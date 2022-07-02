Özel Haber | Marcao’da sıcak gelişme! Ruslar fiyat yükseltti…

Galatasaray, bir yandan transfer çalışmalarını sürdürürken bir yandan da oyuncularına gelen teklifleri değerlendiriyor. Sarı-kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu, Victor Nelsson ve Marcao gibi yıldızlar Avrupa'nın dev kulüplerinin radarında… Bu oyuncularla ilgili önümüzdeki günlerde yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor.
ZENIT FİYAT ARTTIRDI
Cimbom'dan ayrılmak isteyen ve kariyerini Avrupa'nın önemli liglerinde devam ettirmek isteyen Brezilyalı stoper Marcao ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Marcao'nun peşinde olan Rus ekibi Zenit, Sambacı yıldız için fiyat artırdı.
BONUSLAR DAHİL DEĞİL
Ruslar daha önce Marcao için yaptığı 11 milyon Euro'luk teklifi 12 milyon Euro'ya yükseltti… Bu ücrete bonuslar dahil değil. Zenit'in bonservis ücretinin yanı sıra Galatasaray'a bonus teklif ettiği de belirtiliyor.
GALATASARAY MEMNUN DEĞİL
Galatasaray cephesi ise teklifi yeterli görmüyor. Marcao için yapılan teklifin daha da yükselmesini bekliyor. Bu arada Zenit yönetimi, Marcao için İstanbul'a çıkarma yapacak.