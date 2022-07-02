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    Trabzonspor'un Kaan Ayhan ısrarı sürüyor! Sassuolo'ya 4 milyon Euro'luk yeni teklif

    Trabzonspor, Sassuolo’nun stoperi Kaan Ayhan için kulübüne 4 milyon Euro teklif etti. İşte sizler için derlediğimiz 2 Temmuz tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Kaan Ayhan için 4 milyon Euro

    Trabzonspor sağ stoper bölgesine takviye için gündeminde yer alan Kaan Ayhan, Marlon ve Bartra ile temaslara yoğun şekilde devam ediyor. Marlon için Ukrayna ekibi Shakhtar ve oyuncuyla, Bartra için kulübüyle bonservis pazarlığı yapan Trabzonspor Yönetimi, Kaan Ayhan için bir teklif daha yaptı. Bu teklife göre Trabzonspor, İtalyan ekibine resmi olarak 4 milyon Euro önerdi. Ancak İtalyanlar milli oyuncu için verilen bu bonservis miktarını yeterli bulmadı. Kulüpler arasında görüşmeler sürse de oyuncu Trabzonspor'da oynama fikrine çok sıcak bakıyor.



    FORVET TRANSFERINDE GERİ SAYIM!
    Trabzonspor, Haji Wright ve Güven Yalçın'ın transferleri için görüşmelerini hızlandırdı. İki forvet oyuncusuyla da aynı anda görüşen Trabzonspor'un bir tercih yapacağı belirtildi. Bonservisi elinde olan Güven Yalçın'ın Trabzon'dan yüksek maaş beklentisi içerisinde olduğu ancak pazarlıklarla bu rakamın aşağı seviyeye düşürülmeye çalışıldığı ifade edildi. Wright için de Sönderjyske ile bonservis pazarlıkları devam ediyor.



    FIRTINA SLOVENYA İÇİN HAZIR
    Karadeniz Fırtınası dün yaptığı son çalışmayla yeni sezon hazırlıklarının Trabzon etabını tamamladı. Bordo-Mavililer hazırlıklarına 4 Temmuz'da başlayacak Slovenya kampıyla devam edecek.



        FUTBOLDA OFSAYT DEVRİMİ!
        FIFA, 2022 Dünya Kupası'nda yarı otomatik ofsayt teknolojisinin kullanılacağını duyurdu Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası öncesinde FIFA, turnuvada kullanılacak yeni sistemi duyurdu. FIFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 21 Kasım'da başlayacak Dünya Kupası'nda yarı otomatik ofsayt teknolojisinin turnuva boyunca kullanılacağı belirtildi. Açıklamada, yarı otomatik ofsayt sistemine ilişkin bilgiler de paylaşıldı. Sistem, saniyede 50 kare ile oyuncuları tüm uzuvlarıyla anlık olarak takip ediyor. Stadyumlara yerleştirilecek 12 kamerayla futbolculardan alınacak veriler ve topun hareketlerinin sisteme aktarılacağı ifade edildi.



        BEŞİKTAŞ GÜÇ DEPOLUYOR
        Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında dün çift antrenman yaptı. Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen ilk antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü. Teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde ilk 20 dakikası basın mensuplarına açık tutulan idmanda ısınma ve istasyon koşuları ile açma germe çalışmaları yapıldı.

        SALONA GEÇTİLER
        Kalan bölümde pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın taktik çalışmayla tamamlandığı belirtildi. Siyah- Beyazlılar, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde günün 2. antrenmanını salonda yaptığı çalışma gerçekleştirdi.



        EMRECAN'DA GERİ SAYIM
        Beşiktaş, İstanbulspor'dan 21 yaşındaki stoper Emrecan Uzunhan'ın transferi için son aşamaya geldi. Geçtiğimiz günlerde iki kulübün başkanı transfer için bir araya gelmişti. Görüşmelerin olumlu ilerlediği belirtilirken takas ve para konusunda pazarlıkların son aşamada olduğu ifade edildi. Duhuliye. com'un haberine göre bu transferle ilgili kısa süre içinde imzaların atılması bekleniyor.



            FORMALAR GÖRÜCÜYE ÇIKTI
            Beşiktaş'ın yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü antrenman öncesinde Fransız çalıştırıcı Valerien Ismael ile futbolcular Josef, Gedson, Necip Uysal, Kenan Karaman ve Umut Meraş, yeni sezon formalarını basın mensuplarına tanıttı. Basın mensuplarına açıklamada bulunan Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Engin Baltacı, "Formalarımızı umarım beğenmişsinizdir. Gerçekten güzel formalar. Beşiktaş camiasını bu formalardan almaya davet ediyoruz. Üçüncü forma özellikle yolda gezerken, herhangi bir etkinlikte giyilebilecek bir forma" ifadelerini kullandı.



            YENİ SİSTEM 4-4-2
            Fenerbahçe'de Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, kafasındaki saha dizilişini büyük ölçüde belirlediğini yapılan antrenmanlarda ortaya koydu. Şimdiye kadar çalıştığı takımlarda hücum ağırlıklı bir anlayışa sahip olduğu gözlemlenen Jorge Jesus, futbol otoritelerini yanıltmadı! Sarı-lacivertliler, yeni sezonda 4-4-2 düzeninde sahada yer alacak. Maçın gidişatına ya da rakibe göre 4-2-3-1 ve 4-1-3-2 düzenine de geçiş olabilecek ancak tecrübeli çalıştırıcının ana sistemi 4-4-2 üzerine olacağı gözlemlendi. Hücuma ağırlık veren Jorge Jesus savunma beklerinin de hücuma maksimum düzeyde katılmalarını talep ediyor. Daha önce çalıştırdığı takımlarda maç başına gol ortalaması 2'nin üzerinde olan Portekizli teknik direktör, kondisyonu yüksek, savunmada topun arkasına çabuk geçen, hücuma çabuk çıkan bir takımı hedeflerken, hücum hattında adam eksiltme becerisi yüksek oyuncuları tercih ediyor.



            AVUSTURYA KAMPI BAŞLADI
            Fenerbahçe, 1-7 Temmuz 2022 tarihleri arasında Avusturya'da kamp yapacak. Kamp kadrosu da dün belli oldu. İlk antrenman dün gerçekleşti. Sakatlıkları bulunan Gustavo, Crespo, Serdar Aziz ile birlikte Caulker, Lemos, Tisserand, Meyer ve Arda Kurtulan kadroda yer almadı. Kadro şu oyunculardan oluştu: Altay Bayındır, Osman Ertuğrul Çetin, Furkan Onur Akyüz, Kim, Szalai, Yiğit Efe Demir, Osayi, Uğur Kaan Yıldız, Novak, Ferdi Kadıoğlu, Çağtay Kurukalıp, Mert Hakan Yandaş, Zajc, Lincoln, İsmail Yüksek, İsak Vural, Burak Kapacak, Muhammed Gümüşkaya, İrfan Can Kahveci, Pelkas, Arda Güler, Rossi, Emre Mor, Bruma, Berisha, Samatta, Valencia, Serdar Dursun.



                VALENCİA'NIN MENAJERİ FENERBAHÇE'DE İSTANBUL'A GELİYOR
                F.Bahçe'nin Ekvadorlu forveti Valencia'nın menajeri Gonzalo Vargas'ın İstanbul'a geleceği öğrenildi. Vargas'ın İstanbul'a gelerek Fenerbahçeli yöneticilerle görüşeceği ve Valencia'ya gelen tekliflerin masaya yatırılacağı bildirildi.



                EMMA MEESSEMAN FENERBAHÇE'DE
                Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı, Belçikalı pivot Emma Meesseman'ı kadrosuna kattı. 1.93 boyunda ve 29 yaşındaki Meesseman'ın 2015- 2016, 2017-2018, 2018-2019 ve 2020-2021 sezonlarında Rus ekip UMMC Ekaterinburg ile FIBA Kadınlar Avrupa Ligi şampiyonluklarının yanı sıra 2019 yılında Washington Mystics formasıyla WNBA şampiyonluğu bulunuyor.



                OKAY ASLAN'A ÇOK YAKIN
                Galatasaray, İspanyol ekibi Celta Vigo ile olan sözleşmesini fesheden Okay Yokuşlu'yu kadrosuna katmak için çalışmalara başladı. Bonservisi elinde tecrübeli oyuncu bu kez Sarı-Kırmızılı formayı giymeye çok yakın. Geçen sezon İspanyol ekibi Getafe'de kiralık olarak forma giyen Okay Yokuşlu, kulübünün 2.5 milyon Euro satın alma opsiyonunu kullanmaması üzerine Celta Vigo'ya geri döndü. Celta Vigo ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan yıldız futbolcu sosyal medyadan yaptığı açıklamayla sözleşmesini karşılıklı olarak fesih etti. Orta sahaya acilen transfer isteyen Okan Buruk'un da Okay Yokuşlu'nun transferi için yönetimle sürekli temas halinde olduğu belirtildi. Transferin yakın zamanda resmiyete dökülmesi bekleniyor. Güncel piyasa değeri 3 milyon Euro olan 28 yaşındaki ön libero, stoper de görev yapabiliyor.



                    KAZIMCAN GALATASARAY'DA
                    Galatasaray, Altay'ın 19 yaşındaki sol bek oyuncusu Kazımcan Karataş ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-Kırmızılılar transferle ilgili, "Altay'a 20.000.000 TL transfer bedeli ödenecektir. Futbolcumuzla 5 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcumuza net 400.000 TL imza ücreti ödenecektir. Ayrıca, Kazımcan'a 2022-2023 sezonu için net 5.350.000 TL ödenecektir" açıklamasını yaptı.



                    JAN VESELY BARÇA İLE 3 YILLIK İMZALADI
                    Barcelona Fenerbahçe'de 8 sezon forma giyen 32 yaşındaki Çek pivot Jan Vesely ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Barcelona Basketbol Genel Direktörü Juan Carlos Navarro da Vesely ile ilgili "Her şeyi kazanmaya hazır bir takım oluşturmak için heyecan verici bir transfer. Onun burada iyi işler çıkartacağını biliyoruz" açıklamasını yaptı.



                    THİAM'IN BONSERVİSİ 5 MİLYON EURO
                    Kayserispor'un Senegalli futbolcusu Mame Thiam'ın bonservis ücreti belli oldu. sezon Kayserispor forması altında sergilediği performans ile takdir toplayan Mame Thiam'ın bonservis bedeli belli oldu. Kayserispor yönetimi, Senegalli futbolcu için 5 Milyon Euro'luk bir bonservis ücreti belirledi. Thiam'a Avrupa takımlarından ilgi var.



                        F1'DE SIRADAKİ DURAK BÜYÜK BRİTANYA
                        Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Büyük Britanya'da yapılacak sezonun 10. yarışıyla sürecek. İngiltere'nin Northamptonshire bölgesinde yer alan 5 bin 891 metrelik Silverstone Pisti'nde, 52 tur üzerinden gerçekleştirilecek Büyük Britanya Grand Prix'sinde sıralama turları bugün 17.00'de, yarış ise yarın 17.00'de başlayacak.

                        ABDÜLKERİM DİK DURDU
                        Erden Timur, Konyaspor'dan transfer edilen Abdülkerim Bardakçı ile ilgili olarak, "Abdülkerim Bardakçı transfer aşamasında çok dik durdu" dedi. Timur, "Stoper takviyesi yapılması düşünülüyor. Yeni sezonda kadroda 4 iyi stoper bulunmalı" şeklinde konuştu.

                        ASLAN'A DURMAK YASAK!
                        G.Saray yeni sezon hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda oyuncuların bir hayli moralli oldukları gözlendi. Sarı-Kırmızılılar'da Okan Buruk idman öncesinde oyuncularıyla kısa bir toplantı gerçekleştirdi.

                        MULEKA'DA UMUT ÇALIŞMA İZNİNDE!
                        Burnley ile anlaşan Muleka milli takımda sürekli oynamadığı için İngiltere Çalışma Bakanlığı'nın şartlarını karşılamıyor. Burnley, Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Jackson Muleka'nın bonservisi için Standard'a 4 milyon Euro ödemeyi kabul etmişti. Kongolu oyuncu da 2'nci ligde de olsa İngiltere'de oynamayı kabul etti. Ancak bu transferin bittiği anlamına gelmiyor. İngiltere Çalışma Bakanlığı, Jackson Muleka için Beşiktaş'ın karşısına sürpriz bir fırsat çıkarabilir. İngiliz basınında çıkan habere göre Kongolu oyuncu milli takımda sürekli oynamadığı için İngiltere Çalışma Bakanlığı'nın getirdiği şartları karşılamıyor. Bu yüzden Burnley ekstra bir izin talebinde bulunacak.

                        LARİN PREMİER LİG'E GİDİYOR
                        Beşiktaş'ın fiyat anlaşmazlığı nedeniyle yollarını ayırdığı 27 yaşındaki oyuncunun İngiltere Premier Lig'e 23 yıl aradan sonra dönen Nottingham Forest ile anlaşmaya vardığı öğrenildi. Resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

                        10 FUTBOLCU GÖNDERİLDİ
                        Yeni sezon transferleriyle kadrosu 50 oyuncuya çıkan Bordo-Mavililer'de ayrılıklar da yaşanmaya başladı. Fırtına'da sözleşmesi sona eren Abdurrahim Dursun ve Anthony Nwakaeme ile devam edilmezken Rahmi Anıl Başaran, Muhammet Akpınar, Taha Tunç, Atakan Gündüz ve Koray Kılınç'ın sözleşemeleri karşılıklı olarak feshedildi. Arda Akbulut Bandırmaspor'a Safa Kınalı Altınordu'ya Murat Cem Akpınar ise Giresunspor'a kiralandı.

                        EREN KARAAĞAÇ MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'DE
                        Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Fransız kulübü Lorient'den 19 yaşındaki stoper Eren Karaağaç'ı renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun transferi için Lorient ile anlaşmanın sağlandığı ve Eren Karaağaç ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

                        TOTTENHAM, EVERTON'DAN RİCHARLİSON'U TRANSFER ETTİ
                        İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur, 25 yaşındaki Brezilyalı forvet Richarlison'u Everton'dan transfer etti. İngiliz kulübünden yapılan yazılı açıklamada, "Everton'dan Richarlison'un sözleşmeyi imzalandığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Brezilyalı, bizimle 2027 yılına kadar sözleşme imzaladı." bilgisi verildi.

                        SÜPER LİG'DE FİKSTÜR ÇEKİMİ PAZARTESİ GÜNÜ
                        Spor Toto Süper Lig fikstür çekimi, 4 Temmuz Pazartesi günü saat 19.00'da, Spor Toto 1. Lig fikstür çekimi ise 5 Temmuz Salı günü yine saat 19.00'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak. TFF yetkilileri ve kulüp temsilcilerinin katılacağı fikstür çekimleri, beIN SPORTS'tan canlı olarak yayınlanacak.

                        Bedensel engelli milli atletlerden 9 madalya
                        Türkiye'de sporun en büyük destekçisi Turkcell'in ana sponsoru olduğu Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nun (TBESF) Para Atletizm Milli Takımı, Tunus'un ev sahipliğinde düzenlenen Tunus Grand Prix'sine damga vurdu. Ay- Yıldızlılar, 27 ülkeden 450 sporcunun katıldığı turnuvada 4 altın, 4 gümüş ve 1 bronz madalya kazanmayı başardı.

                        EGEHAN ARNA'NIN YENİ DURAĞI ANADOLU EFES
                        Anadolu Efes, Egehan Arna'yı kadrosuna kattı. Fenerbahçe Beko altyapısından yetişen Egehan, 2015 yılında A takıma yükseldi ve 2020 yılına kadar burada forma giydi. Egehan, son 2 sezonda Beşiktaş forması giydi. Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezon 31 maçta 27,16 dakika ortalama süre alan Egehan, maç başına 13,5 sayı ortalaması tutturdu.

                        BİNİCİLİKTE BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATTIK
                        Türkiye Binicilik Milli Takımı tarih yazdı... Derin Demirsoy, 16 yıl sonra "Longines Global Champions Tour'u" kazanan ilk Türk oldu. Longines Global Champions Tour'un 24-26 Haziran 2022 tarihleri arasında Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen engel atlama yarışmalarında ise Olimpik Sporcumuz Ömer Karaevli Avant Toi isimli atı ile birinci oldu.

                        FENER'İN RAKİBİ PARTİZAN
                        Fenerbahçe, Avusturya kampının ilk hazırlık maçında bugün Sırbistan ekibi Partizan ile mücadele edecek. Graz'da yer alan Merkür Arena'da oynanacak maç saat 19.30'da başlayacak. Fenerbahçe 3 hazırlık maçında 2 galibiyet 1 de beraberlik almıştı.

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                        Ek gösterge düzenlemesi ve öğrenci affında yeni gelişme
                        Haberler Spor Trabzonspor'un Kaan Ayhan ısrarı sürüyor! Sassuolo'ya 4 milyon Euro'luk yeni teklif
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