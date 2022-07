Trabzonspor'un Kaan Ayhan ısrarı sürüyor! Sassuolo'ya 4 milyon Euro'luk yeni teklif

OKAY ASLAN'A ÇOK YAKIN

Galatasaray, İspanyol ekibi Celta Vigo ile olan sözleşmesini fesheden Okay Yokuşlu'yu kadrosuna katmak için çalışmalara başladı. Bonservisi elinde tecrübeli oyuncu bu kez Sarı-Kırmızılı formayı giymeye çok yakın. Geçen sezon İspanyol ekibi Getafe'de kiralık olarak forma giyen Okay Yokuşlu, kulübünün 2.5 milyon Euro satın alma opsiyonunu kullanmaması üzerine Celta Vigo'ya geri döndü. Celta Vigo ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan yıldız futbolcu sosyal medyadan yaptığı açıklamayla sözleşmesini karşılıklı olarak fesih etti. Orta sahaya acilen transfer isteyen Okan Buruk'un da Okay Yokuşlu'nun transferi için yönetimle sürekli temas halinde olduğu belirtildi. Transferin yakın zamanda resmiyete dökülmesi bekleniyor. Güncel piyasa değeri 3 milyon Euro olan 28 yaşındaki ön libero, stoper de görev yapabiliyor.