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    Trabzonspor, yeni transferi Trezeguet’ye kavuştu! Yıldız oyuncu İstanbul'a geldi

    Trabzonspor’un anlaşmaya vardığı Trezeguet, Bordo-Mavililer ile sözleşme imzalamak için dün gece İstanbul’a geldi. İşte sizler için derlediğimiz 3 Temmuz tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Hoş geldin Trezeguet

    Ve Trabzonspor Trezeguet'e kavuştu… Sözleşme uzatılmayan Anthony Nwakaeme'nin yerine sol kanat için bir süredir Mahmoud Trezeguet ile görüşen Bordo- Mavililer, oyuncu ve kulübü Aston Villa ile her konuda anlaşma sağlamıştı. Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı Trezeguet, dün gece Bordo-Mavili kulüple sözleşme imzalamak üzere ülkesi Mısır'dan İstanbul'a geldi. Bugün Trabzon'a geçecek olan 27 yaşındaki kanat oyuncusunun, sağlık kontrolleri sonrası resmi imzayı atması bekleniyor. Bordo- Mavililer, Trezeguet için kulübü Aston Villa'ya 4 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Trezeguet, Trabzonspor'dan ise senelik bonuslarla 2 milyon Euro civarında bir ücret alacak. Yıldız oyuncu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalanacak. Trezeguet ülkemizde 2017-2019 yılları arasında Kasımpaşa forması giymişti.


    ABDULLAH AVCI'YA TRANSFER GARANTİSİ
    Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor'da başarının en önemli faktörlerinden biri olarak, "Tüm transferlerin kamptan önce hazır hale getirilmesi" gösteriliyordu. Yönetim, bu sezon için de teknik direktör Abdullah Avcı'ya transferde güvence verdi. 9 Temmuz'a kadar acil ihtiyaç duyulan bölgelerdeki eksikleri giderecek olan yönetim yine teknik direktör Abdullah Avcı'ya hazır bir kadro vermek istiyor.



    BEŞİKTAŞ'TA NEŞELİ GÜNLER
    Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına dün yaptığı idmanla devam etti. Teknik Direktör Valerien Ismael yönetimindeki antrenmanda oyuncuların bir hayli neşeli oldukları gözlendi. Ismael, idman öncesinde oyuncularıyla kısa bir toplantı gerçekleştirdi.



        TEİXEİRA AYRILDI
        Beşiktaş, Alex Teixeira ile yollarını karşılıklı anlaşarak ayırdı. Kartal ile1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşmesi bulunan Teixeira'nın ileriye dönük alacaklarından vazgeçerek Siyah-Beyazlılar'a veda ettiği belirtildi. Öte yandan Cyle Larin de Beşiktaş'a veda mesajı yayınladı.



        VE CENK TOSUN 3. KEZ BEŞİKTAŞ'TA
        Beşiktaş, Cenk Tosun'u resmen açıkladı... Siyah- Beyazlılar, Everton ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan eski futbolcusu Cenk'in transferini dün saat 19.03'te, "Biz ayrılamayız. Yuvana hoş geldin Tosun Paşa" ifadeleri ile duyurdu. Cenk ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Siyah-Beyazlı forma altında üçüncü dönemini geçirecek olan Cenk, 2018 yılında 22.5 milyon Euro karşılığında Beşiktaş'tan Everton'a transfer olmuştu. Halen Süper Lig'den en fazla bonservis bedeli ile transfer olan oyuncu unvanını elinde bulunduran Cenk, 2020 yılında Siyah-Beyazlı ekibe kiralık olarak imza atmıştı.



        JESUS GÖZÜNÜ WELINGTON'A DİKTİ
        Fenerbahçe; Lincoln, Bruma ve Emre Mor transferlerinin ardından bir imzaya daha hazırlanıyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un talepleri doğrultusunda Fenerbahçe, transfer çalışmalarına devam ediyor. Jesus, taleplerini Fenerbahçe yönetimine iletirken, sol bek konusunda Sao Paulo'dan önemli bir ismin transferini istedi. Jorge Jesus, sol bekte hücumcu bir ismin olmasını istiyor. Bu nedenle tecrübeli teknik adam, Sao Paulo'nun genç yıldızı Welington'u gözüne kestirdi. Sao Paulo ile 2024 yılına kadar sözleşmesi olan 21 yaşındaki oyuncu özellikle hücuma verdiği katkılar ile biliniyor. Brezilyalı futbolcu, sol bek dışında orta sahanın solunda da görev yapabiliyor. Güncel piyasa değeri 3 milyon Euro civarında olan Welington için Fenerbahçeli kurmayların hem menajeri hem de kulübü ile temasa geçtiği ve bu görüşmelerin olumlu geçtiği bilgileri de geliyor.



            VALENCIA REKABETE HAZIR
            Geçtiğimiz gün Valencia'nın menajeri İstanbul'a gelmiş ve yönetimle yapılan görüşmede oyuncuya yapılan teklifler masaya yatırılmıştı. Ancak kulübe yakın kaynaklardan gelen son bilgilere göre Ekvadorlu futbolcunun takımda kalmayı çok istediği bildirildi. İdmanlarda da istekli bir görüntü çizen Valencia hakkında son kararı Jorge Jesus verecek.



            SAHADA OLMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM
            Fenerbahçe Emre Mor'u resmen kadrosuna kattı. 24 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandı. FB TV'ye açıklamalarda bulunan yıldız oyuncu Emre Mor, "Burada olduğum için çok gururluyum. Çok büyük bir camiadaydım, Fenerbahçe'deyim. Taraftarlarımızı Şampiyonlar Ligi ve ligde oynayacağımız maçlarda görmek adına sabırsızlanıyorum. Sabırsızlıkla o anı bekliyor olacağım" ifadelerini kullandı.



            FENERBAHÇE TEK GOLLE GÜLDÜ
            Fenerbahçe, Avusturya kampında yaptığı ilk hazırlık maçında Sırbistan temsilcisi Partizan'ı 1-0 mağlup etti. Sarı-Lacivertliler sahada Altay, Osayi, Kim Min Jae, Szalai, Ferdi, İsmail Yüksek, Miha Zajc, Lincoln, Bruma, Rossi ve Valencia ilk 11'i ile sahada yer aldı. 2. dakikada kaleci Stevanovic'in hatasında topu önünde bulan Valencia, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe sahadan 1-0 galip ayrıldı. Yeni transferlerden Emre Mor, 64. dakikada oyuna dahil oldu ve ilk Fenerbahçe formasıyla sahaya çıktı. Emre'nin ortaya koyduğu futbol geçer not aldı. Sakatlığını atlatan Arda Güler ise 82. dakikada oyuna dahil oldu.

            EMRE MOR SİFTAH YAPTI
            Emre Mor, Partizan karşısında Fenerbahçe formasıyla ilk kez sahada yer aldı.



                ZENİT 12 MİLYON EURO'YA ÇIKTI
                Galatasaray'da, Abdülkerim Bardakcı transferinin ardından gözler Marcao'ya çevrilmişti. Takımdan ayrılmak istediğini kulübe ileten Brezilyalı'nın birinci talibi olan Sevilla ile pazarlıklar sürüyor. Ancak gelen son bilgilere göre Rus kulübü Zenit en yüksek bonservis ücretini teklif eden taraf oldu. Zenit'in Marcao için Galatasaray'a 12 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi. Marcao'nun tercihi İspanyol kulübü olmasına rağmen Galatasaraylı kurmaylar olaya maddi yönden bakıyor. Galatasaray yönetiminin Marcao için 15 milyon Euro'ya kadar indiği de gelen haberler arasında. Rus kulübü Galatasaray'ın istediği 3 milyon Euro kadar uzakta. Pazarlıklarla bu farkın kapanması da yüksek olasılık. Önümüzdeki bir haftalık sürecin son derece kritik olduğu Sevilla'nın fiyat yükseltmemesi durumunda ibrenin Zenit kulübüne kayacağı ifade ediliyor. Abdülkerim Bardakçı'nın transferinin ardından Marcao'nun satışı gündeme gelmişti. Brezilyalı stoperin tercihi Sevilla olsa da şu ana kadar en yüksek teklif Zenit'ten geldi.



                TARAFTARLAR KOŞARAK GELECEK
                Yeni sezon hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdüren Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, dünkü antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Alternatifli bir kadro oluşturmaya çalıştıklarını belirten Okan Buruk, "Abdülkerim ile Kazımcan aramıza katıldı. Onlar bizim için hem Türk olarak çok iyi opsiyonlar hem de Galatasaray'ın geleceği için yaptığımız yatırımlar. Öncelliğimiz orta saha. Diğer bölgelerde aciliyetimiz olsa da bekleme şansımız var" dedi. Taraftarlara da mesaj veren Buruk, "Onların zevk aldığıtribüne koşarak gelecekleri bir kadro kurmaya çalışıyoruz" açıklamasını yaptı..



                CARVALHO İNADI!
                Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği William Carvalho ile ilgili önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İki dev kulüp, Portekizli yıldızın kulübü Real Betis ile pazarlıklarda bir aşamaya kadar geldi. Ancak Portekizli yıldız orta, yıllık maaşında indirime gitmiyor. 3.5 milyon Euro garanti para isteyen Carvalho pazarlığa ise izin vermiyor. 2018 yılından beri İspanyol ekibi Real Betis'te forma giyen tecrübeli oyuncunun sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor.



                    SON ŞAMPİYON VEDA ETTİ
                    661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri dün çekişmeli mücadelelere sahne oldu. Son başpehlivan Ali Gürbüz, Mehmet Yeşil Yeşil'e yenilerek ikinci turda elendi. Gürbüz altın kemerin daimi sahibi olma şansını kaybetti. Hüseyin Gümüşalan, geçen yılın Kırkpınar finalisti İsmail Koç'u 2. turda eledi. Edirne'deki büyük final bugün oynanacak. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 'kırmızı kartla' rakibine yenilen Başpehlivan Şaban Yılmaz, haksızlığa uğradığını iddia ederek, dualı çayıra veda ettiğini açıkladı.



                    NADAL WİMBLEDON'DA ADINI 4. TURA YAZDIRDI
                    Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek erkeklerin 2 numaralı seribaşı Rafael Nadal 4. tura çıktı, 4 numaralı seribaşı Stefanos Tsitsipas elendi. İkisi Wimbledon'da olmak üzere 22 grand slam şampiyonluğu bulunan İspanyol Nadal, 3. turda İtalyan Lorenzo Sonego (27 numaralı seribaşı) ile karşılaştı. Nadal, rakibini 6-1, 6-2 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenerek adını 4. tura yazdırdı. Dünya 40 numarası Avustralyalı Nick Kyrgios, Yunan Stefanos Tsitsipas'ı 6-7, 6-4, 6-3 ve 7-6 biten setlerle 3-1 mağlup ederek turnuvanın dışında bıraktı.



                    ÇAĞLA BÜYÜKAKÇAY KORTLARA GERİ DÖNÜYOR
                    Romanya'daki bir turnuvadan sonra idrar örneği veren milli tenisçi Çağla Büyükakçay doping yapmakla suçlanmıştı. İngiltere'deki bağımsız tahkim mahkemesi, Çağla Büyükakçay hakkında verilen doping cezasını iptal etti. 33 yaşındaki tenisçimiz savunmasında, yediği bir et ürünü yüzünden bu durumu yaşadığını beyan etse de ceza almıştı.



                        SPORTSBOAT YARIŞI NEFESLERİ KESTİ
                        Denizcilik ve Kabotaj Bayramı çerçevesinde Kabotaj Kupası Yat ve SportsBoat Yarışı İstanbul Boğazı'nda düzenlendi. Yarışta yelkenler kıyasıya mücadele ederken, boğazda renkli görüntüler oluştu. İstanbul Boğazı'nın serin sularında birinci olmak için kıyasıya mücadele eden 34 tekne, mücadelelerin ardından yine Çırağan Sarayı'nda finişe ulaştı.



                        ÇANAKKALE'DE BİRİNCİLİK NEDİM EVREŞE'NİN OLDU
                        Türkiye'nin eğlenceli yarışlarından Red Bull Yağlı Direk tüm heyecanı ve neşesiyle Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'na renk kattı. Çanakkale'de Eski Gümrük İskelesi'nde gerçekleştirilen yarışta, uzunluğu 12 metre olan ve 40 derecelik bir açıyla yerleştirilmiş ve yağa bulanmış kütüğün ucundaki Türk Bayrağı'nı Nedim Evreşe alarak birinci oldu.



                        12 DEV ADAM'IN RAKİBİ BÜYÜK BRİTANYA
                        A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu ilk tur son maçında bugün Büyük Britanya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Vertu Motors Arena'daki karşılaşma TSİ 18.00'de başlayacak. Ay-yıldızlı ekip daha önce grupta Büyük Britanya'yı 84-67 mağlup ederken, Yunanistan'a 72-71 ve 76-67'lik skorlarla yenilmişti.



                            IGOR TUDOR MARSİLYA İLE ANLAŞMAK ÜZERE
                            Jorge Sampaoli'nin ayrılması sonrası Marsilya teknik direktör olarak Igor Tudor ile anlaşmaya vardı. Fransız ve İtalyan basınına göre anlaşmanın 2 yıllık olacağı ve Tudor'un 1-2 gün içinde göreve başlayacağı öğrenildi. 2017-2018 sezonunda Galatasaray'da da görev yapan Hırvat teknik adam, geçen sezon Hellas Verona ile İtalya Ligi'ni 9. sırada tamamladı.



                            KALECİ RAMAZAN KÖSE G.BİRLİĞİ'NE VEDA ETTİ
                            Gençlerbirliği'nin tecrübeli kalecisi Ramazan Köse, başkent ekibiyle karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettiğini açıkladı. Ramazan Köse, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu süreçte yanımızda olup destek olan herkese çok teşekkürler. Bundan sonraki süreçte Gençlerbirliği'ne başarılar diliyorum. Hakkınızı helal edin." ifadelerini kullandı.

                            4 HAZIRLIK MAÇI OYNAYACAK
                            Trabzonspor'un 4-29 Temmuz tarihleri arasında önce Slovenya ardından ise Avusturya'da yapacağı kamp süresi içerisinde oynayacağı hazırlık maçlarının programı netleşmeye başladı. Bordo-Mavililer bu süreçte 4 hazırlık maçı oynayacak.

                            MORUTAN BEKLEYİŞİ!
                            G.Saray'ın Rumen futbolcusu Morutan için Süper Lig'in yeni ekibi Ankaragücü kiralama teklifi yapmıştı. Teknik direktör Okan Buruk'un 1-2 gün içinde Rumen futbolcu için kararını vereceği öğrenildi. Morutan için Galatasaray'a gelen başka tekliflerin de olduğu ifade ediliyor.

                            YİĞİDO YENİ SEZONA SIKI HAZIRLANIYOR
                            Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına dün de devam etti. Kamp yapılan otelin sahasında ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından dayanıklılık koşularıyla devam eden antrenman, kanat şut çalışmaları ve yarım sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.

                            PLAJ GÜREŞİ MİLLİ TAKIMI 5 MADALYA KAZANDI
                            Dünya Plaj Güreşi Serisi'nin Fransa ayağında Milli Takımımız, 4 altın, 1 gümüş madalya aldı. Organizasyonda, erkekler +90 kiloda Fatih Yaşarlı, 90 kiloda ise Mahmut Özkaya altın madalya kazanırken, 70 kiloda Yunus Coşkun 2. olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Kadınlarda ise 50 kiloda Emine Çataloğlu ve 70 kiloda da Hatice Ece Tekin altın madalya kazandı.

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                            Haberler Spor Trabzonspor, yeni transferi Trezeguet’ye kavuştu! Yıldız oyuncu İstanbul'a geldi
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