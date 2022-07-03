Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Oliveira savaşı büyüyor

    Galatasaray ve Fenerbahçe transferde yine karşı karşıya geldi... Portekiz medyası, Süper Lig’in iki devinin Porto’da forma giyen orta saha oyuncusu Sergio Oliveira için harekete geçtiğini yazdı.

    Oliveira savaşı

    Galatasaray ve Fenerbahçe transferde yine karşı karşıya geldi... Real Betis forması giyen William Carvalho için büyük bir yarış halinde olan iki dev kulüp, bir başka Portekizli için harekete geçti. Portekiz medyası, Sergio Oliviera için Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer yarışına girdiği belirtti. Pontekiz medyasından O Jogo'ya göre Porto'nun geçtiğimiz sezon devre arasında Roma'ya kiraladığı Sergio Oliveira için Avrupa'nın önemli kulüplerinin de istekli olduğu vurgulandı. 30 yaşındaki merkez orta saha, 2015 yılından beri Portekiz devi Porto'da forma giyiyor. 13 kez Portekiz Milli Takım forması giyen tecrübeli oyuncu Mechelen, Nantes, PAOK ve Roma gibi kulüplerin formasını giydi. Kariyerinde 350 karşılaşmada forma giyen Oliveira, 63 gol atarken 31 de asiste imza attı. Yıldız futbolcu 6, 8 ve 10 numara bölgelerinde görev yapabiliyor. Geçen sezon Serie A ekibi Roma'da kiralık olarak forma giyen Oliveira, ligde 14 karşılaşmada görev yaptı. 2 gol atarken 1 de asiste imza attı. Yıldız futbolcu Porto'da ise toplamda 173 karşılaşmada oynadı. 39 gol ve 24 asistle 63 gole katkıda bulundu.



    İTALYANLAR DA ONUN PEŞİNDE
    Galatasaray ve Fenerbahçe dışında Serie A ekiplerinin de Portekizli yıldız Sergio Oliveira'yı transfer etmek için mesai harcadıkları belirtildi...

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Ekonomide bayram havası
    Haberler Spor Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Oliveira savaşı büyüyor
        SON DAKİKA