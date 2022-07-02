Özel Haber | Marcao’da sıcak gelişme! Ruslar fiyat yükseltti…

ZENIT FİYAT ARTTIRDI

Cimbom'dan ayrılmak isteyen ve kariyerini Avrupa'nın önemli liglerinde devam ettirmek isteyen Brezilyalı stoper Marcao ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Marcao'nun peşinde olan Rus ekibi Zenit, Sambacı yıldız için fiyat artırdı.

BONUSLAR DAHİL DEĞİL

Ruslar daha önce Marcao için yaptığı 11 milyon Euro'luk teklifi 12 milyon Euro'ya yükseltti… Bu ücrete bonuslar dahil değil. Zenit'in bonservis ücretinin yanı sıra Galatasaray'a bonus teklif ettiği de belirtiliyor.