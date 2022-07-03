Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim kimdir, kaç yaşında? 661. Kırkpınar Yağlı Güreşleri ağası Seyfettin Selim nereli, mesleği ne?

KIRKPINAR AĞASI SEYFETTİN SELİM KİMDİR?

Seyfettin Selim "Selim İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi" kurucusu ve Müdürü'dür.

Seyfettin Selim 01 Ağustos 1967 yılında Sakarya'nın Kaynarca İlçesinde dünyaya gelmiştir. Seyfettin Selim çiftçi bir ailenin çocuğu olarak büyümüştür.

Seyfettin Selim genç yaşlarda inşaat sektöründe işçi olarak çalışmaya başlamış ve sırasıyla ustabaşçılık, kalfalık ve taşeronluk yaparak bu sektördeki tecrübesini ve bilgi birikimini artırmış, ticaret hayatına müteahhit olarak devam etmektedir.

07-Mayıs 1997 yılında, atılımcı ve çalışkan kişiliği Seyfettin Selim'e, Selim İnşaat Gıda ve San.Tic.LTD.Şti'ni kurdurmuş ve inşaat sektöründeki yerini alarak çalışmalarını hızlandırmıştır.

Seyfettin Selim, halen çok sayıda kuruluşun yönetim kurulu başkanlığını, üyeliğini ve murahhas üyeliğini yapmaktadır.

1997 yılından bu güne Hadımköy Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin (HASİAD) üyesi olup aynı zamanda da 2013 yılında da Anadolu Aslanları İş Adamları Derneğine de (ASKON) üye olmuştur.