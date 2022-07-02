Galatasaray’dan sponsorluk açıklaması

Dursun Özbek'in başkanlığa gelmesinin ardından hem transfer hem de sponsorluk için görüşmelerini sürdüren Galatasaray, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda bir açıklama yayınladı.
Galatasaray kanadında stad isim sponsorluğu için 'Kuwait Airways' ile anlaşılacağı yönünde haberler çıkmıştı.
Yapılan açıklama bu haberleri destekler nitelikte oldu. Açıklamada, "Göreve geldiğimiz günden bu yana gerek mevcut iş ortaklarımızla ilişkilerimizi güçlendirme yönünde, gerekse yeni iş birlikler üzerinde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.
Bu çerçevede çeşitli kurumlarla farklı aşamalara gelmiş çalışmalarımız devam etmektedir.