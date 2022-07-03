661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son gün! Başpehlivanlık için kıyasıya mücadele

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanlık müsabakalarının ilk gününde İsmail Balaban ve Fatih Atlı dışındaki favori isimler yenildi.
Dün gerçekleştirilen müsabakalarda güreşin favori isimlerinden Ali Gürbüz, Mehmet Yeşil Yeşil, İsmail Koç, Şaban Yılmaz, Hamza Köseoğlu, Recep Kara, Orhan Okulu elendi.
Çeyrek finale yükselen başpehlivanlık kürsüsüne çıkmış isimlerden sadece İsmail Balaban ve Fatih Atlı oldu.
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl Kırkpınar'da sürprizlerin yaşandığını belirterek, genç güreşçilerin favori isimlere göre daha dinamik olduklarını gözlemlediğini söyledi.
Güreşin çok dinamik bir spor olduğu vurgulayan Eroğlu, Er Meydanı'nda ve sıcakta güreş yapmanın kolay olmadığının altını çizdi.
Er Meydanı'nda güreşen tüm sporcuları tebrik eden Eroğlu, "Gerçekten bizler için de seyircilerimiz için de çok büyük sürpriz sonuçlar var. Tabii Ali Gürbüz, burada en büyük favoriydi. Seyircinin de çoğu aslında onu izlemeye gelmişti. 'Ali altın kemeri bu sefer alacak mı' diye. Biliyorsunuz bu üçüncü hakkıydı, alsaydı altın kemeri alacaktı artık. Ebedi sahibi olacaktı. Burada Mehmet Yeşil Yeşil'e puanlamada kaybetti." diye konuştu.