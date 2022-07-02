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    • 02.07.2022 13:05
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    • 02.07.2022 13:10
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    Özel Haber | Marcao’da sıcak gelişme! Ruslar fiyat yükseltti…

    Transferin gözde ismi Galatasaraylı Marcao'ya Rus ekibi Zenit'in ilgisi sürüyor. Oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlerine devam eden Zenit, sarı kırmızılıların teklifi beğenmemesi dolayısıyla yeni teklifini iletti. Sevilla'nın da gündeminde olan Marcao'dan maksimum gelir elde edilmesi planlanıyor.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Marcao’da sıcak gelişme!

    Galatasaray, bir yandan transfer çalışmalarını sürdürürken bir yandan da oyuncularına gelen teklifleri değerlendiriyor. Sarı-kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu, Victor Nelsson ve Marcao gibi yıldızlar Avrupa'nın dev kulüplerinin radarında… Bu oyuncularla ilgili önümüzdeki günlerde yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

    ZENIT FİYAT ARTTIRDI
    Cimbom'dan ayrılmak isteyen ve kariyerini Avrupa'nın önemli liglerinde devam ettirmek isteyen Brezilyalı stoper Marcao ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Marcao'nun peşinde olan Rus ekibi Zenit, Sambacı yıldız için fiyat artırdı.

    BONUSLAR DAHİL DEĞİL

    Ruslar daha önce Marcao için yaptığı 11 milyon Euro'luk teklifi 12 milyon Euro'ya yükseltti… Bu ücrete bonuslar dahil değil. Zenit'in bonservis ücretinin yanı sıra Galatasaray'a bonus teklif ettiği de belirtiliyor.

    GALATASARAY MEMNUN DEĞİL

    Galatasaray cephesi ise teklifi yeterli görmüyor. Marcao için yapılan teklifin daha da yükselmesini bekliyor. Bu arada Zenit yönetimi, Marcao için İstanbul'a çıkarma yapacak.

        Zenit Başkanı Aleksander Medvedev'in 10 Temmuz'da İstanbul'da olması bekleniyor. Medvedev'in İstanbul'da Galatasaray Başkanvekili Erden Timur ve Sportif Direktör Cenk Ergün ile bir araya gelmesi bekleniyor.

        YETERLİ TEKLİF GELMEZSE KALACAK

        Brezilyalı yıldız Marcao'ya Zenit'in dışında Sevilla'nın da ilgisi var… Sambacı yıldızın önceliği ise Sevilla'ya transfer olmak. Ancak Galatasaray istediği rakamlara ulaşılamaması durumunda Marcao'nun ayrılışına sıcak bakmıyor.

        Güncel piyasa değeri 14 milyon Euro olan Marcao'nun sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Cimbom, 26 yaşındaki futbolcuyu 2019 yılında Portekiz ekibi Chaves'ten 4 milyon Euro'ya transfer etti.

        Marcao geride kalan sezonda Galatasaray formasıyla 38 karşılaşmada görev yaptı. Bu maçlarda 1 kez rakip fileleri havalandırdı.

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        Haberler Spor Özel Haber | Marcao’da sıcak gelişme! Ruslar fiyat yükseltti…
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