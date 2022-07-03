Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Oliveira savaşı büyüyor

Galatasaray ve Fenerbahçe transferde yine karşı karşıya geldi... Real Betis forması giyen William Carvalho için büyük bir yarış halinde olan iki dev kulüp, bir başka Portekizli için harekete geçti. Portekiz medyası, Sergio Oliviera için Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer yarışına girdiği belirtti. Pontekiz medyasından O Jogo'ya göre Porto'nun geçtiğimiz sezon devre arasında Roma'ya kiraladığı Sergio Oliveira için Avrupa'nın önemli kulüplerinin de istekli olduğu vurgulandı. 30 yaşındaki merkez orta saha, 2015 yılından beri Portekiz devi Porto'da forma giyiyor. 13 kez Portekiz Milli Takım forması giyen tecrübeli oyuncu Mechelen, Nantes, PAOK ve Roma gibi kulüplerin formasını giydi. Kariyerinde 350 karşılaşmada forma giyen Oliveira, 63 gol atarken 31 de asiste imza attı. Yıldız futbolcu 6, 8 ve 10 numara bölgelerinde görev yapabiliyor. Geçen sezon Serie A ekibi Roma'da kiralık olarak forma giyen Oliveira, ligde 14 karşılaşmada görev yaptı. 2 gol atarken 1 de asiste imza attı. Yıldız futbolcu Porto'da ise toplamda 173 karşılaşmada oynadı. 39 gol ve 24 asistle 63 gole katkıda bulundu.