Trabzonspor'un Kaan Ayhan ısrarı sürüyor! Sassuolo'ya 4 milyon Euro'luk yeni teklif

Trabzonspor sağ stoper bölgesine takviye için gündeminde yer alan Kaan Ayhan, Marlon ve Bartra ile temaslara yoğun şekilde devam ediyor. Marlon için Ukrayna ekibi Shakhtar ve oyuncuyla, Bartra için kulübüyle bonservis pazarlığı yapan Trabzonspor Yönetimi, Kaan Ayhan için bir teklif daha yaptı. Bu teklife göre Trabzonspor, İtalyan ekibine resmi olarak 4 milyon Euro önerdi. Ancak İtalyanlar milli oyuncu için verilen bu bonservis miktarını yeterli bulmadı. Kulüpler arasında görüşmeler sürse de oyuncu Trabzonspor'da oynama fikrine çok sıcak bakıyor.
FORVET TRANSFERINDE GERİ SAYIM!
Trabzonspor, Haji Wright ve Güven Yalçın'ın transferleri için görüşmelerini hızlandırdı. İki forvet oyuncusuyla da aynı anda görüşen Trabzonspor'un bir tercih yapacağı belirtildi. Bonservisi elinde olan Güven Yalçın'ın Trabzon'dan yüksek maaş beklentisi içerisinde olduğu ancak pazarlıklarla bu rakamın aşağı seviyeye düşürülmeye çalışıldığı ifade edildi. Wright için de Sönderjyske ile bonservis pazarlıkları devam ediyor.
FIRTINA SLOVENYA İÇİN HAZIR
Karadeniz Fırtınası dün yaptığı son çalışmayla yeni sezon hazırlıklarının Trabzon etabını tamamladı. Bordo-Mavililer hazırlıklarına 4 Temmuz'da başlayacak Slovenya kampıyla devam edecek.