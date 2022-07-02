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    • Spor
    • 02.07.2022 10:41
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    • 02.07.2022 10:49
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    Okan Buruk orta saha istiyor!

    Sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da, takımın yeni teknik direktörü Okan Buruk yapılacak antrenman öncesinde basın mensupları ile buluştu. Marcao'nun transferi ve takıma katılacak oyuncular hakkında detaylar veren teknik adam, kafalardaki soru işaretlerini kaldırdı. Peki Okan Buruk transfer hakkında ne dedi? İşte detaylar...

    Okan Buruk orta saha istiyor!

    Galatasaray'ın çiçeği burnunda teknik direktörü Okan Buruk, Florya'da yapılacak antrenman öncesinde basın mensupları ile buluştu.

    Yoğun çalıştıklarını belirten Buruk, "Pazar günü iznimiz olacak. Yorgunluklar oluyor. Test yaptık, test sonuçlarına göre program yaptık. Milli oyuncular pazartesi katılacak, tam kadro olacağız. Ayın 7'sinde kamp yapacağız. Bu dönemde oyuncuların arzularından, isteklerinden, psikolojik olarak mutlu olmalarından memnunuz. Bu istediğimiz bir şey. Hem gülecek hem çalışacaklar. Oyuncularım hiç antrenman kaçırmadılar. 14 tane genç oyuncumuz da var, kaleciyle birlikte 16. Çalışma tempomuz çok iyi. Altyapı oyuncularımızı görmek açısından bu bölüm önemliydi. En iyi altyapı oyuncularını kampa götüreceğiz. Antrenman performanslarından son derece memnunum." ifadelerini kullandı.

    ORTA SAHA ÖNCELİK
    Transferde bir gündem ve arayış içinde olduklarını belirten Buruk, "İlgilendiğimiz oyuncular var ama bu her gün güncelleniyor. Her gün farklı şeyler geliyor. Önümüzde çok fazla gün var ancak bir yandan da kampa transferleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Öncelikli bölgemiz orta saha." dedi.

    Kendisi, Cenk Ergün ve Erden Timur ile transfer çalışmalarını birlikte yürüttüklerini belirten Buruk, en doğru oyuncuları kadroya kazandırmak için çabaladıklarını belirtti.

        MARCAO AÇIKLAMASI
        Sevilla ile adı ciddi şekilde anılan Marcao hakkında da konuşan teknik adam, "Marcao ile telefonla görüştük, transfer olmazsa 'Ben işime devam edeceğim' dedi. İşin gerçeği bu. Ben kadromda isterim. Mutlu olduğumuz bir oyuncu. Kulübümüzün uygun gördüğü değeri bulursa transfer ihtimali var. Olmazsa gelip bizle oynayacak." diye konuştu.

        Takımdan ayrılacak isimlerin henüz belli olmadığını söyleyen Buruk, yeni transferleri Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş hakkında ise, "Hem Türk olarak, hem de gelecek için önemli opsiyonlar, önemli yatırımlar. Abdulkerim 28 yaşında ama fiziksel ve mental olarak bize hizmet edebilecek bir isim. Kazımcan ümit milli takım oyuncusu, onu da ilerleyen yıllarda Galatasaray'ın önemli isimlerinden biri yapmak istiyoruz." diyerek sözlerini sonlandırdı.

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