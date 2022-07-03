Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim kimdir, kaç yaşında? 661. Kırkpınar Yağlı Güreşleri ağası Seyfettin Selim nereli, mesleği ne?

Seyfettin Selim kimdir? Kırkpınar ağası Seyfettin Selim aslen nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor.Edirne'de bu yıl 661.'si düzenlenen tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ndeki ağalık ihalesini kazanan Seyfettin Selim gündeme bomba gibi düştü ve hayatına dair tüm bilgiler merakla araştırılmaya başlandı. İşte ayrıntılar...
KIRKPINAR'IN GÜREŞ AĞALIĞINI MEVCUT AĞA SEYFETTİN SELİM KAZANDI
Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde gelecek yılın güreş ağalığı ihalesini mevcut ağa Seyfettin Selim 4 milyon 22 bin lira bedelle kazandı.
Sarayiçi Er Meydanı'nda başpehlivanlık çeyrek final güreşleri sonrası Kırkpınar Güreş Ağalığı ihalesi yapıldı. Ağalık sembolü koçu almak için ihaleye bugüne dek 5 milyon 304 bin lira ödeyen mevcut güreş ağası Seyfettin Selim ve turizm işletmecisi İlhan Tüdeş katıldı.
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ihaleyi gelecek yılın organizasyonunun Cumhuriyet'in 100'üncü yılına denk gelmesi sebebiyle 2 milyon 23 bin liradan açtı.
Ağa adayları sırayla peyleri yükseltirken, Seyfettin Selim 4 milyon 22 bin lira bedelle 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ağalığını kazandı.
Bu sonuçla 14. kez Kırkpınar Güreş Ağası olan Selim, peygamber sporu güreşlere ağalık yapmanın onurunu yaşadığını ifade etti.
Selim, ağalığı yapan kişinin güreşleri bilmesi gerektiğini belirterek, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında, 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne ağalık yapmanın onurunu yaşayacağım. Ne mutlu 'Türküm' diyene." dedi.
Ağa Selim, ihalenin ardından yöre güreş ağalarıyla çayır etrafında tur attı.
KIRKPINAR AĞASI SEYFETTİN SELİM KİMDİR?
Seyfettin Selim "Selim İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi" kurucusu ve Müdürü'dür.
Seyfettin Selim 01 Ağustos 1967 yılında Sakarya'nın Kaynarca İlçesinde dünyaya gelmiştir. Seyfettin Selim çiftçi bir ailenin çocuğu olarak büyümüştür.
Seyfettin Selim genç yaşlarda inşaat sektöründe işçi olarak çalışmaya başlamış ve sırasıyla ustabaşçılık, kalfalık ve taşeronluk yaparak bu sektördeki tecrübesini ve bilgi birikimini artırmış, ticaret hayatına müteahhit olarak devam etmektedir.
07-Mayıs 1997 yılında, atılımcı ve çalışkan kişiliği Seyfettin Selim'e, Selim İnşaat Gıda ve San.Tic.LTD.Şti'ni kurdurmuş ve inşaat sektöründeki yerini alarak çalışmalarını hızlandırmıştır.
Seyfettin Selim, halen çok sayıda kuruluşun yönetim kurulu başkanlığını, üyeliğini ve murahhas üyeliğini yapmaktadır.
1997 yılından bu güne Hadımköy Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin (HASİAD) üyesi olup aynı zamanda da 2013 yılında da Anadolu Aslanları İş Adamları Derneğine de (ASKON) üye olmuştur.