. Zenit'in Marcao için Galatasaray'a 12 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi. Marcao'nun tercihi İspanyol kulübü olmasına rağmen Galatasaraylı kurmaylar olaya maddi yönden bakıyor. Galatasaray yönetiminin Marcao için 15 milyon Euro'ya kadar indiği de gelen haberler arasında. Rus kulübü Galatasaray'ın istediği 3 milyon Euro kadar uzakta. Pazarlıklarla bu farkın kapanması da yüksek olasılık. Önümüzdeki bir haftalık sürecin son derece kritik olduğu Sevilla'nın fiyat yükseltmemesi durumunda ibrenin Zenit kulübüne kayacağı ifade ediliyor. Abdülkerim Bardakçı'nın transferinin ardından Marcao'nun satışı gündeme gelmişti. Brezilyalı stoperin tercihi Sevilla olsa da şu ana kadar en yüksek teklif Zenit'ten geldi.