Fenerbahçe'de sezon öncesi hazırlık karşılaşmaları devam ediyor. Bu kapsamda Partizan ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de, taraftarlar nefesini tutmuş durumda. Taraftarlar, Fenerbahçe - Partizan maçının saat kaçta oynanacağını ve hangi kanalda oynanacağını düşünmeye başladı. İşte Fenerbahçe - Partizan karşılaşmasının saati ve hangi kanalda oynanacağı...