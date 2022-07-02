Okan Buruk orta saha istiyor!

Yoğun çalıştıklarını belirten Buruk, "Pazar günü iznimiz olacak. Yorgunluklar oluyor. Test yaptık, test sonuçlarına göre program yaptık. Milli oyuncular pazartesi katılacak, tam kadro olacağız. Ayın 7'sinde kamp yapacağız. Bu dönemde oyuncuların arzularından, isteklerinden, psikolojik olarak mutlu olmalarından memnunuz. Bu istediğimiz bir şey. Hem gülecek hem çalışacaklar. Oyuncularım hiç antrenman kaçırmadılar. 14 tane genç oyuncumuz da var, kaleciyle birlikte 16. Çalışma tempomuz çok iyi. Altyapı oyuncularımızı görmek açısından bu bölüm önemliydi. En iyi altyapı oyuncularını kampa götüreceğiz. Antrenman performanslarından son derece memnunum." ifadelerini kullandı.

ORTA SAHA ÖNCELİK

Transferde bir gündem ve arayış içinde olduklarını belirten Buruk, "İlgilendiğimiz oyuncular var ama bu her gün güncelleniyor. Her gün farklı şeyler geliyor. Önümüzde çok fazla gün var ancak bir yandan da kampa transferleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Öncelikli bölgemiz orta saha." dedi.