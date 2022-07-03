Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 03.07.2022 15:24
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.07.2022 15:24
    ABONE OL

    Nuray Güngör Levent 19. Akdeniz Oyunları'nda silkmede gümüş koparmada bronz madalya kazandı!

    Son dakika haberi! Milli halterci Nuray Güngör Levent, Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda silkmede gümüş, koparmada bronz madalyanın sahibi oldu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Akdeniz Oyunları’nda iki madalya daha!

    Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli halterci Nuray Güngör Levent, silkmede gümüş, koparmada bronz madalya kazandı.

    Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlar, kadınlar halter müsabakalarıyla sürüyor. 71 kiloda podyuma çıkan Nuray Güngör Levent, silkmede 122 kiloluk kaldırışıyla gümüş, koparmada 99 kiloluk kaldırışıyla bronz madalya aldı.

    Koparmada 101 kiloluk kaldırışıyla Mısırlı Neama Said birinci, 100 kiloluk kaldırışıyla Cezayirli Maghnia Hammadi ikinci oldu.

    Silkmede ise 125 kiloluk kaldırışıyla Mısırlı Neama Said birinci, 121 kiloluk kaldırışıyla Cezayirli Maghnia Hammadi üçüncü sırada yer aldı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    CHP’nin tek karelik özeti
    Haberler Spor Nuray Güngör Levent 19. Akdeniz Oyunları'nda silkmede gümüş koparmada bronz madalya kazandı!
        SON DAKİKA