Trabzonspor'un Kaan Ayhan ısrarı sürüyor! Sassuolo'ya 4 milyon Euro'luk yeni teklif





F1'DE SIRADAKİ DURAK BÜYÜK BRİTANYA

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Büyük Britanya'da yapılacak sezonun 10. yarışıyla sürecek. İngiltere'nin Northamptonshire bölgesinde yer alan 5 bin 891 metrelik Silverstone Pisti'nde, 52 tur üzerinden gerçekleştirilecek Büyük Britanya Grand Prix'sinde sıralama turları bugün 17.00'de, yarış ise yarın 17.00'de başlayacak.



ABDÜLKERİM DİK DURDU

Erden Timur, Konyaspor'dan transfer edilen Abdülkerim Bardakçı ile ilgili olarak, "Abdülkerim Bardakçı transfer aşamasında çok dik durdu" dedi. Timur, "Stoper takviyesi yapılması düşünülüyor. Yeni sezonda kadroda 4 iyi stoper bulunmalı" şeklinde konuştu.



ASLAN'A DURMAK YASAK!

G.Saray yeni sezon hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda oyuncuların bir hayli moralli oldukları gözlendi. Sarı-Kırmızılılar'da Okan Buruk idman öncesinde oyuncularıyla kısa bir toplantı gerçekleştirdi.



MULEKA'DA UMUT ÇALIŞMA İZNİNDE!

Burnley ile anlaşan Muleka milli takımda sürekli oynamadığı için İngiltere Çalışma Bakanlığı'nın şartlarını karşılamıyor. Burnley, Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Jackson Muleka'nın bonservisi için Standard'a 4 milyon Euro ödemeyi kabul etmişti. Kongolu oyuncu da 2'nci ligde de olsa İngiltere'de oynamayı kabul etti. Ancak bu transferin bittiği anlamına gelmiyor. İngiltere Çalışma Bakanlığı, Jackson Muleka için Beşiktaş'ın karşısına sürpriz bir fırsat çıkarabilir. İngiliz basınında çıkan habere göre Kongolu oyuncu milli takımda sürekli oynamadığı için İngiltere Çalışma Bakanlığı'nın getirdiği şartları karşılamıyor. Bu yüzden Burnley ekstra bir izin talebinde bulunacak.



LARİN PREMİER LİG'E GİDİYOR

Beşiktaş'ın fiyat anlaşmazlığı nedeniyle yollarını ayırdığı 27 yaşındaki oyuncunun İngiltere Premier Lig'e 23 yıl aradan sonra dönen Nottingham Forest ile anlaşmaya vardığı öğrenildi. Resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.



10 FUTBOLCU GÖNDERİLDİ

Yeni sezon transferleriyle kadrosu 50 oyuncuya çıkan Bordo-Mavililer'de ayrılıklar da yaşanmaya başladı. Fırtına'da sözleşmesi sona eren Abdurrahim Dursun ve Anthony Nwakaeme ile devam edilmezken Rahmi Anıl Başaran, Muhammet Akpınar, Taha Tunç, Atakan Gündüz ve Koray Kılınç'ın sözleşemeleri karşılıklı olarak feshedildi. Arda Akbulut Bandırmaspor'a Safa Kınalı Altınordu'ya Murat Cem Akpınar ise Giresunspor'a kiralandı.



EREN KARAAĞAÇ MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'DE

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Fransız kulübü Lorient'den 19 yaşındaki stoper Eren Karaağaç'ı renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun transferi için Lorient ile anlaşmanın sağlandığı ve Eren Karaağaç ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.



TOTTENHAM, EVERTON'DAN RİCHARLİSON'U TRANSFER ETTİ

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur, 25 yaşındaki Brezilyalı forvet Richarlison'u Everton'dan transfer etti. İngiliz kulübünden yapılan yazılı açıklamada, "Everton'dan Richarlison'un sözleşmeyi imzalandığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Brezilyalı, bizimle 2027 yılına kadar sözleşme imzaladı." bilgisi verildi.



SÜPER LİG'DE FİKSTÜR ÇEKİMİ PAZARTESİ GÜNÜ

Spor Toto Süper Lig fikstür çekimi, 4 Temmuz Pazartesi günü saat 19.00'da, Spor Toto 1. Lig fikstür çekimi ise 5 Temmuz Salı günü yine saat 19.00'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak. TFF yetkilileri ve kulüp temsilcilerinin katılacağı fikstür çekimleri, beIN SPORTS'tan canlı olarak yayınlanacak.



Bedensel engelli milli atletlerden 9 madalya

Türkiye'de sporun en büyük destekçisi Turkcell'in ana sponsoru olduğu Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nun (TBESF) Para Atletizm Milli Takımı, Tunus'un ev sahipliğinde düzenlenen Tunus Grand Prix'sine damga vurdu. Ay- Yıldızlılar, 27 ülkeden 450 sporcunun katıldığı turnuvada 4 altın, 4 gümüş ve 1 bronz madalya kazanmayı başardı.



EGEHAN ARNA'NIN YENİ DURAĞI ANADOLU EFES

Anadolu Efes, Egehan Arna'yı kadrosuna kattı. Fenerbahçe Beko altyapısından yetişen Egehan, 2015 yılında A takıma yükseldi ve 2020 yılına kadar burada forma giydi. Egehan, son 2 sezonda Beşiktaş forması giydi. Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezon 31 maçta 27,16 dakika ortalama süre alan Egehan, maç başına 13,5 sayı ortalaması tutturdu.



BİNİCİLİKTE BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATTIK

Türkiye Binicilik Milli Takımı tarih yazdı... Derin Demirsoy, 16 yıl sonra "Longines Global Champions Tour'u" kazanan ilk Türk oldu. Longines Global Champions Tour'un 24-26 Haziran 2022 tarihleri arasında Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen engel atlama yarışmalarında ise Olimpik Sporcumuz Ömer Karaevli Avant Toi isimli atı ile birinci oldu.



FENER'İN RAKİBİ PARTİZAN

Fenerbahçe, Avusturya kampının ilk hazırlık maçında bugün Sırbistan ekibi Partizan ile mücadele edecek. Graz'da yer alan Merkür Arena'da oynanacak maç saat 19.30'da başlayacak. Fenerbahçe 3 hazırlık maçında 2 galibiyet 1 de beraberlik almıştı.

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