Özel Haber | Beşiktaş ve Galatasaray yine karşı karşıya!

Süper Lig'de önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray ve Beşiktaş transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Golcü arayışlarında olan Kara Kartal, Hollandalı yıldız Weghorst'un yolunu beklerken Galatasaray'da da önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Sarı-kırmızılıların da Fenerbahçe'nin peşinde olduğu Portekizli orta saha oyuncusu William Carvalho ile görüşmelerde bulunduğu iddia edildi. Portekiz medyasından ise iki dev kulüple ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.