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    • Spor
    • 03.07.2022 15:37
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    • 03.07.2022 15:42
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    Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim kimdir, kaç yaşında? 661. Kırkpınar Yağlı Güreşleri ağası Seyfettin Selim nereli, mesleği ne?

    Gündemde yoğun bir şekilde Seyfettin Selim kimdir? Sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Edirne’de gerçekleştirilen 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin bugün son gün final müsabakaları düzenlendi ve şampiyon merakla beklenirken yine Seyfettin Selim olduğu açıklandı. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 13 kez güreş ağalığı yapan Kırkpınar ağası Seyfettin Selim aslen nereli, kaç yaşında, mesleği ne? İşte hayatına dair tüm bilgiler...

    takvim.com.tr
    Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim kimdir, kaç yaşında?

    Seyfettin Selim kimdir? Kırkpınar ağası Seyfettin Selim aslen nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor.Edirne'de bu yıl 661.'si düzenlenen tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ndeki ağalık ihalesini kazanan Seyfettin Selim gündeme bomba gibi düştü ve hayatına dair tüm bilgiler merakla araştırılmaya başlandı. İşte ayrıntılar...

    KIRKPINAR'IN GÜREŞ AĞALIĞINI MEVCUT AĞA SEYFETTİN SELİM KAZANDI

    Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde gelecek yılın güreş ağalığı ihalesini mevcut ağa Seyfettin Selim 4 milyon 22 bin lira bedelle kazandı.

    Sarayiçi Er Meydanı'nda başpehlivanlık çeyrek final güreşleri sonrası Kırkpınar Güreş Ağalığı ihalesi yapıldı. Ağalık sembolü koçu almak için ihaleye bugüne dek 5 milyon 304 bin lira ödeyen mevcut güreş ağası Seyfettin Selim ve turizm işletmecisi İlhan Tüdeş katıldı.

    Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ihaleyi gelecek yılın organizasyonunun Cumhuriyet'in 100'üncü yılına denk gelmesi sebebiyle 2 milyon 23 bin liradan açtı.

    Ağa adayları sırayla peyleri yükseltirken, Seyfettin Selim 4 milyon 22 bin lira bedelle 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ağalığını kazandı.

    Bu sonuçla 14. kez Kırkpınar Güreş Ağası olan Selim, peygamber sporu güreşlere ağalık yapmanın onurunu yaşadığını ifade etti.

    Selim, ağalığı yapan kişinin güreşleri bilmesi gerektiğini belirterek, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında, 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne ağalık yapmanın onurunu yaşayacağım. Ne mutlu 'Türküm' diyene." dedi.

    Ağa Selim, ihalenin ardından yöre güreş ağalarıyla çayır etrafında tur attı.

    KIRKPINAR AĞASI SEYFETTİN SELİM KİMDİR?

    Seyfettin Selim "Selim İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi" kurucusu ve Müdürü'dür.

    Seyfettin Selim 01 Ağustos 1967 yılında Sakarya'nın Kaynarca İlçesinde dünyaya gelmiştir. Seyfettin Selim çiftçi bir ailenin çocuğu olarak büyümüştür.

    Seyfettin Selim genç yaşlarda inşaat sektöründe işçi olarak çalışmaya başlamış ve sırasıyla ustabaşçılık, kalfalık ve taşeronluk yaparak bu sektördeki tecrübesini ve bilgi birikimini artırmış, ticaret hayatına müteahhit olarak devam etmektedir.

    07-Mayıs 1997 yılında, atılımcı ve çalışkan kişiliği Seyfettin Selim'e, Selim İnşaat Gıda ve San.Tic.LTD.Şti'ni kurdurmuş ve inşaat sektöründeki yerini alarak çalışmalarını hızlandırmıştır.

    Seyfettin Selim, halen çok sayıda kuruluşun yönetim kurulu başkanlığını, üyeliğini ve murahhas üyeliğini yapmaktadır.

    1997 yılından bu güne Hadımköy Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin (HASİAD) üyesi olup aynı zamanda da 2013 yılında da Anadolu Aslanları İş Adamları Derneğine de (ASKON) üye olmuştur.

        Seyfettin Selim, bir taraftan İş adamı olarak ülkemizin ticari, ekonomik ve işgücü potansiyelinin artırılması aland hizmetlerini sürdürürken, diğer taraftan da ülkemizde sporun gelişmesi içinde maddi ve manevi desteğini vermektedir.

        Futbolla beraber 2008-2016 tarihleri arasında yağlı güreş ağalığı, güreş müsabakaları sponsorluğu, kick boks müsabakaları sponsorluğu yaparak Türk sporunun gelişmesinde tartışmasız katkıları mevcuttur.

        Cumhuriyet tarihinin en fazla Kırkpınar Ağalığını yapan Seyfettin Selim, 2009 yılından 2014 yılı hariç aralıksız 5 yıl üst üste Kırkpınar Ağalığını sürdürmüştür. 2014 yılında düzenlenen 653. Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde yapılan ağalık açık artırmasında 2015 yılı 654. Kırkpınar ağalığını açık artırmada 522 bin Türk Lirasına tekrar almıştır. 2015 yılında düzenlenen 654. Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde de ağalık ihalesine girerek 655. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ağalığını da 361 bin TL ile 7 kez almıştır.

        Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Seyfettin Selim, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2021 (2020 yılı Kırkpınar Yağlı Güreşleri pandemi nedeniyle yapılamadığından Edirne Belediye Meclisi tarafından 2021 yılı Kırkpınar Ağası ilan edilmiştir.) yıllarının Kırkpınar Ağası olarak tarihe geçmiş oldu.

        Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ağası, 11 yıl Kırkpınar Ağalığı yapan ve ebedi 3 altın kemerin sahibi olan Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim'in, Edirne'ye kazandıracağı Edirne Belediyesi Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nin temeli 6 Ekim 2020 tarihinde düzenlenen törenle atılmıştır.
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        Haberler Spor Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim kimdir, kaç yaşında? 661. Kırkpınar Yağlı Güreşleri ağası Seyfettin Selim nereli, mesleği ne?
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