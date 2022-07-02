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    • Spor
    • 02.07.2022 11:15
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    • 02.07.2022 11:55
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    Özel Haber | Beşiktaş ve Galatasaray yine karşı karşıya!

    Kazımcan Karataş'ı transfer etmek isteyen Beşiktaş'a çalım atarak imzayı açıklayan Galatasaray, bir transferde daha siyah beyazlıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz sezonu Giresunspor'da tamamlayan ve bonservisi Benfica'da olan Chiquinho transferinde iki dev kulüp karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Beşiktaş ve Galatasaray yine karşı karşıya!

    Süper Lig'de önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray ve Beşiktaş transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Golcü arayışlarında olan Kara Kartal, Hollandalı yıldız Weghorst'un yolunu beklerken Galatasaray'da da önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

    Sarı-kırmızılıların da Fenerbahçe'nin peşinde olduğu Portekizli orta saha oyuncusu William Carvalho ile görüşmelerde bulunduğu iddia edildi. Portekiz medyasından ise iki dev kulüple ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

    GEÇEN SEZON GİRESUNSPOR'DAYDI

    Portekiz medyasından A Bola'nın haberine göre Galatasaray ve Beşiktaş, geçen sezon Giresunspor'da kiralık olarak forma giyen Portekizli yıldız Chiquinho ile ilgileniyor… A Bola'nın haberine göre iki devin Benfica'nın yıldızıyla temas kurduğu belirtildi.

    ÇIKIŞ YAPMAK İSTİYOR

    24 yaşındaki başarılı 10 numara geçen sezon Süper Lig ekibi Giresunspor'da forma giymişti. 2019 yılında Moreirense'den Benfica'ya 5.2 milyon Euro karşılığında transfer olan yıldız futbolcu eski günlerine dönmek için çıkış yapabileceği bir takıma transfer olmak istiyor.

        35 GOL 4 ASİSTLİK PERFORMANS

        Güncel piyasa değeri 4.5 milyon Euro olan 26 yaşındaki futbolcu, kariyerinde 215 karşılaşmada görev alırken 35 gol atıp 4 de asiste imza attı. Ciquinho, 10 numara bölgesi dışında sol kanat ve forvet arkasında da görev yapabiliyor.

        Geçen sezon Giresunspor'da 12 maçta forma giyen Portekizli yıldız orta saha, Karadeniz ekibinde 4 gol atarken 2 de asist yaptı. Toplamda 6 gole katkıda bulundu. Tecrübeli oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

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