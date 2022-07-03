661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son gün! Başpehlivanlık için kıyasıya mücadele

"BURADA USTALARI YENMEK ZATEN MAHARET"

Kırkpınar'da ilk gün çok iyi güreşlere şahitlik edildiğini dile getiren Şeref Eroğlu, şunları kaydetti: "Şimdi hatırlayın yıllar önce Ahmet Taşçı'yı, Recep Kara yenmemiş miydi? Öyle başlamamış mıydı? Burada ustaları yenmek zaten maharet. Ali Gürbüz'ü yenenin adını herkes şimdi duyacak. İsmail'i yendiği zaman insanlar onu öğrenecek. Çocuklar da bir güreş yapıyor, emek veriyorlar. Herkes de emeğinin karşılığını almak istiyor. Dolayısıyla burada favorileri yenmek, onlara üstünlük sağlamak, diğer güreşçilere çok büyük avantajlar sağlıyor. Hele sosyal statü anlamında aldıkları ücretlerden tutun da davet edildikleri güreşlere kadar çok şey kazanıyorlar. Dolayısıyla favorilere, bütün güreşçiler saldırıyor. Bu da çok güzel yani, burada biz kazanıyoruz aslında, seyirci kazanıyor, federasyon kazanıyor. Çok sıkı güreşler oldu gerçekten."

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