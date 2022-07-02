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    • Spor
    • 02.07.2022 12:17
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    • 02.07.2022 12:19
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    Fenerbahçe dördüncü hazırlık maçına çıkıyor!

    Sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, kamp için Avusturya'ya uçmuştu. Sarı lacivertliler, Avusturya'daki ilk maçını Partizan ile oynayacak. Daha önce üç hazırlık maçına çıkan Kanarya, 2 galibiyet ve 1 beraberlik almıştı. Peki Partizan - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda, hangi stadyumda? Cevabı haberimizde...

    Fenerbahçe dördüncü hazırlık maçına çıkıyor!

    Fenerbahçe'de sezon öncesi hazırlık karşılaşmaları devam ediyor. Bu kapsamda Partizan ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de, taraftarlar nefesini tutmuş durumda. Taraftarlar, Fenerbahçe - Partizan maçının saat kaçta oynanacağını ve hangi kanalda oynanacağını düşünmeye başladı. İşte Fenerbahçe - Partizan karşılaşmasının saati ve hangi kanalda oynanacağı...

    SAAT 19.30'DA

    Fenerbahçe - Partizan maçı, 2 Temmuz Cumartesi günü saat 19.30'da oynanacak. Karşılaşma, TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

    SON MAÇA BU 11 İLE ÇIKILMIŞTI

    Fenerbahçe, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde oynanan son hazırlık karşılaşması olan Al Shamal mücadelesine Altay, Osayi, Szalai, Min-Jae, Ferdi, İrfan Can, Mert Hakan, Zajc, Lincoln, Bruma ve Samatta 11'i ile çıkmıştı.

    Mücadele, Avusturya'da bulunan Merkur Arena Stadı'nda oynanacak. Daha önce 3 hazırlık maçı yapan Fenerbahçe, 2 galibiyet ve 1 beraberlik almıştı.

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    Haberler Spor Fenerbahçe dördüncü hazırlık maçına çıkıyor!
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