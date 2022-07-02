Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş eski golcüsü Cenk Tosun ile yeniden anlaştı

Beşiktaş eski golcüsü Cenk Tosun ile yeniden anlaşma sağladı. 31 yaşındaki yıldız futbolcu uzun uğraşlar sonucunda Siyah-Beyazlılar'la anlaşmaya vardı. Yönetim, Cenk Tosun'un uzun süren sakatlıkları nedeniyle tecrübeli oyuncuya özel bir sözleşme hazırladı. 1+1 yıllık sözleşmede net ücretin 700 bin Euro olduğu öğrenildi. Cenk Tosun'a sadece gol için değil yaptığı asistler için de bonus maddesi konuldu. Yani yıldız futbolcu, gösterdiği performansa göre Beşiktaş'ta alacağı ücreti artıracak. Attığı gollerin yanı sıra asistleriyle de kazancını artıracak. Opsiyon maddesi ise 25 maçta forma giyerse otomatik olarak devreye girecek. 2014-2015 sezonunda Beşiktaş'ın Gaziantepspor'dan kadrosuna kattığı Cenk, 2018 Ocak ayında 22 milyon Euro bonservis bedeli ile Everton'a transfer oldu. 2020/2021 sezonunun 2. yarısında kiralık olarak yeniden Beşiktaş'ta forma giyen tecrübeli forvet, yaşadığı sakatlık sonrası İngiliz ekibi Everton'a geri döndü. Cenk Tosun, geçen sezon Everton'da 2 karşılaşmada forma giydi. Beşiktaş formasıyla bugüne kadar 145 maçta görev yapan Cenk Tosun 67 gol atarken 14 de asist yaptı.



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