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    Akdeniz Oyunları'nda altın madalyaya sadece bir adım kaldı! Voleybol Milli Takımı Sırbistan’ı set vermedi

    Voleybol Milli Takımıı, Cezayir'de devam eden 19. Akdeniz Oyunları'nda büyük bir başarıya imza attı.. Oran kentindeki oyunlarda Sırbistan’ı set vermeden geçerek finale yükseldi.

    ’Oran’tısız güç! 3-0

    Kadın Voleybol Milli Takımı, Cezayir'de devam eden 19. Akdeniz Oyunları'nda büyük bir başarıya imza attı... Ay-Yıldızlılar, Sırbistan'ı 3-0 mağlup ederek yenilgisiz finale yükselmeyi başardı. Filenin Sultanları, Oran kentinde oynanan yarı final maçında Sırbistan karşısında üstün bir oyun sergiledi. Rakibini 25-21, 25-14 ve 25-23'lük setlerle 3-0 mağlup eden milliler, Akdeniz Oyunları'nda 7. kez adını finale yazdırdı. Sultanlar yarın saat 18.30'da final maçına çıkacak. Oyunlarda madalyalara ambargo koyan Ay-Yıldızlı sporcular dün de durmadı... Atletizmde kadınlar 800 metrede Ekaterina Guliyev, kadınlar 500 metrede Yasemin Can, yüzmede kadınlar 800 metrede Merve Tuncel, erkekler sırıkla atlamada Ersu Şaşma altın madalyaya kazandılar. Atletimzde Tuğba Şaşmaz, yüzmede Deniz Ertan, Emre Sakcı, cirit atmada Eda Tuğsuz, halterde Muhammed Furkan Özbek gümüş madalyanın sahibi oldu. Cansel Özkan, Zeynep Güneş, Ekatarina Akramova ise bronz madalya ile günü tamamladı.

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    Haberler Spor Akdeniz Oyunları'nda altın madalyaya sadece bir adım kaldı! Voleybol Milli Takımı Sırbistan’ı set vermedi
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