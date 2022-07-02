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    • Spor
    • 02.07.2022 12:48
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    • 02.07.2022 12:52
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    Galatasaray'dan sponsorluk açıklaması

    Yeni sezona hem sportif hem de mali olarak güçlü şekilde girmeye çalışan Galatasaray'da sponsorluk görüşmeleri devam ediyor. Sarı kırmızılılar, bir süredir gündemde olan Kuwait Airways sponsorluğu ile alakalı bir açıklama yayınladı. Peki açıklamada hangi detaylar var? Cevabı haberimizde...

    Galatasaray’dan sponsorluk açıklaması

    Dursun Özbek'in başkanlığa gelmesinin ardından hem transfer hem de sponsorluk için görüşmelerini sürdüren Galatasaray, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda bir açıklama yayınladı.

    Galatasaray kanadında stad isim sponsorluğu için 'Kuwait Airways' ile anlaşılacağı yönünde haberler çıkmıştı.

    Yapılan açıklama bu haberleri destekler nitelikte oldu. Açıklamada, "Göreve geldiğimiz günden bu yana gerek mevcut iş ortaklarımızla ilişkilerimizi güçlendirme yönünde, gerekse yeni iş birlikler üzerinde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

    Bu çerçevede çeşitli kurumlarla farklı aşamalara gelmiş çalışmalarımız devam etmektedir.

        Uluslararası havayolu firması Kuwait Airwaysile olan görüşmelerimiz henüz başlangıç noktasındadır.

        Yönetimimizin benimsediği şeffaflık ilkeleri çerçevesinde kamuoyuna saygılarımızla duyururuz." ifadelerine yer verildi.

        Galatasaray'ın bu sponsorluk anlaşması ile kasasına ciddi bir meblağ koyması bekleniyor.

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