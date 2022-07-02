Özel Haber | Beşiktaş ve Galatasaray yine karşı karşıya!

Süper Lig'de önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray ve Beşiktaş transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Golcü arayışlarında olan Kara Kartal, Hollandalı yıldız Weghorst'un yolunu beklerken Galatasaray'da da önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Sarı-kırmızılıların da Fenerbahçe'nin peşinde olduğu Portekizli orta saha oyuncusu William Carvalho ile görüşmelerde bulunduğu iddia edildi. Portekiz medyasından ise iki dev kulüple ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
GEÇEN SEZON GİRESUNSPOR'DAYDI
Portekiz medyasından A Bola'nın haberine göre Galatasaray ve Beşiktaş, geçen sezon Giresunspor'da kiralık olarak forma giyen Portekizli yıldız Chiquinho ile ilgileniyor… A Bola'nın haberine göre iki devin Benfica'nın yıldızıyla temas kurduğu belirtildi.
ÇIKIŞ YAPMAK İSTİYOR
24 yaşındaki başarılı 10 numara geçen sezon Süper Lig ekibi Giresunspor'da forma giymişti. 2019 yılında Moreirense'den Benfica'ya 5.2 milyon Euro karşılığında transfer olan yıldız futbolcu eski günlerine dönmek için çıkış yapabileceği bir takıma transfer olmak istiyor.